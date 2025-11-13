La Chine contraint Apple de retirer des applications de rencontres LGBTQ+

L’actualité technologique et sociétale en Chine connaît un nouvel épisode marquant. En effet, Apple a été sommé par les autorités chinoises de retirer plusieurs applications de rencontres LGBTQ+ de son App Store. Cette décision, qui concerne notamment les plateformes Blued et Finka, illustre la pression croissante exercée sur les communautés LGBTQ+ dans le pays. De plus, cela soulève des interrogations sur la liberté numérique et les droits des minorités.

Retrait des applications de rencontres LGBTQ+ : une décision imposée par les autorités chinoises

Selon les informations rapportées, la Cyberspace Administration of China, organisme chargé de la régulation et de la censure d’internet, a ordonné la suppression de ces applications. Apple a confirmé qu’il devait « suivre les lois des pays où il opère », justifiant ainsi le retrait. Blued et Finka, deux des plus grandes plateformes de rencontres LGBTQ+ en Chine, ne sont désormais plus accessibles sur iOS, ni sur certains magasins Android.

Cette mesure s’inscrit dans un contexte où les applications de rencontres LGBTQ+ sont déjà rares en Chine. Grindr, par exemple, avait disparu de l’App Store dès 2022. Blued, qui existe à l’international sous le nom HeeSay, avait même suspendu temporairement les nouvelles inscriptions en juillet dernier, avant de rouvrir en août. Ces restrictions traduisent une volonté de limiter l’accès à des espaces numériques dédiés aux minorités sexuelles.

Un impact direct sur les communautés et les entreprises

Blued et Finka appartiennent à BlueCity, une société elle-même détenue par Newborn Town. Au-delà des rencontres, BlueCity est également active dans le domaine de la santé. En particulier, avec des initiatives de prévention et de traitement contre le VIH/SIDA. La suppression de ces applications ne touche donc pas seulement le secteur numérique. Cela fragilise aussi des projets liés à la santé publique et au soutien communautaire.

Pour les utilisateurs, cette décision représente une perte importante. Les applications constituaient des espaces de rencontre, de dialogue et de solidarité dans un environnement où les droits LGBTQ+ sont de plus en plus restreints. La fermeture du Beijing LGBT Center en 2023 avait déjà marqué un recul majeur. Aujourd’hui, la disparition de Blued et Finka accentue l’isolement numérique des communautés concernées.