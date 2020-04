Les aspirateurs robots prennent de plus en plus de place dans la vie de tous les jours. À tel point que de très nombreuses marques se sont mises en tête de devenir les leaders mondiaux dans ce domaine. Aujourd’hui, nous vous proposons le test du ECOVACS OSMO 950, un aspirateur robot performant et simple d’utilisation. Faisons le point ensemble.

Le déballage du ECOVACS Osmo 950

L’aspirateur ECOVACS Osmo 950 est très bien emballé et protégé, les accessoires sont rangés de façon méthodique et le déballé est un vrai jeu d’enfant. Visuellement, l’appareil est joli, le design est simpliste, mais il s’adaptera visuellement sur de nombreuses surfaces. Nous sommes bluffés par la qualité de fabrication de cet aspirateur, les finitions sont parfaites (normale puisqu’il s’agit du modèle haut de gamme de la marque). Il a été récompensé sur plusieurs salons spécialisés. En plus de cela, plusieurs brosses sont proposées en fonction de vos besoins. Vous pouvez également faire tourner l’aspirateur sans les brosses pour éviter d’emmêler vos cheveux et les poils de vos animaux préférés dans celle-ci. De plus, 2 filtres sont fournis. Ainsi que des hélices de rechanges en cas de casse ou si elles se retrouvent trop abîmées.







Le fonctionnement

L’aspirateur propose 3 modes de puissance, le mode standard, le mode plus et le mode turbo. En utilisation quotidienne et quasi systématique, le mode standard suffira amplement pour aspirer sans soucis votre sol. Les modes varient selon la tâche que vous souhaitez lui assigner. De plus, le mode choisi change également le bruit que fait l’appareil, en mode turbo, l’aspirateur devient tout de même plutôt bruyant. Cela reste tout de même bien moins bruyant qu’un aspirateur standard.

2 modes de fonctionnements proposés, le mode automatique et le mode manuel, mais parlons d’abord du plus intéressant, le mode auto. Une fois que vous aurez connecté votre robot avec votre téléphone en quelques minutes grâce au QR CODE collé sur l’appareil, vous allez connecter votre aspirateur au Wifi pour le mettre à jour. Une fois l’opération réalisée, à la première utilisation du mode auto, l’appareil va cartographier votre maison jusqu’à 3 étages différents. Vous pouvez également nommer les différentes pièces de la maison en cas de besoin grâce à un système de gestion de carte intégré à l’application.

Un très bon point, car cela vous permettra de réaliser un nettoyage complet de la maison ou juste d’une pièce précisément. A la fin du nettoyage, il retourne automatiquement à sa position initiale sur son socle de charge. De plus, le robot parle français, eh oué ! A chaque tâche une voix off vous indique qu’il démarre le nettoyage, qu’il retourne à son socle de charge, etc.





Et il lave votre sol !

Grâce à la technologie OZMO™, votre robot ECOVACS Osmo 950 aspire, mais propose aussi un balayage humide en un seul passage. Grâce à une lingette microfibre liée à un réservoir d’eau, vous pouvez régler automatiquement le niveau d’eau utilisé via l’application du robot. Une vraie prouesse technologique et il faut dire que cela fonctionne relativement bien après quelques tests réalisés.

Le contrôle

Vous pouvez contrôler votre robot aspirateur de plusieurs manières :

L ‘application DEEBOT à tout moment, ou que vous soyez, même au bureau en un seul clic votre robot aspire votre intérieur.

à tout moment, ou que vous soyez, même au bureau en un seul clic votre robot aspire votre intérieur. En utilisant AMAZON ECHO

Via Google HOME

De plus, si l’appareil rencontre un dysfonctionnement, un filtre trop sale, un réservoir pleins ou s’il se retrouve emmêlé quelque part, l’appareil s’arrête automatiquement ou retourne à son socle de charge et vous prévient immédiatement grâce à une notification. Un très bon point. Vous aurez plus qu’a réglé le problème. En cas de mise à jour, l’appareil se met à jour automatiquement pour vous assurer toujours le dernier firmware.

L’autonomie

3h, c’est l’autonomie moyenne que propose cet appareil, et c’est impressionnant, une seule recharge suffit très souvent pour aspirer toute votre maison. De plus, la charge est relativement rapide et il retourne automatiquement à son socle de charge.

Conclusion ECOVACS Osmo 950

En clair, ce robot aspirateur est une vraie surprise, de mon côté, je suis conquis et l’utilise très régulièrement. Il est facile à nettoyer, simple d’utilisation, presque entièrement autonome. En clair, que du positif pour ce produit que nous vous recommandons vivement.

