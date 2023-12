Google Drive : est-ce que vos fichiers aussi disparaissent ?

Plusieurs utilisateurs de Google Drive ont récemment signalé qu’ils ne retrouvaient plus certains dossiers et fichiers. Apparemment, il peut s’agir de plusieurs mois, voire plusieurs années de documentation qui disparaissent mystérieusement de leur Drive. Google a reconnu l’existence du problème. Il a avancé que cela pourrait être causé par l’application Drive for Desktop.

Un cauchemar pour les utilisateurs

Sur le forum d’assistance de Google, un utilisateur a déclaré qu’une feuille de calcul de dépenses qu’il mettait régulièrement à jour depuis 5 ans avait disparu. La dernière version à laquelle il pouvait accéder remontait en janvier 2019. « Je suis vraiment en colère, car elle contenait toutes les données importantes pour lequel je n’ai aucune copie locale. J’ai besoin que ces données soient récupérées à tout prix », a-t-il exprimé sur le forum. D’autres utilisateurs ont également rapporté des cas similaires.

De son côté, Google a affirmé : « Nous enquêtons sur les rapports faisant état d’un problème affectant un sous-ensemble limité de Drive pour les utilisateurs de bureau et que nous assurerons un suivi avec d’autres mises à jour ».

La firme a néanmoins pu identifier que le problème venait de la version 84.0.0.0 – 84.0.4.09 de Drive for Deskop. Google déconseille aux utilisateurs de cliquer sur « Déconnecter le compte ». Il ne faut pas non plus supprimer ou déplacer un dossier d’application spécifique appelé « DriveFS ». Enfin, Google recommande de faire une copie des données de l’application sur votre disque dur.

Google propose aux utilisateurs de vérifier leur corbeille et de vérifier le panneau d’activité. À noter que la corbeille se vide automatiquement au bout de 30 jours. Le panneau d’activité, quant à lui, affiche tous les fichiers supprimés ou déplacés selon la date.

Néanmoins, dans cette situation, le panneau d’activité n’indique pas que les fichiers ont disparu, rapportent les utilisateurs dans le forum d’assistance de Google. Tous les utilisateurs concernés par ce problème attendent donc une meilleure solution de la part de Google.