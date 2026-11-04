StepHow au Web Summit 2026 : Wissly, l’IA d’entreprise qui ne quitte jamais vos serveurs

Dans beaucoup d’entreprises, l’information existe mais personne ne la retrouve. Elle dort dans un dossier partagé, un vieux PDF scanné ou la boîte mail d’un collègue parti à la retraite. Les assistants d’IA promettent de régler ce problème, à condition de leur confier ces documents, ce que de nombreuses directions refusent. C’est précisément sur ce dilemme que mise StepHow, une jeune pousse sud-coréenne qui présentera sa plateforme Wissly au Web Summit 2026, du 9 au 12 novembre à Lisbonne.

Une start-up de deux ans qui a changé de cap

StepHow a été fondée en janvier 2024 par Hwang Seong-wook, entrepreneur passé par l’investissement et les fusions-acquisitions. Il est entouré de Choi Jun-ho, spécialiste de l’IA formé au KAIST, et de Cha Ji-hyeong, développeur avec dix ans d’expérience. Six mois après sa création, l’entreprise a levé des fonds d’amorçage auprès de Mashup Ventures, The Ventures et Antler.

À ses débuts, StepHow proposait surtout un outil de création automatique de manuels de procédures. L’entreprise s’est depuis recentrée sur un chantier plus vaste : la gestion des connaissances internes. Elle revendique plus d’une centaine de clients, entreprises et organismes publics confondus, en moins de deux ans d’activité.

Wissly, un moteur de recherche qui cite ses sources

Le principe de Wissly est simple à expliquer. L’outil se branche sur les fichiers de l’entreprise, qu’ils soient sur un PC, un dossier réseau ou un NAS. Il lit les formats Word, Excel, PowerPoint, le format coréen HWP et même les PDF scannés, grâce à la reconnaissance de caractères. Il peut aussi se connecter à l’ERP et aux outils collaboratifs de l’entreprise.

On lui pose ensuite une question en langage courant. Plutôt que de chercher un simple mot-clé, l’outil découpe la demande en petites étapes et croise plusieurs documents. C’est ce que le secteur appelle un RAG agentique, une IA qui va chercher l’information avant de répondre. StepHow ajoute une couche d’ontologie, c’est-à-dire une carte des liens entre les données de l’entreprise.

Chaque réponse s’accompagne de l’extrait d’origine et du chemin du fichier. L’utilisateur peut donc vérifier d’un clic ce que l’IA affirme. Selon l’entreprise, ce système de citations permet d’éliminer les « hallucinations », ces réponses inventées par les IA. Une promesse forte, qui mérite d’être nuancée : citer une source réduit le risque d’erreur, sans l’annuler.

Trois produits pour les entreprises les plus méfiantes

L’argument central de StepHow reste la sécurité. Wissly fonctionne entièrement sur site, sur les serveurs du client, y compris dans des réseaux totalement coupés d’Internet. Les données ne servent jamais à entraîner un modèle extérieur, assure l’entreprise. Elle dit avoir obtenu les certifications ISO 9001 et ISO/IEC 27001 en juin 2026.

À Lisbonne, la gamme s’élargit à trois offres. Wissly reste le produit phare, pour la recherche documentaire, la synthèse entre services et la rédaction de rapports. Wissly Code est un assistant de programmation qui écrit, relit et exécute du code avec un modèle de langage installé en interne. L’objectif est d’éviter que le code source d’une entreprise ne transite par un service en ligne.

La troisième offre, Wissly-in-a-Box, vise les organisations pressées. Il s’agit d’un boîtier tout-en-un qui réunit le matériel et le logiciel, livré déjà configuré. L’entreprise promet ainsi de raccourcir nettement les délais d’installation, sans en préciser la durée ni le prix.

Des références surtout coréennes

Parmi les clients cités figurent CJ Olive Young, Pulmuone, le constructeur Hoban Construction et l’institut KAIST. L’exemple le plus détaillé concerne Techcross, fabricant d’équipements pour la protection du milieu marin. Selon StepHow, plus de 50 000 documents techniques y ont été intégrés : plans, rapports de contrôle qualité et carnets de maintenance. L’outil y servirait à retrouver des projets similaires ou à vérifier la conformité aux règles maritimes.

Hors de Corée, StepHow dispose d’une filiale aux États-Unis, qui facture ses premiers clients depuis début 2025. En Europe, elle a mené un projet pilote avec la ville de Tallinn, en Estonie, autour du traitement de données publiques. Ce pilote figure d’ailleurs sur le site officiel de Wissly.

Le RGPD comme argument de vente

Le choix de l’Europe n’a rien d’un hasard. Avec le RGPD et l’AI Act, les entreprises du continent hésitent à confier leurs données à des services hébergés à l’étranger. Le PDG Hwang Seong-wook voit là une occasion : selon lui, Wissly permet d’automatiser le travail sur des centaines de milliers de documents « sans exposer un seul octet de données sensibles ».

Pendant le salon, StepHow organisera des démonstrations en direct sur de vrais documents d’entreprise. Elle cherche avant tout des intégrateurs, des cabinets de conseil informatique et des revendeurs de matériel pour distribuer sa solution. L’entreprise prépare aussi une levée de fonds de Série A.

Une IA souveraine, mais pas encore pour tout le monde

L’idée répond à une vraie inquiétude. Beaucoup d’entreprises aimeraient profiter de l’IA sans voir leurs contrats ou leurs plans circuler sur des serveurs étrangers. Une solution installée en interne, qui cite ses sources, coche donc plusieurs cases attendues par les services informatiques prudents.

Il faut toutefois garder un peu de recul. La plupart des chiffres et des clients cités viennent de StepHow elle-même, et son site évoque « plus de 50 entreprises » plutôt qu’une centaine. Wissly reste par ailleurs un produit réservé aux entreprises, sans prix public ni version française annoncée à ce jour. Reste à voir si les sociétés européennes, déjà courtisées par des acteurs locaux, feront confiance à une start-up venue de Séoul. Et vous, confieriez-vous les archives de votre entreprise à une IA, même enfermée dans vos propres serveurs ?