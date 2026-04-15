Supermicro booste l’IA de périphérie avec des serveurs performants et sûrs

Supermicro élargit son offre et répond aux nouveaux défis de l’IA de périphérie. L’entreprise lance des systèmes compacts et performants. Ces innovations ciblent des environnements où l’espace et l’énergie sont limités. L’objectif ? Apporter la puissance de calcul là où les données sont créées, tout en maîtrisant la consommation.

Des serveurs Supermicro compacts pour l’IA de périphérie

Les nouveaux serveurs Supermicro, optimisés par les processeurs AMD EPYC 4005, s’adaptent aux espaces réduits. Trois modèles viennent renforcer l’offre. Parmi eux, un boîtier mini-1U compact, un rack 1U faible profondeur, et une mini tour discrète. Ces solutions permettent de déployer l’IA de manière efficace. Les entreprises bénéficient aujourd’hui de la même puissance qu’au centre de données, mais directement sur site.

Innovations technologiques : sécurité et efficacité énergétique

Supermicro mise sur la sécurité et la fiabilité. Les systèmes embarquent la technologie TPM 2.0 et AMD SEV pour garantir la confidentialité des données. Ils consomment moins d’énergie grâce à l’architecture Zen 5 d’AMD et à un TDP minimum de 65 W. La gestion à distance IPMI 2.0 offre un confort de supervision. Enfin, la prise en charge de la mémoire DDR5 et du PCIe Gen 5 assure des transferts rapides.

Des usages concrets pour les secteurs clés de l’industrie

Ces machines compactes visent des secteurs variés. Retail, fabrication, santé ou réseaux d’entreprise, tous en profitent. Quelques exemples d’usages :

Surveillance et analyse en temps réel en magasin

Gestion de la caisse sans contact

Prévention intelligente des pertes

Automatisation des tâches en succursale ou en usine

Chaque serveur offre une connectique adaptée pour s’intégrer aux systèmes existants. Les organisations gagnent ainsi en flexibilité et en fiabilité.

En conclusion, Supermicro propose des solutions d’IA de périphérie puissantes, sûres et économes. Avec ces nouveaux systèmes, l’entreprise facilite le déploiement d’applications intelligentes partout où cela compte. Les clients peuvent ainsi préparer leur infrastructure à la révolution de l’intelligence artificielle de proximité.

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