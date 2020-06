Tarantino nous dévoile son film préféré de la décennie 2010-2019

En janvier, Quentin Tarantino avait révélé publiquement son deuxième film préféré de la dernière décennie. Il s’agissait de Dunkerque de Christopher Nolan. Le réalisateur de Pulp Fiction a salué ce film de guerre en affirmant que, au-delà de son aspect spectaculaire, Dunkerque avait un aboutissement stylistique tel qu’il finissait par atteindre, en milieu de film, la beauté d’une symphonie.

À la vue de cette annonce, nous pouvions nous demander quel pouvait bien être le film numéro 1, le film préféré de Quentin Tarantino datant de la dernière décennie.

5 mois après, le réalisateur de Once Upon a Time in Hollywood… le dévoile pour le compte du magazine Première.

Il s’agit du film The Social Network, réalisé par David Fincher.

La qualité de ce film paraît tellement évidente à Quentin Tarantino qu’il ne cherche même pas à justifier son choix :

Il est numéro 1 parce que c’est le meilleur, voilà tout ! Il écrase toute la concurrence. Quentin Tarantino, Première

Un biopic acclamé sur Mark Zuckerberg

The Social Network, sorti en 2010, nous raconte l’histoire du créateur du réseau social Facebook, Mark Zuckerberg. Le film nous parle d’une double-ascension : celle de Zuckerberg et celle de Facebook qui passera de réseau privé à entreprise multimilliardaire. En tête d’affiche, nous retrouvons Jesse Eisenberg. Parmi les autres acteurs, nous retrouvons Justin Timberlake, Andrew Garfield et Armie Hammer.

L’amour de Tarantino pour ce film n’a certainement rien de hors-norme. En effet, dès sa sortie, The Social Network reçoit les éloges de la critique et du public. Il est considéré comme un chef-d’oeuvre entre autres pour sa réalisation millimétrée ou pour le jeu de ses acteurs. Le film est aussi reconnu pour la qualité de son scénario réussissant à dépasser son matériau de base. Le scénariste de ce film est Aaron Sorkin (The Newsroom, Steve Jobs). Un homme dont le travail est suivi par Tarantino, allant même jusqu’à le considérer comme « le plus grand dialoguiste en activité« .