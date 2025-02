Test – Bowers & Wilkins Pi6 : des écouteurs haut de gamme pour une expérience sonore immersive

Bowers & Wilkins est une marque reconnue pour ses produits audio premium. Avec les Pi6, la marque propose des écouteurs sans fil qui combinent un design élégant et des performances sonores avancées. Conçus pour les audiophiles exigeants, ces écouteurs promettent une qualité sonore exceptionnelle, une réduction de bruit efficace et une bonne autonomie. Mais tiennent-ils vraiment leurs promesses ? Voici notre test.

Pi6, un design soigné et ergonomique

Les Bowers & Wilkins Pi6 arborent un design sobre et raffiné, typique de la marque britannique. Ils sont fabriqués avec des matériaux premium, offrant une sensation de robustesse et de confort.

les embouts en silicone souple, garantissent un maintien optimal sans gêner l’utilisateur. Plusieurs tailles sont disponibles. Chaque écouteur est magnétique, permettant de bien les maintenir dans leur boitier de recharge. On sent bien la puissance des aimants. Cela évite de les perdre.

Côté accessoires, on retrouve donc plusieurs embouts en silicone pour s’adapter à toutes les morphologies d’oreilles. Un câble de charge USB-C et un étui de transport complètent le package, assurant une bonne protection et facilitant leur recharge.

Produit disponible sur Bowers & Wilkins Pi6 Casque sans Fil True Wireless Noice Cancelling avec Bluetooth, aptX, réduction Active du Bruit (ANC) et Microphones intégrés - Cloud Grey

Voir l'offre 198,72 €

Caractéristiques techniques et fonctionnalités

Les Bowers & Wilkins Pi6 intègrent des technologies avancées pour une expérience audio optimale. Voici leurs principales caractéristiques :

Transducteurs : 2x 12 mm en bio-cellulose réduisant la distorsion et en améliorant les détails des hautes fréquences

Connectivité : Bluetooth 5.4 avec aptX Adaptive

Codecs Bluetooth : aptX™ Adaptive, aptX™ Classic, AAC, SBC

Micros : 3 par oreillette pour la téléphonie et l’ANC

Autonomie : 7 heures par charge (+ 16 heures avec le boîtier de charge)

Réduction de bruit : Active avec modes adaptatifs

Commande tactile : Gérable via l’application mobile

Certification IP54 : Résistance à l’eau et à la poussière

Ces écouteurs sont simples à utiliser. Une pression sur l’oreillette permet de contrôler la lecture, répondre aux appels ou activer la réduction de bruit. Le Bluetooth 5.4 assure une connexion stable multipoints avec une latence réduite, idéale pour le visionnage de vidéos et les jeux.

Performances audio des Pi6 : une qualité sonore exceptionnelle

Les Pi6 offrent une restitution sonore précise et immersive. Le système de transducteurs 12mm Bio-cellulose produit un son puissant avec des basses profondes et bien définies.

Les aigus restent clairs, sans agressivité, et les médiums sont riches en détails. Les voix sont parfaitement intelligibles, ce qui en fait un excellent choix pour les amateurs de podcasts et de musique vocale.

La réduction de bruit active est performante, bien qu’elle ne rivalise pas avec les meilleurs modèles du marché comme les Sony WF-1000XM4. Elle reste cependant efficace pour atténuer les bruits ambiants dans les transports ou les lieux publics.

Autonomie : suffisante mais perfectible

L’autonomie des Bowers & Wilkins Pi6 atteint 7 heures en une seule charge. Avec l’étui de charge, elle grimpe à 24 heures au total. C’est suffisant pour une journée d’utilisation, mais en deçà de certains concurrents.

L’activation de la réduction de bruit réduit l’autonomie. Heureusement, la charge rapide permet de récupérer 2 heures d’écoute en seulement 15 minutes.

Application : personnalisation et contrôle avancé

L’application Bowers & Wilkins Music permet de personnaliser l’expérience audio. On peut ajuster l’égalisation, gérer la réduction de bruit et configurer les commandes tactiles. L’interface est intuitive et fluide.

Un mode « Pass-through » est disponible pour entendre les sons extérieurs sans retirer les écouteurs. Très utile pour rester attentif à son environnement.

Conclusion

Les Bowers & Wilkins Pi6 sont des écouteurs premium qui brillent par leur qualité sonore impressionnante et leur design élégant. Ils conviendront aux amateurs de musique exigeants, leur autonomie reste dans la moyenne de ses concurrents. La réduction de bruit est correcte sans être exceptionnelle. Un excellent choix pour ceux qui privilégient la qualité audio avant tout.

Produit disponible sur Bowers & Wilkins Pi6 Casque sans Fil True Wireless Noice Cancelling avec Bluetooth, aptX, réduction Active du Bruit (ANC) et Microphones intégrés - Cloud Grey

Voir l'offre 198,72 €