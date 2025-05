Supermicro MicroCloud : une avancée remarquable pour les data centers

Supermicro MicroCloud révolutionne l’infrastructure informatique avec une solution nouvelle génération. Ce serveur multi-nœuds offre plus de densité et un meilleur coût par instance, parfait pour les entreprises soucieuses d’optimiser leur espace et leur budget. Grâce aux récents processeurs AMD EPYC 4005, la performance s’allie à une efficacité énergétique remarquable.

Densité et efficacité énergétique avec le Supermicro MicroCloud

La solution Supermicro MicroCloud propose un design compact, capable de contenir jusqu’à 10 nœuds de serveur dans un châssis 3U. Cette densité est 3,3 fois supérieure à celle des serveurs 1U traditionnels. De ce fait, les entreprises économisent de la place dans leurs racks et réduisent leur consommation énergétique. Chaque serveur affiche un TDP aussi bas que 65 W, idéal pour les centres de données modernes.

Performances accrues grâce aux processeurs AMD EPYC 4005

Le cœur de ce système repose sur les processeurs AMD EPYC 4005 jusqu’à 16 cœurs. Avec des vitesses atteignant 5,7 GHz, ils répondent aux besoins des applications web, des jeux en nuage et de la diffusion de contenu. D’ailleurs, ils intègrent la nouvelle architecture “Zen 5” et la technologie AMD 3D V-Cache, pour une mémoire rapide et une faible latence. Les utilisateurs bénéficient d’une plateforme fiable, évolutive et abordable.

Une solution idéale pour centres de données et PME

Supermicro MicroCloud cible surtout les PME et les fournisseurs d’hébergement informatique. Grâce à sa conception multi-nœuds, chaque entreprise peut optimiser son coût total de possession. La modularité du système facilite la gestion et l’évolution des charges de travail. En outre, le partage du châssis, de l’alimentation, et du refroidissement simplifie l’installation et réduit les frais opérationnels.

Pour résumer, Supermicro MicroCloud se présente comme une solution innovante, compacte et économique. Il combine puissance de calcul, efficacité énergétique et flexibilité. Ce serveur multi-nœuds, soutenu par les processeurs AMD EPYC 4005, répond pleinement aux besoins des entreprises cherchant à faire plus avec moins d’espace, moins d’énergie et moins de coûts.

