Test – Dreame Pocket Neo, le sèche-cheveux compact qui change vraiment la donne

Après des années avec des sèche-cheveux bas de gamme, on oublie presque qu’un vrai bon modèle peut changer la routine. Le Dreame Pocket Neo est arrivé avec une promesse simple : un format ultra-compact pour voyager. Mais il faudra prendre en compte des performances et des réglages dignes d’un produit plus sérieux. Après quelques semaines d’utilisation, le constat est clair. C’est un sèche-cheveux de bureau et de salle de bain, mais également un compagnon de valise. Il se range sans prendre de place, il se sort en deux secondes, et surtout il laisse plus de contrôle sur la chaleur et la puissance. À 119 EUR en prix public, et souvent autour de 99 EUR en promotion, il vise exactement le bon compromis entre confort, design et efficacité.

Design du Dreame Pocket Neo

Dreame a clairement imaginé le Pocket Neo comme un sèche-cheveux qu’on accepte de laisser visible, mais qu’on peut aussi oublier dans un sac. Le gabarit est très compact, avec un corps fin et une tête qui se replie. Une fois plié, il prend une forme courte et stable, pratique pour le glisser dans une trousse ou le poser sur une étagère. Le poids aide beaucoup. On est sur 300 g hors cordon, et ça se sent dès la première prise en main. Le cordon de 1,8 m laisse assez de marge dans une salle de bain, sans avoir l’impression de tirer sur la prise. Et, l’ensemble donne un côté plus propre que la plupart des sèche-cheveux classiques, souvent plus volumineux et moins cohérents dans leur conception.

Le système de pliage a aussi un intérêt concret, au-delà du gadget. En forme « N », on range. En forme «7», on se retrouve sur une position logique pour lisser avec l’embout dédié. Avec la forme « 1 », on peut utiliser les cylindres de bouclage, si on veut jouer sur le volume et les ondulations. Dans mon cas, je ne les ai pas réellement exploités, tout simplement parce que je n’ai pas les cheveux pour. Mais, même sans ça, l’objet reste commode. Il se transporte facilement, y compris pour partir en week-end, et il passe bien dans un bagage cabine. On a aussi un sac de rangement fourni, qui sert autant à protéger le produit qu’à garder les accessoires au même endroit. C’est simple, mais c’est exactement ce qu’on attend sur un modèle pensé pour voyager.

Performances de séchage du Dreame Pocket Neo

Sur la partie performance, le Pocket Neo ne fait pas semblant. Il embarque un moteur à grande vitesse annoncé à 110 000 tr/min, avec une vitesse d’air qui peut monter à 70 m/s. Sur des cheveux courts, on comprend vite l’idée du séchage « express ». Dreame indique 40 secondes dans certaines conditions, et même si ça dépend forcément de l’épaisseur et de la longueur, le ressenti est là. On n’est pas sur un souffle mou, ni sur un petit format qui sacrifie tout pour être portable. Le flux est dense, direct, et il se montre régulier. Et, surtout, il reste relativement discret pour ce niveau de puissance, avec un niveau sonore annoncé sous les 60 dB. Dans une utilisation quotidienne, ça se traduit par un sèche-cheveux qui ne hurle pas, et qui fatigue moins sur la durée.

Mais, l’intérêt du Dreame Pocket Neo, c’est surtout le contrôle. On peut régler le débit d’air avec deux niveaux, et choisir entre plusieurs modes de température. Il y a du froid, du tiède, du chaud, un mode cycle chaud/froid, et même un froid instantané. Ce genre de détails change vraiment la façon de se sécher les cheveux. Avec un modèle basique, on finit souvent par subir une chaleur trop forte, faute d’alternative. Ici, on peut baisser la température, garder une puissance correcte, et avoir l’impression de moins agresser le cheveu.

Le sèche-cheveux intègre aussi une régulation à 57 °C, avec capteur et microprocesseur qui surveillent en continu. Dans la pratique, ça donne une chaleur plus stable, moins brutale. Ajoutez à ça les ions négatifs, annoncés à 300 millions par cm³, et on obtient un résultat plus propre, avec moins de frisottis et un rendu globalement plus net. Ce n’est pas magique, mais c’est un vrai saut de qualité quand on vient d’un sèche-cheveux premier prix.

Fiche technique et accessoires du Dreame Pocket Neo

Sur le papier, le Dreame Pocket Neo coche déjà beaucoup de cases. On est sur un sèche-cheveux à 1 300 W, prévu pour du 220-240 V en 50/60 Hz, donc parfaitement adapté à un usage classique en France. Les dimensions restent très contenues, avec 50 x 145 x 201 mm, et surtout un poids net de 300 g hors cordon. Le câble de 1,8 m est un bon point, car il évite de coller à la prise. Côté performances, Dreame met en avant un moteur à 110 000 tr/min, une vitesse d’air pouvant atteindre 70 m/s, et un niveau sonore annoncé à 60 dB.

On retrouve aussi les éléments « soin » avec 300 000 000 d’ions négatifs par cm³, et une régulation de température constante à 57 °C, surveillée en continu. À l’usage, ces chiffres ne sont pas juste là pour faire joli. Ils expliquent assez bien le mélange entre séchage rapide, chaleur plus stable, et impression de cheveux moins malmenés. Dans la boite, le contenu est cohérent, mais pas parfait. On a le Pocket Neo, un sac de rangement, deux cylindres de bouclage, un embout de lissage, ainsi que les papiers habituels. Le sac est vraiment utile, surtout si on voyage.

Il évite de perdre les accessoires et il protège l’appareil. L’embout de lissage a aussi un vrai intérêt, car il canalise le flux et donne un séchage plus propre. En revanche, je trouve le choix des accessoires un peu déséquilibré. Deux cylindres de bouclage, c’est bien pour ceux qui vont s’en servir. Mais, dans la vraie vie, beaucoup voudront surtout un concentrateur classique, plus fin, pour diriger l’air précisément. C’est typiquement l’accessoire qui manque, surtout pour un produit qui se veut polyvalent. De plus, on peut toujours se contenter de l’embout de lissage, mais ce n’est pas exactement la même chose. Et, à ce niveau de prix, on aurait aimé le voir inclus.

Conclusion

Le Dreame Pocket Neo est un produit qui fait exactement ce qu’on attend d’un sèche-cheveux moderne, sans tomber dans le gadget inutile. Il est compact, il se transporte facilement, et son système pliable est vraiment commode au quotidien. Il se montre puissant, avec un séchage rapide, mais surtout il laisse enfin le choix sur la chaleur et l’intensité du souffle. C’est ce point qui change tout quand on vient d’un modèle basique. On évite la température trop agressive, on garde une bonne efficacité, et on a l’impression de mieux respecter les cheveux.

Le rendu parait plus propre, plus lisse, et moins sujet aux frisottis, surtout en restant sur des modes moins chauds. Le niveau sonore reste contenu, et l’ensemble donne une vraie sensation de produit bien fini, pensé pour durer et pour être souvent utilisé. À 119 EUR en prix public, et fréquemment autour de 99 EUR en promo, le rapport qualité-prix est solide pour qui veut monter en gamme sans partir sur des tarifs beaucoup plus élevés. Le seul vrai regret, c’est le choix des accessoires, avec deux boucleurs et pas de concentrateur fin. Mais, dans l’ensemble, c’est un excellent achat si on cherche un sèche-cheveux design, polyvalent, et franchement performant.

