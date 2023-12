Que faire si votre iPhone est indisponible ? 4 solutions pour le débloquer

Vous avez oublié le code d’accès de votre iPhone, ou vous avez saisi un code incorrect trop de fois ? Vous vous retrouvez avec un message « iPhone indisponible » ou un écran « Verrouillage de sécurité » qui vous empêche d’utiliser votre appareil ? Pas de panique, il existe des solutions pour débloquer votre iPhone, sans perdre vos données ou endommager votre appareil. Voici 4 solutions pour « réparer » un iPhone indisponible en 2023.

Solution 1 : Utiliser un outil professionnel pour débloquer iPhone indisponible (Rapide et efficace)

La solution la plus simple et la plus rapide pour débloquer un iPhone indisponible est d’utiliser un outil professionnel, comme iMyFone LockWiper. Il s’agit d’un logiciel qui permet de supprimer le code d’accès de votre iPhone, sans avoir besoin de connaître le mot de passe de votre identifiant Apple, ni de mettre votre iPhone en mode de récupération.

Il suffit de télécharger le logiciel sur votre ordinateur, de connecter votre iPhone, et de suivre les instructions à l’écran. Le logiciel est compatible avec tous les modèles d’iPhone, et avec toutes les versions d’iOS, y compris iOS 17. Il permet également de débloquer d’autres types de verrouillage, comme le Touch ID, le Face ID, ou le verrouillage iCloud. Le logiciel est payant, mais il offre une garantie de remboursement de 30 jours, et un service client 24/7.

Solution 2 : Déverrouiller un iPhone indisponible à l’aide de Localiser (iOS 15.2 ou ultérieure)

Si vous avez un iPhone doté d’iOS 15.2 ou ultérieure, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Localiser pour déverrouiller votre iPhone indisponible, sans avoir besoin d’un ordinateur. Cette fonctionnalité vous permet d’effacer et de réinitialiser votre iPhone à distance, en utilisant votre identifiant Apple et votre mot de passe. Pour cela, vous devez avoir activé la fonctionnalité Localiser sur votre iPhone, et avoir une connexion active à un réseau mobile ou Wi-Fi.

Sur l’écran de verrouillage de votre iPhone, essayez de saisir votre code d’accès jusqu’à ce que l’écran « iPhone indisponible » apparaisse et que votre iPhone vous invite à réessayer ultérieurement.

Lorsque vous le pouvez, touchez l’option Code oublié ? dans l’angle inférieur de l’écran.

Sur l’écran de verrouillage de sécurité, touchez Lancer la réinitialisation de l’iPhone pour confirmer.

Saisissez le mot de passe de votre identifiant Apple pour vous déconnecter de votre compte sur votre iPhone.

Touchez Effacer l’iPhone pour supprimer définitivement toutes vos données et tous vos réglages.

Au redémarrage de votre iPhone, suivez les instructions à l’écran pour configurer à nouveau votre iPhone, restaurer vos données et réglages à partir d’une sauvegarde, et définir un nouveau code d’accès.

Solution 3 : Effacer un iPhone pour déverrouiller (Perte de données)

Si vous n’avez pas accès à un ordinateur, ni à la fonctionnalité Localiser, vous pouvez essayer d’effacer votre iPhone pour le déverrouiller. Cette solution vous permet de supprimer le code d’accès de votre iPhone, mais aussi toutes vos données et tous vos réglages. Vous ne pourrez pas restaurer vos données à partir d’une sauvegarde, sauf si vous avez activé la sauvegarde iCloud sur votre iPhone. Voici les étapes à suivre :

Sur l’écran de verrouillage de votre iPhone, essayez de saisir votre code d’accès jusqu’à ce que l’écran « iPhone indisponible » apparaisse et que votre iPhone vous invite à réessayer ultérieurement.

Lorsque vous le pouvez, touchez l’option Code oublié ? dans l’angle inférieur de l’écran.

Sur l’écran de verrouillage de sécurité, touchez Effacer l’iPhone pour confirmer.

Saisissez le mot de passe de votre identifiant Apple pour vous déconnecter de votre compte sur votre iPhone.

Au redémarrage de votre iPhone, suivez les instructions à l’écran pour configurer à nouveau votre iPhone, et définir un nouveau code d’accès.

Solution 4 : Déverrouiller un iPhone indisponible via iTunes (Difficile)

Si vous avez accès à un ordinateur, vous pouvez utiliser iTunes pour déverrouiller votre iPhone indisponible. Cette solution vous permet de restaurer votre iPhone à son état d’usine, en supprimant le code d’accès, mais aussi toutes vos données et tous vos réglages. Vous pourrez restaurer vos données à partir d’une sauvegarde, si vous en avez une. Pour ce faire :

Téléchargez et installez la dernière version d’iTunes sur votre ordinateur, si ce n’est pas déjà fait.

Connectez votre iPhone à votre ordinateur à l’aide d’un câble USB, et lancez iTunes.

Mettez votre iPhone en mode de récupération, en suivant la méthode correspondant à votre modèle :

iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X et modèles ultérieurs, y compris iPhone SE (2e et 3e générations)

Maintenez le bouton latéral et le bouton de diminution du volume enfoncés jusqu’à ce que le curseur Éteindre apparaisse. Faites glisser le curseur pour éteindre votre iPhone, puis maintenez le bouton latéral enfoncé tout en connectant votre iPhone à l’ordinateur. Continuez à maintenir le bouton latéral enfoncé jusqu’à ce que l’écran du mode de récupération apparaisse.

iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s et iPhone 6

Appuyez sur le bouton latéral jusqu’à ce que le curseur Éteindre apparaisse. Faites glisser le curseur pour éteindre votre iPhone, puis maintenez le bouton de réduction du volume enfoncé tout en connectant votre iPhone à l’ordinateur. Continuez à enfoncer le bouton de réduction du volume jusqu’à ce que l’écran du mode de récupération apparaisse.

iPhone SE (1re génération), iPhone 5s et modèles antérieurs

Maintenir le bouton supérieur enfoncé jusqu’à ce que le curseur Éteindre apparaisse. Faites glisser le curseur pour éteindre votre iPhone, puis maintenez le bouton principal enfoncé tout en connectant votre iPhone à l’ordinateur. Continuez à appuyer sur le bouton principal enfoncé jusqu’à voir le mode de récupération.

Par la suite, cliquez sur le bouton Restaurer l’iPhone sur iTunes, et suivez les instructions à l’écran. iTunes téléchargera le logiciel approprié pour votre iPhone, et l’installera sur votre appareil. A noter que cette opération peut prendre plusieurs minutes.

Enfin, lors du redémarrage de votre iPhone, suivez les instructions à l’écran pour configurer à nouveau votre iPhone, restaurer vos données et réglages à partir d’une sauvegarde, et définir un nouveau code d’accès.