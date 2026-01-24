Tesla Optimus : Elon Musk fixe une date de sortie ambitieuse

L’annonce d’Elon Musk au Forum économique mondial de Davos a marqué les esprits. En effet, le patron de Tesla a affirmé que son robot humanoïde, baptisé Optimus, sera disponible pour les particuliers d’ici la fin de l’année 2027. Cette déclaration intervient dans un contexte particulier vu que le programme robotique de Tesla a perdu son principal responsable il y a quelques mois. Malgré cela, Musk continue de promettre un calendrier audacieux.

Tesla Optimus : une vision futuriste pour la robotique domestique

Elon Musk présente Optimus comme une révolution comparable à celle des voitures électriques. Selon lui, ces robots humanoïdes pourront accomplir des tâches variées dans la vie quotidienne. Par exemple, ils pourraient aider à porter des charges, effectuer des travaux répétitifs ou encore assister les personnes âgées. Musk ambitionne ainsi de transformer Optimus en un outil pratique et accessible au grand public.

Mais cette ambition ne s’arrête pas là. En effet, Tesla ne veut pas seulement être un constructeur automobile, mais un acteur majeur de la robotique et de l’intelligence artificielle. Selon Musk, la demande mondiale pour ce type de machines pourrait dépasser plusieurs milliards d’unités. Une vision qui suscite autant d’enthousiasme que de scepticisme.

Un projet qui suscite énormément de doutes

Malgré l’enthousiasme affiché, beaucoup restent prudents. Pour rappel, Tesla a déjà pris du retard sur plusieurs projets technologiques. C’est notamment le cas avec le Cybertruck ou encore certaines fonctionnalités de conduite autonome. Par conséquent, beaucoup jugent que les promesses de Musk sont trop optimistes. L’annonce d’une commercialisation en 2027 soulève donc des interrogations sur la capacité réelle de l’entreprise à tenir ce calendrier.

De plus, le départ du responsable du programme robotique fragilise la crédibilité du projet. Les experts rappellent que développer un robot humanoïde fiable et sûr est un défi immense. Bien que les prototypes présentés jusqu’ici montrent des avancées, ils ne sont pas encore adaptés pour une utilisation quotidienne par le grand public. Par conséquent, la route vers une production de masse paraît encore longue.