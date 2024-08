Supermarket Together cartonne sur Steam, et c’est gratuit

Les jeux multijoueurs en ligne ont récemment le vent en poupe, grâce à leur capacité de réunir une énorme communauté de joueurs. Après le succès de Palworld, Lethal Company ou encore Helldivers 2, un nouveau jeu coop a récemment fait exploser le compteur de joueurs sur Steam. Ce n’est autre que Supermarket Together, le petit bébé de DeadDevsTellNoLies. Et comme son nom l’indique, le concept est simple : gérer un supermarché à plusieurs. De l’amusement à profusion, et gratuit, qui plus est !

Voir aussi : Krafton rachète Tango Gameworks, Hi-Fi Rush est sauvé !

Supermarket Together, de quoi ça parle ?

Développé par DeadDevsTellNoLies, Supermarket Together est un jeu de simulation coopératif en ligne. Votre mission ? Gérer votre magasin. Vous devez accomplir toutes les tâches nécessaires au fonctionnement de la boutique. Par exemple, vous devez remplir tous les rayons, embaucher des employés, tenir la caisse, ou encore jouer le rôle d’un agent de sécurité. Et plus vous accomplissez les quêtes, plus vous allez acquérir des points pour débloquer de nouvelles installations ou marchandises.

Bien sûr, vous ne pourrez pas assurer ces fonctions tout seul. C’est ici que le mode coop en ligne entre en scène : en vous connectant avec vos amis en ligne, vous pourrez assigner chaque tâche à une personne en particulier. Et bien sûr, il faut rester synchro, sinon, gare au chaos le plus total !

Cette interaction en ligne, combinée à des heures de hurlements et de rires, fait de Supermarket Together le jeu à ne pas rater du moment. D’ailleurs, le jeu cartonne en ce moment sur Steam : seulement 24h après sa sortie le 9 août dernier, Supermarket Together enregistre déjà un pic de près de 50 000 utilisateurs connectés simultanément. Certes, c’est moins que Palworld, vu que le jeu ne révolutionne pas le concept de simulation. Néanmoins, il a un argument de taille, qui fera plaisir à nombreux d’entre nous : il est gratuit.

Alors, qu’attendez-vous ?