Une série dans l’univers de Game of Thrones vient d’être commandée par HBO !

La chaîne de télévision HBO vient de dévoiler et commander une nouvelle série dans l’univers fantastique de Game of Thrones.

Game of Thrones, un univers vaste à développer

Avec plus d’une quinzaine de tomes concernant le trône de fer et quelques livres complémentaires, George R.R. Martin a bâti une grande encyclopédie autour de Westeros. C’est pourquoi la chaîne HBO réfléchit depuis bien longtemps à adapter en série de nouvelles histoires.

Une histoire à feu et à sang

Après 8 saisons et un succès irréfutable, HBO dévoile la première série dérivée de l’univers de Game of Thrones. Du nom, House of The Dragon, la série se basera sur le livre « Fire & Blood » de George R.R. Martin. Feu ? Dragon ? Vous l’aurez compris, l’histoire va se concentrer sur la famille Targaryen. Et plus précisément sur les événements s’étant produits 300 ans avant la quête du trône de fer. 10 épisodes ont donc été commandés par HBO et aucune date de diffusion annoncée.

#HouseOfTheDragon, a #GameofThrones prequel is coming to @HBO.



The series is co-created by @GRRMSpeaking and Ryan Condal. Miguel Sapochnik will partner with Condal as showrunner and will direct the pilot and additional episodes. Condal will be writing the series. — Game of Thrones (@GameOfThrones) October 29, 2019

La série est co-créee par l’auteur George R.R. Martin et Ryan Condal. HBO développe dans son communiqué que « Ryan Condal a été co-créateur et animateur de ‘Colony’ pendant trois saisons. Il était l’écrivain de ‘Hercules’ de la MGM et adapte actuellement le roman graphique Analog pour Lionsgate».

Miguel Spochnik travaillera également en tant que showrunner. Celui-ci avait déjà travaillé sur plusieurs épisodes de Game of Thrones en tant que producteur exécutif et réalisateur. De plus, Vince Gerardis accompagnera George R.R. Martin, Ryan Condal et Miguel Sapochnik en tant que producteur exécutif.

Malheureusement les précédents showrunners de la série ne seront pas de la partie et se concentreront sur la production d’un film Star Wars et de projets autour de Netflix.

What’s next ?

George R.R. Martin avait déjà dévoilé en juillet 2019 une autre prequel à la série. Le récit se déroulerait 5 000 plus tôt et se concentrerait sur les 100 royaumes présents sur le territoire de Westeros. La série serait prévue pour 2021 et trois actrices sont déjà prévu pour celle-ci Naomi Watts, Naomi Ackie, et Denise Gough.