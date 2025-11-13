SUPCON propulse l’IA industrielle vers une transformation exceptionnelle

À l’occasion de l’ADIPEC 2025 à Abou Dabi, SUPCON a démontré sa position de leader mondial en IA industrielle. Par ailleurs, l’entreprise a présenté ses innovations qui transforment le secteur de l’automatisation et de l’énergie. Enfin, voici un aperçu des technologies qui promettent d’accélérer la transformation intelligente des industries.

Les innovations de SUPCON en matière d’IA industrielle dévoilées

Au sein de l’AI Zone, SUPCON a présenté un portefeuille complet de solutions.

Parmi les nouveautés figurent :

UCS (Universal Control System) , une solution cloud qui révolutionne le contrôle industriel, élimine le matériel traditionnel et garantit sécurité et simplicité.

, une solution cloud qui révolutionne le contrôle industriel, élimine le matériel traditionnel et garantit sécurité et simplicité. TPT2 , un moteur d’intelligence artificielle puissant, capable de traiter d’énormes volumes de données pour anticiper et optimiser l’activité des sites industriels.

, un moteur d’intelligence artificielle puissant, capable de traiter d’énormes volumes de données pour anticiper et optimiser l’activité des sites industriels. supOS , une plateforme de données ouverte, qui gère les flux d’informations en temps réel.

, une plateforme de données ouverte, qui gère les flux d’informations en temps réel. PLANTBOT Robot Solution , des robots modernes pour inspecter et surveiller les installations, augmentant la sécurité globale.

, des robots modernes pour inspecter et surveiller les installations, augmentant la sécurité globale. PRIDE, une technologie de maintenance prédictive, pour surveiller la santé des équipements en continu.

Des solutions d’automatisation avancées pour l’industrie

Toutes ces innovations partagent un objectif commun : faire passer les industries de l’automatisation classique à une autonomie intelligente. De plus, SUPCON offre une architecture ouverte et sécurisée, adaptée à tout besoin : contrôle de processus, gestion de sites ou optimisation des ressources. Grâce à ces outils, les entreprises gagnent en efficacité, réduisent les coûts et déploient plus vite leurs projets.

L’engagement de SUPCON envers la transformation intelligente

SUPCON ne se contente pas de vendre des solutions.

L’entreprise s’engage à accompagner ses clients sur le long terme :

Assistance technique locale pour une adoption rapide. Formations spécifiques afin de garantir le transfert de connaissances. Co-innovation avec les acteurs locaux pour répondre aux besoins de la région.

Grâce à ce soutien, les entreprises du Moyen-Orient comme d’ailleurs avancent en confiance vers une transformation durable.

En conclusion, SUPCON s’impose une fois de plus comme un acteur majeur de l’IA industrielle. Leur large gamme d’innovations répond aux défis d’aujourd’hui et prépare le futur. Qu’il s’agisse de réduire la consommation d’énergie, d’améliorer la sécurité ou de soutenir l’autonomie industrielle, SUPCON accompagne ses clients sur la voie de la transformation intelligente.

