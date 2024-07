The Casting of Frank Stone : une rentrée sous le signe de l’horreur

Préparez-vous pour une rentrée terrifiante ! Les amateurs de jeux narratifs horrifiques seront sûrement aux anges, car l’un des projets d’horreur les plus attendus de l’année se prépare à envahir les écrans. Annoncé depuis quelques mois, le petit bébé de Supermassive Games, The Casting of Frank Stone, a maintenant une date de sortie officielle. Dans une bande-annonce, le studio dévoile donc le scénario de The Casting of Frank Stone, un spin-off narratif tiré de Dead by Daylight.

The Casting of Frank Stone : un slasher comme on les aime

Après une première annonce lors des Game Awards 2023, The Casting of Frank Stone est maintenant prêt. Le prochain jeu de Supermassive Games et Behaviour Interactive est une ode à Dead by Daylight, le jeu d’horreur de Behaviour Interactive. Le spin-off prendra la forme d’un jeu narratif horrifique, ramenant les joueurs à Cedar Hills dans les années 1980.

Mais cette ville n’est pas une ville ordinaire. Dans le passé, elle était témoin d’une violence extrême. Quatre jeunes cinéastes, inconscients du danger, décident de tourner un film d’horreur dans une aciérie abandonnée. Ce qu’ils ne savent pas, c’est que cette place renferme les actions horribles du tueur en série Frank Stone…

On n’en dit pas plus. Appréciez plutôt le trailer :

Sortie imminente en septembre

Comme tous les jeux d’horreur de Supermassive Games, l’évolution du scénario dépendra du choix des joueurs. Chaque action mène à un embranchement où les joueurs doivent résoudre des énigmes et exécuter des QTE pour avancer. Attention tout de même aux mauvais choix, car l’effet papillon ne vous épargnera pas.

Justin Fragapane, responsable principal de l’équipe de rédaction de Behaviour Interactive, ajoute également : “Chaque décision que vous prenez impacte le scénario. C’est également la seule chose qui se dresse entre la vie et la mort pour ce groupe de cinéastes amateurs”. Si la bande-annonce de The Casting of Frank Stone vous a conquis, rendez-vous le 3 septembre 2024 sur PC (Steam et Epic Games Store), PS5 et Xbox Series.