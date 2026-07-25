Test – ECOVACS Ultramarine P1 : un robot de piscine sans fil qui simplifie vraiment l’entretien

Entretenir une piscine est rarement la partie la plus agréable de l’été. Entre les feuilles, les insectes, le sable, les poussières et les dépôts qui s’accumulent au fond, il faut régulièrement sortir l’épuisette ou brancher un robot filaire, souvent encombrant. Depuis quelques années, les robots de piscine sans fil se multiplient et promettent une utilisation beaucoup plus simple. ECOVACS, que l’on connaît très bien pour ses excellents robots aspirateurs DEEBOT, se lance également sur ce marché avec sa gamme Ultramarine.

J’ai pu tester le ECOVACS Ultramarine P1, un robot destiné à nettoyer le fond ainsi que les parois de la piscine, sans câble et sans alimentation externe. Après plusieurs cycles de nettoyage dans une piscine d’environ 35 m², voici mon retour d’expérience.

Un déballage particulièrement soigné

Dès l’ouverture de la boîte, on retrouve immédiatement le sérieux d’ECOVACS. Le packaging est parfaitement organisé et chaque élément est bien protégé.

J’ai également apprécié la qualité de la documentation. La notice est claire, bien illustrée et permet de comprendre rapidement les différentes étapes de mise en route. C’est un détail, mais lorsque l’on découvre un nouvel appareil, disposer d’explications simples est toujours appréciable.

Autre bonne surprise, le constructeur ne se contente pas du strict minimum. Le carton contient de nombreux accessoires qui montrent qu’ECOVACS a pensé à l’utilisation sur le long terme.

On retrouve notamment :

le crochet permettant de récupérer facilement le robot au fond de la piscine ;

plusieurs filtres ;

un second jeu de chenilles ;

le chargeur ;

toute la documentation.

C’est un contenu particulièrement complet qui évite d’avoir à acheter rapidement des consommables.

Une qualité de fabrication digne des meilleurs robots ECOVACS

Dès la première prise en main, le P1 inspire confiance.

Les plastiques sont épais, les assemblages sont impeccables et l’ensemble dégage une véritable impression de robustesse. On retrouve le savoir-faire que la marque maîtrise déjà parfaitement sur ses robots aspirateurs.

Le robot paraît conçu pour durer. Les roues, les chenilles, les poignées ainsi que les différents systèmes de verrouillage sont solides.

Ce sentiment de qualité se retrouve également sur les différents éléments amovibles qui s’installent sans difficulté.

À l’avant, trois boutons permettent de sélectionner directement le mode souhaité :

nettoyage du fond ;

nettoyage des parois ;

nettoyage complet fond + parois.

Un témoin lumineux indique également l’état de fonctionnement ainsi que l’alimentation du robot. C’est simple, efficace et parfaitement lisible.

Une application que l’on connaît déjà

Si vous possédez déjà un robot aspirateur ECOVACS, vous ne serez absolument pas dépaysé.

Le robot est reconnu très rapidement par l’application officielle de la marque, qui est exactement la même que celle utilisée pour les robots DEEBOT.

L’appairage est rapide et l’interface reste toujours aussi agréable à utiliser.

Avant toute chose, il faudra penser à effectuer une première recharge complète. Cette recharge est relativement longue, mais elle permet ensuite de lancer un cycle complet d’environ 1 h 30, largement suffisant dans mon cas pour nettoyer une piscine d’environ 35 m².

Une fois cette première étape terminée, il suffit de renseigner les caractéristiques de la piscine afin que le robot puisse effectuer sa phase d’apprentissage.

Une cartographie intelligente avant la première immersion

Contrairement à certains modèles plus basiques qui se contentent de parcourir la piscine de manière aléatoire, le P1 réalise une reconnaissance de la forme de la piscine dès les premières utilisations.

Le paramétrage reste très simple.

Une fois les informations enregistrées, il ne reste plus qu’à déposer délicatement le robot au fond de la piscine.

L’absence totale de câble change véritablement l’expérience utilisateur.

Plus besoin de dérouler plusieurs mètres de câble, de vérifier qu’il ne s’entortille pas ou de gérer un transformateur électrique posé à proximité du bassin.

On immerge simplement le robot… et il commence son travail.

Un nettoyage particulièrement efficace

C’est évidemment sur ce point que le P1 était attendu.

Durant mon test, le robot a été confronté à différents types de saletés :

poussières ;

sable ;

petits cailloux ;

feuilles ;

insectes ;

dépôts présents dans les plis du liner.

Le résultat est très convaincant.

