Street Fighter 6 : Capcom dévoile le trailer de gameplay d’Alex et officialise sa date de sortie

Capcom n’a pas attendu longtemps pour dévoiler l’avant-dernier DLC de son jeu de combat culte. Après le teaser trailer, diffusé début janvier, la firme japonaise a dévoilé hier le trailer de gameplay d’Alex, confirmant sa date de sortie dans la foulée. Le figure iconique de Street Fighter III confirme donc son retour en force dans le roster de Street Fighter 6, avec un moveset aussi spectaculaire qu’agressif. Les joueurs n’auront d’ailleurs pas à attendre longtemps, car il arrive dans juste deux mois.

Un moveset retravaillé pour Alex

Le trailer de gameplay met en avant un Alex plus physique que jamais. Le lutteur new-yorkais enchaîne projections, chop puissants, transitions fluides entre positions offensives et mouvements signature hérités de Street Fighter III. Parmi ces techniques, on retrouve le Flash Chop, le Power Bomb, ainsi qu’un panel de Super Arts flambants neufs, tels que Raging Spear, Sledgecross Hammer et Omega Wing Buster. Son nouveau finisher particulièrement brutal, The Final Prison, clôture la bande-annonce. 

Cette version d’Alex sur Street Fighter 6 s’accompagne également d’un thème musical inédit intitulé “GO! ALEX! Hope is Born!”, composé par JAM Project. En outre, la star de catch Kenny Omega a assuré la performance de motion capture du personnage. Une collaboration non anodine, confèrant au gameplay d’Alex des animations plus authentiques et réalistes que jamais.

Vous pouvez regarder la nouvelle bande-annonce dans la vidéo ci-dessous : 

Date de sortie d’Alex dans Street Fighter 6

Alex intègre le Year 3 Character Pass de Street Fighter 6 aux côtés de Sagat et Crimson Viper, Ingrid étant prévue en conclusion de la saison. Il sera jouable à partir du 17 mars 2026, laissant le temps aux joueurs de maîtriser le perso avant l’EVO Japon. Ces derniers pourront l’acquérir individuellement via la boutique interne du jeu. 

