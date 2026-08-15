Test – Garmin fenix 8 Solar : treize mois au poignet, et je ne cherche plus mon chargeur

Une montre de sport, on finit toujours par penser à la charger la veille d’une course. C’est devenu un réflexe, presque une superstition. La Garmin fenix 8 Solar m’a fait perdre cette habitude. Garmin me l’a prêtée en juin 2025, et elle n’a pas quitté mon poignet depuis. Treize mois, une quarantaine de kilomètres par semaine, en ville comme en pleine campagne. Restait une question, et elle est simple à ce prix : est-ce que ça valait le coup ?

En bref : Faut-il acheter la Garmin fenix 8 Solar ? Oui si vous courez toutes les semaines et que vous voulez arrêter de penser au chargeur.

si vous courez toutes les semaines et que vous voulez arrêter de penser au chargeur. Non si vous avez un poignet fin, ou si vous cherchez seulement une montre de course.

si vous avez un poignet fin, ou si vous cherchez seulement une montre de course. 5 % de batterie restants après trois semaines, soit près de 120 km de course : le solaire compense vraiment ce que le GPS consomme. 💡 Verdict terrain : à 999 €, elle ne se justifie que si l’autonomie et la robustesse comptent plus que la légèreté.

Garmin m’a prêté cette fenix 8 Solar 51 mm Sapphire en juin 2025, et je la porte toujours. Ce test repose sur treize mois d’usage réel, à une quarantaine de kilomètres de course par semaine, en ville comme à la campagne, de jour comme de nuit. Le Café Du Geek n’a été ni payé ni relu pour cet article.

La Garmin fenix 8 Solar tient-elle vraiment trois semaines ?

J’ai tenté l’expérience une fois, par curiosité. Trois semaines sans toucher au chargeur, avec une quarantaine de kilomètres de course par semaine. Au bout du compte, il restait environ 5 % de batterie. La charge solaire avait compensé le surplus que le GPS engloutit à chaque sortie.

Garmin annonce 30 jours en mode montre connectée sur ce boîtier de 51 mm, et 48 jours si le soleil s’en mêle. En GPS multibande, le mode le plus précis, le constructeur promet 52 heures, et 18 heures en écoutant de la musique. Ces chiffres supposent toutefois 3 heures de plein soleil par jour, à 50 000 lux. Je cours toujours en manches courtes, donc le verre capte réellement la lumière, en ville comme à la campagne.

Dans la vraie vie, je ne pousse plus jamais jusqu’à la limite. Je recharge tous les quinze jours, tranquillement, pour ne pas me faire surprendre la veille d’une course. Ce n’est plus une contrainte, c’est un rendez-vous que je place quand je veux. Ne plus penser à charger sa montre, c’est un confort qu’on ne mesure qu’après l’avoir eu.

95 g au poignet, combien de temps avant de l’oublier ?

Le poids surprend, et les premiers jours je n’ai pensé qu’à ça. Ma Forerunner 255 affichait 49 g, cette fenix 8 Solar en 51 mm en pèse 95. Presque le double, sur un boîtier plus large. Au début, c’était clairement un critère négatif.

Deux détails font toute la différence, et personne ne vous les dira sur une fiche technique. Le premier, c’est le réglage du bracelet : trop lâche, la montre ballote à chaque foulée, trop serré, elle gêne au poignet. Il faut chercher son cran, puis ne plus y toucher. Le second, c’est la chemise à manches longues, où les 51 mm passent mal sous le poignet du vêtement.

Et puis on s’habitue, vraiment. Aujourd’hui je ne la sens plus, et ce poids finit même par jouer en sa faveur : il donne une impression de solidité que mes anciennes montres n’avaient pas. Après treize mois de chocs en tous genres, il n’y a aucune trace sur la peinture et aucune rayure sur l’écran. La lunette titane et le verre Power Sapphire ne sont pas là pour la décoration.

La cartographie de la Garmin fenix 8 Solar change-t-elle vraiment quelque chose ?

Je venais d’une Forerunner 255, qui se contente d’un fil d’Ariane. Une ligne, ma position, et rien autour. Ici, j’ai une vraie carte sous les yeux, avec les rues et les chemins. La première fois que j’ai dû rejoindre une adresse précise en ville, la différence a été immédiate.

Trois usages me servent vraiment. Le retour au point de départ calcule le chemin le plus court, pas celui de l’aller. Ça sauve la mise quand on se perd en pleine campagne. Le parcours enregistré à l’avance accepte une allure par tronçon, puis me reprend en direct si je traîne. Reste le guidage vers un lieu programmé dans Garmin Connect, qu’on rejoint sans y penser.

