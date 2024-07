Des photos perdues à jamais ? Pas sur iOS 18 !

Le lundi 15 juillet, Apple a lancé les versions bêta publiques d’iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia. Selon 9to5Mac, les prochaines mises à jour majeures d’Apple pour iOS, iPadOS et macOS ajouteront un nouvel album « Récupéré » dans l’application Photos. Le but serait d’aider les utilisateurs à retrouver des photos et des vidéos disparues ou supprimées par inadvertance sur leur iPhone ou iPad.

Baptisée « Recovered Album », cette nouvelle fonctionnalité arrive avec la mise à jour iOS 18 et se retrouvera dans l’application Photos. Plus précisément, lorsque vous effectuez une mise à jour vers iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia, votre appareil recherchera d’éventuelles photos ou vidéos susceptibles d’apparaître dans l’album « Récupéré ». Si c’est le cas, alors cet album s’affichera dans la section « Utilitaires » de l’application. Cet outil permettra de récupérer les photos ou les vidéos endommagées ou supprimées définitivement sur votre appareil.

En effet, il arrive que des photos disparaissent ou soient endommagées sur votre appareil pour plusieurs raisons. Cela peut résulter d’une corruption de la base de données, d’une erreur de synchronisation avec iCloud. Mais cela peut aussi résulter d’un enregistrement raté dans la bibliothèque de l’application Photos. Il faut également savoir que le fait que des applications tierces, comme Instagram, aient accès à vos contenus multimédias peut provoquer cette perte ou cet endommagement de vos photos et vidéos.

Un bug avait fait apparaître des photos et vidéos supprimées

Il faut noter que l’album « Récupéré » est différent de l’album « Supprimés récemment ». Ce dernier permet d’accéder aux photos supprimées pendant 30 jours avant qu’elles ne soient définitivement supprimées. Pour le moment, Apple n’a pas précisé si les photos ou vidéos dans l’album « Récupéré » finiront un jour par disparaître automatiquement.

Pour rappel, un bug est apparu dans iOS 17.5. Certains utilisateurs retrouvaient de manière inattendue des photos qu’ils pensaient avoir supprimées dans leur photothèque. Selon Apple, ce problème est « rare » mais que cela pouvait survenir avec « des photos dont la base de données avait été corrompue ». En tout cas, l’ajout de cet album « Récupéré » s’inscrit dans l’effort d’Apple pour améliorer ses services.