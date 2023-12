Montre connectée compatible iPhone : Quels modèles choisir ?

Vous possédez un iPhone et vous cherchez une montre connectée qui fonctionne avec votre smartphone ? Vous avez le choix entre plusieurs modèles, qui offrent des fonctionnalités variées. Notamment, le suivi de votre activité physique, de votre santé, de vos notifications, ou encore de votre musique. Voici quelques modèles de montre connectée compatible iPhone !

Apple Watch Ultra

L’Apple Watch Ultra fait partie de la gamme de montres connectées d’Apple, et la plus complète. Elle offre un écran OLED de 49 mm, un boîtier en titane, un GPS, un capteur de fréquence cardiaque, un électrocardiogramme, un oxymètre de pouls, un altimètre, un gyroscope, un accéléromètre, un micro et un haut-parleur. Elle est compatible avec la 5G, le Wi-Fi, le Bluetooth, et le NFC. De plus, elle permet de passer des appels, d’envoyer des messages et de contrôler votre musique. Vous pourrez également payer sans contact, accéder à Siri, et télécharger des applications. Elle propose de nombreux modes sportifs, un suivi de votre sommeil, de votre stress, et de votre récupération. Elle est étanche jusqu’à 50 mètres, et dispose d’une autonomie de 18 heures.

Samsung Galaxy Watch 4, une montre connectée compatible iPhone et Android !

La Samsung Galaxy Watch 4 est la première à fonctionner sous Wear OS, le système d’exploitation de Google. Elle offre un écran AMOLED de 40 ou 44 mm, un boîtier en aluminium, un GPS, un capteur de fréquence cardiaque, un électrocardiogramme, un oxymètre de pouls, un altimètre, un gyroscope, un accéléromètre, un micro et un haut-parleur. Cette montre connectée est compatible avec la 4G, le Wi-Fi, le Bluetooth, et le NFC. Elle permet de passer des appels, d’envoyer des messages, de contrôler votre musique, de payer sans contact, d’accéder à Google Assistant, et de télécharger des applications.

De plus, elle propose de nombreux modes sportifs, un suivi de votre sommeil, de votre stress, et de votre récupération. Elle est étanche jusqu’à 50 mètres, et dispose d’une autonomie de 40 heures. La Samsung Galaxy Watch 4 est la montre connectée la plus polyvalente, qui fonctionne aussi bien avec un iPhone qu’avec un smartphone Android.

Garmin Venu 3, pour les sportifs

La Garmin Venu 3 offre un écran OLED de 45 mm, un boîtier en plastique, un GPS, un capteur de fréquence cardiaque, un oxymètre de pouls, un altimètre, un gyroscope, un accéléromètre, un micro et un haut-parleur. Elle est compatible avec le Wi-Fi, le Bluetooth, et le NFC. La Garmin Venu 3 permet de passer des appels, d’envoyer des messages, de contrôler votre musique, de payer sans contact, et d’accéder à Alexa. Elle propose également de nombreux modes sportifs, un suivi de votre sommeil, de votre stress, et de votre récupération. Par ailleurs, son étanchéité va jusqu’à 50 mètres, et dispose d’une autonomie de 10 jours. La Garmin Venu 3 est la montre connectée la plus sportive, qui offre une précision et une fiabilité de ses mesures.

Fitbit Versa 4

La Fitbit Versa 4 offre un écran AMOLED de 40 mm, un boîtier en aluminium, un GPS, un capteur de fréquence cardiaque, un oxymètre de pouls, un altimètre, un gyroscope, un accéléromètre, un micro et un haut-parleur. Elle est compatible avec le Wi-Fi, le Bluetooth, et le NFC. Vous pourrez passer des appels, envoyer des messages, contrôler votre musique, payer sans contact, et accéder à Alexa. Elle propose également de nombreux modes sportifs, un suivi de votre sommeil, de votre stress, et de votre récupération. Elle est étanche jusqu’à 50 mètres, et dispose d’une autonomie de 6 jours.

Nous espérons que notre sélection des meilleurs modèles de montre connectée compatible iPhone vous a plu !