Tout n’est pas rose pour autant. Sur 1,4 pouce, une carte de grande ville reste difficile à déchiffrer en courant. L’accroche GPS demande aussi quelques secondes, ce qui n’empêche jamais de lancer une sortie. Et pour une course balisée, honnêtement, la cartographie ne sert à rien. Les cartes du monde entier sont bien là, dans les réglages, mais je ne les ai pas éprouvées.

Ce qu’elle affiche quand le téléphone reste à la maison

Ce que j’apprécie le plus, c’est de pouvoir partir sans mon téléphone. La montre se débrouille seule pour l’essentiel, du GPS à la carte en passant par la musique enregistrée. Seules les fonctions connectées réclament le mobile à proximité, à savoir les notifications, la téléphonie et Garmin Pay. Tout le reste est enregistré à bord, puis remonte dans Garmin Connect dès que les deux se retrouvent.

Presque toutes mes données Garmin Connect s’affichent au poignet, sauf le suivi santé. Après une sortie, je relis l’intégralité de la course sur l’écran, parcours compris. Les notifications que j’ai choisies dans l’appli arrivent très lisiblement, et les messages s’affichent en entier. Ma Forerunner 255 les tronquait, elle. Même les photos jointes à un SMS ou à WhatsApp apparaissent à l’écran.

La vraie surprise, c’est la lampe. Luminosité réglable, lumière blanche ou rouge, mode continu ou clignotant depuis la dernière mise à jour. Elle est devenue un outil quotidien, presque indispensable, et surtout mains libres. Pour mes courses de nuit, elle remplace très bien la frontale si l’objectif est d’être vu. Je ne sors plus mon téléphone pour m’éclairer.

Côté musique, j’écoute Deezer dans mes écouteurs Shokz, sans emmener le mobile. Les 32 Go de stockage encaissent largement mes playlists. La montre peut aussi jouer Spotify sur son haut-parleur, ce qui n’a de sens qu’à plusieurs. J’ai déjà pris un appel directement au poignet, et micro comme haut-parleur s’en sortent très correctement. Garmin Pay fonctionne sans difficulté, mais je ne m’en sers pas, je ne paie déjà pas avec mon téléphone. Quant à la certification plongée 40 m, je ne l’ai testée que sous la douche.

Le prix de la Garmin fenix 8 Solar est-il justifiable ?

C’est là que ça se discute vraiment. Garmin la vend 999 € sur son site français, contre près de 1 200 € à son lancement. Elle reste malgré tout plus chère que des montres sportives équivalentes, pour quelques fonctions dont l’utilité sportive n’est pas évidente. Garmin Pay en est le meilleur exemple : ça marche parfaitement, et je ne m’en sers jamais.

Voici comment elle se situe face à deux rivales directes, prix constatés en juillet 2026.

Modèle Prix constaté Autonomie en mode montre Charge solaire Cartographie Poids Garmin fenix 8 Solar 51 mm 999 € 30 jours, 48 avec le solaire oui cartes topo préchargées 95 g Garmin Forerunner 970 749 €, souvent vers 650 € 15 jours non cartographie intégrée 56 g Suunto Vertical Titanium Solar 799 €, souvent vers 700 € 60 jours, davantage avec le solaire selon Suunto oui cartes hors ligne 74 g

Mon calcul est simple. Si vous courez peu, et si l’autonomie ne vous obsède pas, la Forerunner 970 fait le travail pour 250 € de moins et deux fois plus légère. Ce que la fenix 8 Solar facture en plus, c’est un trio : trois semaines sans chargeur, treize mois sans une rayure, et une lampe comme un haut-parleur qui servent tous les jours. À 999 €, c’est défendable, mais uniquement si ces trois choses comptent pour vous.

Alors, pour qui est faite cette Garmin fenix 8 Solar ?

Treize mois plus tard, je n’ai toujours pas repris l’habitude de charger ma montre la veille d’une course. C’est le vrai bilan de ce test. Le poids s’est fait oublier, la carte a remplacé le fil d’Ariane, et la lampe s’est glissée dans mon quotidien sans que je m’en rende compte. Reste un prix qui ne se justifie pas pour tout le monde.

Si vous courez régulièrement, en ville comme en pleine nature, et si vous en avez assez de surveiller un pourcentage de batterie, elle est faite pour vous. Si vous avez un poignet fin, si vous portez souvent des chemises, ou si vous voulez avant tout une montre de course, gardez vos 999 € et regardez du côté d’une Forerunner. Moi, je ne l’ai pas rendue, et ça résume assez bien mon avis.