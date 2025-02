Antares Vision transforme la santé en Guinée-Bissau

Antares Vision Group, une multinationale italienne, révolutionne la santé publique en Guinée-Bissau. L’accord historique signé avec le ministère de la Santé vise à mettre en œuvre des solutions de traçabilité pharmaceutique avancées. Cette initiative est un pas vers l’avenir numérique du pays.

Antares Vision Group modernise la santé en Guinée-Bissau

Le partenariat avec la Guinée-Bissau marque une avancée significative pour Antares Vision Group. En effet, cette collaboration va transformer le secteur pharmaceutique du pays. Grâce à leurs solutions numériques, la gestion de la santé publique sera plus transparente et sécurisée. Le ministre de la Santé, Pedro Tipote, a officiellement annoncé le début de cette transformation.

Un système de traçabilité national innovant

Antares Vision Group va déployer un système national de traçabilité des médicaments en Guinée-Bissau. Ce système garantira la sécurité et la transparence de la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique. En outre, tous les participants de la chaîne devront s’enregistrer dès le second semestre 2025. Le processus d’enregistrement permettra de suivre et vérifier chaque transaction.

Solutions numériques pour une chaîne sécurisée

Les solutions d’Antares Vision Group incluent un centre de traçabilité transactionnel (rTH) et une plateforme gouvernementale (rGOV). Ces outils facilitent la gestion des données de bout en bout. De plus, les modules comme le catalogue national des produits assurent une disponibilité en temps réel. Ainsi, les décisions réglementaires s’appuient sur des données fiables.

En conclusion, Antares Vision Group joue un rôle clé en modernisant la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique en Guinée-Bissau. En introduisant des technologies avancées, ils assurent la sécurité et la conformité des médicaments. Cette initiative ne profite pas uniquement à la Guinée-Bissau mais influence également la région ouest-africaine. Il s’agit d’un pas important pour garantir un avenir plus sûr et plus transparent pour le secteur de la santé. Antares Vision Group reste déterminé à offrir des solutions digitales innovantes pour le bien public.