Le robot dispose de plusieurs niveaux de puissance d’aspiration.

En mode standard, le nettoyage est déjà efficace.

Mais c’est surtout en mode Max que le P1 impressionne réellement.

Même les petits dépôts coincés dans les plis du liner disparaissent quasiment totalement après son passage.

Le système de déplacement reste fluide et les chenilles assurent une excellente adhérence sur le fond comme sur les parois.

Le robot grimpe facilement le long des murs de la piscine afin d’assurer un nettoyage complet.

Une double filtration particulièrement intéressante

ECOVACS a également prévu deux niveaux de filtration.

Le robot est livré avec deux filtres de finesse différente.

Cette solution permet d’adapter facilement le nettoyage selon la quantité de déchets présents dans la piscine.

Pour un entretien courant, le premier filtre convient parfaitement.

Après un épisode venteux ou un nettoyage plus important, le second filtre permet de retenir des particules beaucoup plus fines.

Le résultat est visible dès la sortie du robot.

L’eau retrouve rapidement un aspect plus propre et les dépôts récupérés sont nombreux.

Une récupération très simple

Une fois son travail terminé, le P1 reste au fond de la piscine.

Cela peut surprendre lors de la première utilisation, mais ECOVACS fournit justement un crochet spécialement conçu pour cette situation.

Il suffit d’installer ce crochet au bout d’une perche télescopique classique afin de récupérer facilement le robot sans avoir à entrer dans l’eau.

L’opération prend seulement quelques secondes.

Là encore, le constructeur a pensé à un usage pratique.

Quelques petits défauts malgré tout

Le P1 n’est évidemment pas exempt de défauts.

Le premier est inhérent à tous les robots de piscine sans fil.

Une fois immergé, il devient impossible de communiquer avec lui via l’application. Les ondes ne traversant pas correctement l’eau, il faut impérativement effectuer tous les réglages avant de lancer le nettoyage.

Ce n’est pas réellement un défaut du produit, mais plutôt une limite technologique commune à cette catégorie.

J’ai également trouvé que le filtre le plus fin demandait davantage de patience lors du nettoyage. Les particules s’y logent facilement et il faut prendre un peu plus de temps pour le rincer correctement.

Enfin, durant notre test, j’ai rencontré un comportement assez étrange.

En déclarant la piscine comme étant rectangulaire dans l’application, le robot semblait tourner en rond au lieu d’effectuer de longues lignes droites comme attendu.

Je n’ai pas identifié précisément l’origine de ce comportement. Il pourrait s’agir d’un simple bug logiciel ou d’un problème ponctuel lié au paramétrage.

Cela ne l’a cependant pas empêché de nettoyer efficacement la piscine, ce qui reste finalement le plus important.

Mon avis après plusieurs utilisations

Après plusieurs cycles de nettoyage, le constat est très positif.

J’apprécie énormément le confort apporté par l’absence totale de câble. C’est probablement ce qui change le plus le quotidien.

Le robot est simple à mettre en œuvre, très qualitatif, son application est agréable à utiliser et ses performances de nettoyage sont réellement au rendez-vous.

Le mode d’aspiration maximal impressionne particulièrement, notamment sur les plis du liner où il ne laisse pratiquement aucun résidu.

J’ai également apprécié les nombreux accessoires livrés d’origine ainsi que la qualité générale de fabrication qui inspire immédiatement confiance.

Bien sûr, tout n’est pas parfait. Le nettoyage du filtre le plus fin demande un peu de patience et le comportement observé lors du paramétrage de ma piscine rectangulaire mériterait d’être corrigé via une future mise à jour logicielle.

Mais ces quelques réserves ne remettent absolument pas en cause les excellentes prestations générales du produit.

Conclusion sur le robot Ultramarine P1

Avec l’Ultramarine P1, ECOVACS réussit une entrée très convaincante sur le marché des robots de piscine sans fil. Le constructeur reprend ce qui fait déjà le succès de ses robots aspirateurs : une excellente qualité de fabrication, une application aboutie et une expérience utilisateur particulièrement soignée.

Le nettoyage est performant, la double filtration est efficace, les différents modes permettent de s’adapter à toutes les situations et l’absence de câble apporte un véritable confort d’utilisation au quotidien.

Malgré quelques petits défauts de jeunesse, notamment le nettoyage du filtre le plus fin et un comportement de navigation parfois surprenant lors de notre essai, le bilan reste largement positif.

Si vous recherchez un robot de piscine autonome, simple à utiliser et capable de nettoyer efficacement une piscine d’environ 35 m², l’ECOVACS Ultramarine P1 constitue clairement une très belle référence.

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