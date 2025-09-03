Test – Epomaker EK21 : Le numpad vaut il vraiment le coup ?

Si vous travaillez beaucoup avec des chiffres ou que vous cherchez un pavé numérique compact pour compléter un clavier sans touches dédiées, l’Epomaker EK21 est une option qui attire l’œil. Proposé autour de 36 euro, ce petit clavier mécanique promet robustesse, programmabilité et confort. Mais est-ce vraiment un bon investissement, ou juste un gadget de plus dans l’univers des périphériques mécaniques ?

Epomaker EK21 : notre avis en bref

L’Epomaker EK21 combine qualité de fabrication solide, programmation via VIA, et une connectivité triple mode (filaire USB-C, Bluetooth, 2,4 GHz). Pour son prix, il impressionne par ses matériaux et son rendu sonore “thocky”. Cependant, tout n’est pas parfait : certains utilisateurs relèvent des soucis de connexion, un prix qui peut sembler élevé pour un simple numpad, et l’obligation de vérifier ses réglages VIA si l’on veut utiliser correctement des fonctions comme Alt + numpad. Bref, un produit intéressant, mais qui vise plutôt un public exigeant que l’utilisateur lambda.

Design et qualité de fabrication

Dès la prise en main, l’Epomaker EK21 surprend par sa construction robuste. Le châssis donne une impression de solidité, et son poids légèrement supérieur à d’autres numpads contribue à cette sensation de stabilité.

Le knob intégré (molette de volume) est un vrai plus. En effet, il est fluide, agréable à manipuler et ajoute une touche de modernité.

Côté confort, Epomaker a intégré plusieurs couches d’absorption qui offrent un son mat et une frappe plaisante. Les touches ABS assurent une bonne durabilité, et les switches, interchangeables grâce au hot-swap, permettent de personnaliser la sensation de frappe selon ses préférences.

Connexion et autonomie

C’est sans doute le point le plus critiquable du Epomaker EK21. Si la triple connectivité est un argument de vente fort, elle n’est pas exempte de défauts :

en 2,4 GHz, certains rapportent que le dongle ne réveille pas correctement le numpad après une mise en veille, notamment sur Mac.

en Bluetooth, on a rencontré comme beaucoup d’autres, des soucis de connexions. Dans notre cas, le clavier ne s’est pas connecté en Bluetooth.

en filaire, évidemment, aucun problème.

La batterie de 1000 mAh reste toutefois un point positif : elle assure une bonne autonomie de l’EK21, même avec le rétroéclairage RGB activé.

Programmation et personnalisation

L’EK21 est entièrement programmable avec VIA : remapping complet et création de macros. Pour que VIA détecte correctement le pavé, il faut en importer le fichier JSON officiel de l’EK21. Côté Windows, la combinaison Alt+codes ne fonctionne pas chez moi. Limitation fréquente quand Alt et les chiffres viennent de périphériques distincts.

Contournement : mapper une touche de l’EK21 en Alt gauche dans VIA et saisir les chiffres du pavé (KP_0–KP_9).

Prix et positionnement

À environ 36 €, l’Epomaker EK21 est beaucoup plus abordable que les numpads concurrents de Keychron ou d’autres marques premium. Cela dit, pour certains, mettre ce prix “juste pour un pavé numérique” peut sembler excessif. Tout dépend de l’usage :

si vous cherchez un simple numpad basique, un modèle à 15 € suffira.

si vous voulez un périphérique mécanique programmable, bien construit et durable, l’EK21 offre un rapport qualité/prix correct.

Conclusion pour le Epomaker EK21

L’Epomaker EK21 est un pavé numérique mécanique qui coche beaucoup de cases : solide, programmable, agréable à utiliser et proposé à un prix qui reste raisonnable pour ses prestations. Ses défauts, surtout liés à la connectivité et à quelques limites logicielles n’en font pas un produit parfait. Bon il reste une excellente option pour ceux qui veulent un numpad qui imite les Keychron compacts et personnalisables sans y investir une fortune.