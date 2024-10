State of Play : Fear the Spotlight promet une dose d’horreur pour l’Halloween

Le mois d’octobre 2024 sera particulièrement chargé pour les fans de jeux d’horreur ! Lors du dernier State of Play, Blumhouse Games a annoncé la date de sortie de Fear the Spotlight. Dans une bande-annonce, les deux studios révèlent également les plateformes de sortie de leur jeu d’horreur à l’allure rétro. Dans un décor à la fois oppressant et nostalgique, les amateurs de frissons auront de quoi passer une belle soirée d’Halloween…

Voir aussi : Lunar, un classique du JRPG, renaît avec Lunar Remastered Collection

Fear the Spotlight, quand le spiritisme vire au drame…

Amateurs de Ouija et séance de spiritisme, Fear the Spotlight est le jeu qu’il vous faut. Sorti initialement sur Steam l’année dernière, le jeu d’horreur rétro de Cozy Game Pals et Blumhouse Games a reçu des critiques très positives de la part des joueurs. Cette fois, il va s’attaquer au monde des consoles en sortant juste avant les fêtes d’Halloween.

Lors du State of Play de Sony le 24 septembre, les deux studios confirment l’arrivée de Fear the Spotlight sur PS4 et PS5. Le jeu nous donne donc rendez-vous sur les deux consoles pour le 22 octobre prochain. Il sortira également sur Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch le même jour.

Fear the Spotlight suit les aventures de Vivian et Amy, deux lycéennes amatrices de spiritisme. Après une séance de Ouija qui a mal tourné, les deux protagonistes ont réveillé une entité maléfique, errant dans les couloirs de l’école où elles sont restées enfermées. Qui plus est, Amy a soudainement disparu…

Vivian va alors tout faire pour retrouver son amie. Tout au long de sa quête, elle doit résoudre des énigmes, tout en évitant les monstres du lycée Sunnyside High. S’inspirant des jeux d’horreur des années 90, Fear the Spotlight propose un style artistique inspiré de la PS1, jouant ainsi sur la vulnérabilité et l’incertitude du joueur. .

Ci-dessous la bande-annonce :