Microsoft rembourse ses abonnés après la polémique sur Office 365

Microsoft traverse une période délicate. Après avoir annoncé une hausse des prix de sa suite Office 365, rebaptisée Microsoft 365, l’entreprise américaine fait face à une vague de critiques. Accusée de ne pas avoir communiqué clairement sur ces changements tarifaires, elle s’excuse publiquement et propose des remboursements à ses clients concernés. Cette décision vise à apaiser une polémique qui a pris de l’ampleur, notamment en Australie, où les autorités de la concurrence ont ouvert une enquête.

Une hausse des prix mal expliquée

La suite Office, qui regroupe des logiciels incontournables comme Word, Excel et PowerPoint, a vu ses abonnements Personnel et Famille augmenter. Microsoft justifiait cette hausse par l’intégration de nouvelles fonctionnalités. En particulier, celles liées à l’intelligence artificielle Copilot. Cependant, de nombreux utilisateurs estiment que l’entreprise n’a pas suffisamment détaillé les options disponibles. C’est le cas, notamment, de l’existence d’abonnements moins chers.

Cette communication jugée floue a entraîné un mécontentement croissant. Les clients ont dénoncé une impression de tromperie. Ils estiment que Microsoft a profité de la transition vers des services enrichis pour imposer des tarifs plus élevés sans réelle transparence. Face à cette contestation, la firme de Redmond a dû réagir rapidement pour éviter une perte de confiance durable.

Microsoft présente des excuses publiques et propose des remboursements

Consciente de l’ampleur de la polémique, Microsoft a présenté ses excuses officielles à ses abonnés. L’entreprise a reconnu ne pas avoir suffisamment mis en avant les alternatives plus abordables. De plus, elle s’est engagée à rembourser les clients qui estiment avoir payé un prix injustifié. Cette mesure concerne des millions d’utilisateurs, notamment en Australie. En effet, la Commission de la concurrence et de la consommation (ACCC) australienne a poursuivi le géant américain.

Au-delà des remboursements, cette affaire illustre les difficultés de Microsoft à gérer la transition vers des services intégrant l’intelligence artificielle. Si l’ajout de Copilot représente une avancée technologique, la stratégie tarifaire a été perçue comme brutale. En s’excusant publiquement, la société espère restaurer son image. De plus, elle souhaite aussi montrer qu’elle reste attentive aux attentes de ses clients. Et ce, dans un contexte où la concurrence, notamment Apple et Google, attire de plus en plus d’utilisateurs.