Tokyo Game Show 2024 : les grosses annonces que vous avez peut-être ratées !

Le Tokyo Game Show 2024 vient de se terminer. Il est désormais temps de faire le point sur les plus grandes annonces qui ont marqué l’événement. Avec près de 275 000 visiteurs venus de toute l’industrie du jeu vidéo, le salon s’est tenu au centre de convention Makuhari Messe à Chiba du 26 au 29 septembre 2024. C’était l’occasion pour les fans et les professionnels de tester les jeux les plus attendus prochainement. Parmi les révélations, certains titres se distinguent particulièrement, promettant de devenir des incontournables dans les mois à venir. Si vous avez manqué l’événement, voici une sélection des jeux qui ont fait sensation.

Le jeu le plus attendu pour le début 2025 au Tokyo Game Show

Le Tokyo Game Show 2024 a accueilli de nombreux titres très attendus, mais un en particulier a retenu l’attention des visiteurs : Monster Hunter Wilds de Capcom. Ce nouvel opus sera enfin la suite directe du phénomène Monster Hunter : World (2018). MHW promet d’ailleurs de transporter les joueurs dans des environnements encore plus vastes et interactifs. Le jeu a surtout fait sensation avec une démo immersive de 90 minutes. Les joueurs ont alors pu découvrir un gameplay riche, où chaque arme et style de combat nécessitent un apprentissage minutieux. L’attente autour de ce jeu est immense, d’autant que Monster Hunter : World a déjà conquis plus de 20 millions de joueurs. Le titre devrait sortir le 28 février 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

Autre titre très attendu : Metal Gear Solid Delta : Snake Eater. Remake du célèbre Metal Gear Solid 3, ce jeu a transporté les fans dans une jungle dense. Ils ont pu revivre l’une des plus grandes aventures de la série. Bien que ce remake promette une refonte graphique impressionnante, le gameplay reste fidèle à l’original. Avec une sortie prévue fin 2024 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, les nostalgiques de la saga de Hideo Kojima ont pu redécouvrir Snake et ses missions d’infiltration dans une expérience magnifiquement remasterisée.

L’annonce de Fatal Fury : City of The Wolves, prévu en avril 2025, ravira aussi les fans de combat. SNK a offert aux visiteurs du salon l’opportunité de tester deux nouveaux personnages, Preecha et Mai Shiranui, pour les nostalgiques. En plus d’elles, Ken et Chun-Li feront aussi partie du roster.

Parmi les autres annonces majeures, Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii, ou encore Atelier Yumia : The Alchemist of Memories & the Envisioned Land, dont la sortie est prévue pour mars 2025.Enfin, il ne faudrait pas oublier Warframe 1999, la nouvelle extension du célèbre jeu multijoueur. Bien que Warframe soit déjà disponible sur toutes les plateformes, cette extension, prévue pour octobre 2024, a attiré l’attention avec ses nouvelles mécaniques et son héroïne, Koumei, inspirée de la culture japonaise.

En attendant, redécouvrez la bande-annonce de Monster Hunter : Wilds :