Switch To Android : Google lance une application pour passer facilement d’iOS à Android

Google a récemment lancé une nouvelle application sur l’App Store. Baptisée « Switch To Android », elle permet aux utilisateurs d’iPhone de faciliter le transfert de données vers un smartphone Android.

Google cherche à attirer les utilisateurs d’iPhone

Depuis de nombreuses années, il existe deux grandes catégories d’utilisateurs : les adeptes d’Android, et les fans d’Apple. Si on souhaite passer d’un système d’exploitation à un autre, l’opération se révèle plutôt fastidieuse, principalement pour conserver ses données.

En 2015, dans le but d’attirer les utilisateurs d’Android, Apple avait lancé l’application « Move to iOS » sur le Play Store, pour passer un smartphone sous l’OS de Google à un iPhone en toute simplicité.

Pour passer d’iOS à Android, la plupart des constructeurs proposent déjà une application similaire à celle de Google, à l’instar de Samsung avec Smart Switch, Huawei et son Phone Clone ou encore OnePlus avec Switch.

Migrer vers Android plus facilement

D’après Google, sa nouvelle application « permet de transférer rapidement et de manière sécurisée vos données les plus précieuses (photos, vidéos, contacts et événements d’agenda) vers votre tout nouvel appareil Android, sans vous encombrer de câbles ». Il n’y a effectivement pas besoin de câble pour effectuer le transfert de données. Celui-ci passe par le Wi-Fi entre l’iPhone et le smartphone Android. Malheureusement, l’historique des SMS ne pourra pas être transféré.

Au cours du processus, l’application Switch to Android rappelle qu’il faut bien veiller à désactiver les iMessages avant de migrer pour ne pas louper des SMS entrants sur le nouveau smartphone. Pour ce faire, il suffit d’aller dans les Paramètres de l’iPhone, puis Messages et enfin désactiver iMessage.

À l’heure de l’écriture de cet article, Google n’a pas encore présenté son application : elle est bel et bien disponible sur l’App Store, mais elle n’est pas répertoriée. Si elle vous intéresse, vous pouvez toutefois y avoir accès via ce lien.

