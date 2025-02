StorPool simplifie la reprise après sinistre pour clouds KVM

StorPool Storage, pionnier dans le stockage de données défini par logiciel, innove avec un moteur de reprise après sinistre. Cette solution révolutionnaire s’adresse particulièrement aux infrastructures cloud basées sur KVM. Elle permet une récupération rapide des machines virtuelles, crucial pour maintenir la continuité des activités en cas de sinistre.

StorPool innove avec un moteur de reprise après sinistre

StorPool a lancé le tout premier moteur de reprise après sinistre dédié aux clouds KVM. Le StorPool Disaster Recovery Engine (DRE) facilite l’exécution des services de reprise après sinistre pour les machines virtuelles. Grâce à cette avancée, StorPool se positionne comme un leader en matière de sauvegarde et récupération dans des infrastructures modernes.

Intégration simplifiée pour les clouds basés sur KVM

Se distinguant par son intégration rapide, StorPool DRE simplifie la gestion des clouds KVM. Il est compatible avec les principales plateformes KVM comme CloudStack, OpenNebula, OpenStack, et Proxmox. Jusqu’ici, ces fonctionnalités étaient difficiles à implémenter avec KVM. StorPool rend donc cette technologie plus accessible, sans coûts exorbitants.

Avantages pour les fournisseurs de services informatiques

Les fournisseurs de services informatiques peuvent offrir des services plus fiables. Ils évitent d’utiliser plusieurs produits de divers fournisseurs. Il offre un service tout-en-un en matière de sauvegarde et de reprise après sinistre. Les entreprises minimisent ainsi les risques de perte de données et les temps d’arrêt.

StorPool Storage continue d’innover avec des solutions de stockage avancées et de qualité. Ces fonctionnalités, intégrées dans le moteur de reprise, renforcent la position de StorPool comme leader du marché. En conclusion, StorPool offre une grande sécurité pour les entreprises souhaitant anticiper tout imprévu. Les infrastructures cloud basées sur KVM deviennent ainsi plus robustes et fiables, grâce à un service de stockage optimisé.

Lisez notre dernier article tech : Samsung transforme la sécurité mobile avec la nouvelle suite Knox pour entreprises !