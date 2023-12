Steam : dîtes adieu à vos jeux 32 bits pour macOS

Valve a annoncé cette semaine qu’elle ne prendrait plus en charge les systèmes d’exploitation macOS 10.13 (High Sierra) et macOS 10.14 (Mojave) à compter du 15 février 2024. Selon Ars Technica, cette décision sonne le glas de plusieurs jeux 32 bits pour macOS.

Il n’y aura plus de mises à jour Steam sur macOS High Sierra et macOS Mojave

Steam a déclaré sur son site Web d’assistance qu’ :

Après cette date, les installations du client Steam existantes sur ces systèmes d’exploitation ne recevront plus de mises à jour d’aucune sorte, y compris les mises à jour de sécurité. Le support Steam ne sera pas en mesure d’offrir aux utilisateurs une assistance technique pour les problèmes liés aux anciens systèmes d’exploitation, et Steam ne sera pas en mesure de garantir le fonctionnement continu de Steam sur les versions de système d’exploitation non prises en charge.

Selon 9to5Mac, le fait que Steam mette fin à la prise en charge des anciennes versions de MacOS a un effet secondaire notable. En effet, MacOS 10.14 est la dernière version qui prend en charge l’exécution des jeux 32 bits sur macOS. Il faut savoir qu’Apple n’a plus pris en charge ces applications avec macOS Catalina.

Plus de 98% des utilisateurs n’utilisent plus ces anciennes versions de macOS

Comme l’explique Steam :

« Apple a choisi de supprimer la prise en charge des applications 32 bits dans macOS 10.15 (sortie en 2019), et comme de nombreux développeurs n’ont pas mis à jour leurs jeux pour prendre en charge les exécutables 64 bits, certains jeux cesseront effectivement de fonctionner sur macOS. La boutique Steam cessera de considérer les jeux proposant uniquement des binaires macOS 32 bits comme étant compatibles Mac à la fin de 2023. Plus de 98 % des clients Steam sur Mac utilisent déjà macOS 10.15 ou une version plus récente. Cela signifie que les jeux et applications 32 bits uniquement ne fonctionnent plus sur votre système d’exploitation actuel« .

Malgré tout, même si Steam ne prendra plus en charge macOS High Sierra et macOS Mojave à compter du 15 février 2024, il indique que le client Steam et les jeux sur ces anciens OS continueront de fonctionner pendant un certain temps.