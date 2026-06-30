Succès prometteur pour la communication par courant porteur électrique

La communication par courant porteur révolutionne la gestion des réseaux électriques. En effet, EMH Metering et Corinex ont récemment validé l’intégration de cette technologie à large bande. Par conséquent, cette avancée promet d’améliorer la connectivité et la numérisation des réseaux de distribution d’électricité. Découvrons maintenant ce que cela change pour les professionnels et les consommateurs.

Validation de la communication par courant porteur en large bande

EMH Metering et Corinex ont mené avec succès des tests en laboratoire à Bratislava. Leur passerelle intelligente CASA (SMGW) a parfaitement communiqué avec le modem BPL 1T signé Corinex. Cette réussite démontre la compatibilité totale entre leurs solutions. En effet, le transfert de données s’est avéré fiable et continu, validant ainsi une nouvelle ère pour la numérisation des réseaux électriques.

Avantages pour la numérisation des réseaux électriques

Grâce à cette technologie, les entreprises du secteur peuvent connecter facilement leurs infrastructures, même là où la couverture cellulaire est insuffisante. La communication par courant porteur en large bande offre plusieurs bénéfices :

Transmission rapide et sécurisée des données

Optimisation de la gestion des réseaux électriques

Surveillance en temps réel et contrôle plus précis

Réduction des coûts d’installation

Ces progrès facilitent l’émergence de compteurs intelligents et la transition vers une énergie plus moderne et connectée.

Présentation des acteurs : EMH Metering et Corinex

EMH Metering développe des solutions numériques pour le comptage de l’énergie depuis 1991. Elle propose une large gamme de compteurs et de systèmes adaptés aux besoins des professionnels de l’énergie.

Corinex est un acteur majeur de la technologie BPL. Elle propose des solutions pour surveiller et contrôler les réseaux électriques à basse et moyenne tension en temps réel. Leur partenariat avec EMH Metering marque une avancée essentielle pour le secteur.

En conclusion, la communication par courant porteur en large bande confirme son potentiel pour transformer la distribution d’électricité. L’association des technologies d’EMH Metering et Corinex ouvre la voie à la numérisation fiable des réseaux, préparant ainsi le terrain pour des villes plus intelligentes et une transition énergétique réussie. Les acteurs du marché peuvent désormais compter sur des solutions interopérables et performantes pour moderniser leur gestion de l’énergie.

Lisez notre dernier article tech : Test – Overade Life : le casque vélo qui mise sur la sécurité.