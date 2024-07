Sylvio: Black Waters, le jeu d’horreur de Stroboskop, débarque bientôt sur PC

C’est officiel : le troisième opus de la franchise d’horreur Sylvio a maintenant une date de sortie. DreadXP, les pionniers du jeu d’horreur, s’est occupé de l’annonce en diffusant un trailer. Figurant parmi les meilleurs jeux d’horreur, les deux premiers opus se sont démarqués par leur ambiance et leur énigme captivante. Sylvio: Black Waters ne déroge pas à la règle, où l’horreur et l’énigme se mêlent pour offrir une expérience de jeu inoubliable. Marquez vos calendriers, car le jeu arrive plus tôt qu’on ne l’espérait.

La bande-annonce :

Sylvio : Black Waters, de quoi ça parle ?

Annoncé pour la première fois lors du DreadXP Indie Horror Game Showcase en octobre 2023, Sylvio : Black Waters fait suite aux deux premiers opus sortis respectivement en 2015 et en 2017. Il adopte également le même format que ses prédécesseurs, proposant une aventure d’exploration avec une prise de vue à la première personne. Et bien sûr, l’horreur sera omniprésente, que ce soit dans le scénario que l’atmosphère du jeu lui-même.

Dans Sylvio : Black Waters, les joueurs évoluent sur une planète ressemblant fortement à la Terre. Mais détrompez-vous : cette planète possède quelque chose de particulier. Grâce à un mystérieux appareil découvert en chemin, vous pouvez écouter les esprits des anciens habitants de ce monde. Vous pouvez également entrer en communication avec un homme nommé Lee, qui, selon lui, est le dernier survivant de cette planète.

Votre mission est donc de percer le mystère de ce monde. Tout au long de votre progression, vous rencontrerez une série d’indices, des énigmes…et des ennemis sortis tout droit de l’au-delà. Sylvio : Black Waters propose également de nouveaux mécanismes, vous permettant de braver la gravité changeante de la planète et de déchiffrer les nombreuses énigmes disséminées partout dans le jeu.

Sylvio : Black Waters promet donc une aventure palpitante qui ravira sûrement les fans de la licence. Les nouveaux joueurs pourront également apprécier ce chef-d’œuvre de Stroboskop, sans avoir joué les deux précédents opus. Si vous êtes fans d’horreur, Sylvio : Black Waters vous donne rendez-vous sur PC le 25 juillet prochain.