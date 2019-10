Belle surprise que ces écouteurs ROCKSTAR de Belkin avec connecteur Lightning. Sur Le Café du Geek, on aime l’audio et surtout celui qui est de qualité. C’est encore mieux quand le rapport qualité/prix est sympa.

Emballage et Unboxing

Comme tous les produits de la marque, les emballages sont soignés. À l’intérieur, se trouve les écouteurs, des embouts de taille, S, M et L et une notice d’utilisation en français et anglais.

À qui s’adressent les écouteurs ROCKSTAR ?

Tel que précisé plus haut, la connectique est du Lightning. Du coup, ils s’adressent à tout ceux qui possèdent un appareil Apple qui est doté de cette connectique. Aussi bien iPhone que iPad.





Ils ne s’emmêlent pas

Qui ne sait pas pris la tête avec des écouteurs emmêlés. On a beau faire hyper attention, mais à quasi chaque fois, lorsque nous reprenons nos écouteurs, ils sont complètement emmêlés.

Pour le coup, les ROCKSTAR de Belkin tirent leur épingle du jeu. À la fois fin et plat, le câble des écouteurs ne s’emmêle pas lorsque ces derniers sont rangés dans une poche ou un sac. On peut vous garantir que ça fonctionne et que ça devient un petit confort supplémentaire. Fini la corvée de devoir d’emmêler les câbles.

La sueur et les éclaboussures

Pour votre séance de sport, pas de souci. Ils résistent à la sueur et aux éclaboussures. Si par exemple, vous mouillez votre tête pour vous rafraichir, les éclaboussures d’eau n’auront pas d’incidences. De même, si votre séance de sport est à l’extérieur et que la méteo vous fait cadeau d’une belle pluie, les ROCKSTAR résisteront sans problème.

Attention, il ne faudra pas les immerger dans l’eau.

Le confort d’écoute et le son

Les embouts (déclinés en trois tailles) permettent de bien s’adapter aux oreilles. De plus, cela augmente le confort d’écoute. En effet, nous avons fait l’essai et clairement, prendre les bons embouts augmentent la qualité du son et le confort de l’écoute. Cela offre également une bonne réduction des bruits.

Le son est bien géré. Les basses et les aigus restent très bien en volume haut ou faible. Dans le premier cas, ça ne crie pas dans les oreilles. Dans le deuxième cas, il n’y a pas de phénomène d’étouffement du son.

Fonctionnement des ROCKSTAR

Alors là, rien de plus simple, le bouton multicontrôle permet:

De lire de l’audio

De le mettre en pause

Changer le volume

Passer au morceau suivant

Et de répondre à un appel. A noter, qu’il y a un micro intégré.

Les écouteurs existent en noir et en blanc. On aurait préféré plus de choix.

Conclusion

Comme écrit au début de l’article, le rapport qualité/prix est excellent. Les différentes tailles d’embouts permettent d’avoir des écouteurs bien ajustés aux oreilles. En outre, la qualité du son est bonne. Du coup, on ne peut que conseiller les ROCKSTAR de Belkin.



Écouteurs Rockstar Belkin 9.4 Design 9.5/10

















Son 9.5/10

















Longueur de câble 9.5/10

















Résistance des matériaux 9.0/10

















Points positifs Multi-embouts

Réduction des bruits

Résistance à l'eau

Contrôle des commandes Points négatifs Seulement deux couleurs disponibles Acheter sur Amazon