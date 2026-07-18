Test – Amazon Kindle Scribe Colorsoft : la liseuse qui passe enfin à la couleur

Je pensais honnêtement que la couleur serait un simple argument marketing. Pourtant, après deux semaines avec la Kindle Scribe Colorsoft, j’ai rapidement changé d’avis. Dès mes premières lectures de bandes dessinées dans le train, les illustrations prenaient une toute autre dimension. À la maison, j’ai retrouvé le plaisir de feuilleter des albums sans sortir un iPad. Au bureau, je suis revenu à mes habitudes de prise de notes manuscrites, mais cette fois avec quelques annotations colorées qui facilitent réellement l’organisation.

Contrairement à la Kindle Scribe que j’avais testée l’an dernier, cette nouvelle génération ne se contente pas d’ajouter des couleurs. Amazon en a profité pour revoir le design, enrichir les fonctions d’intelligence artificielle et rendre son carnet numérique encore plus agréable au quotidien. Si la colorimétrie reste naturellement limitée par la technologie E Ink, l’expérience progresse suffisamment pour faire de cette liseuse un nouveau point de référence.

Notre avis en bref : Faut-il l’acheter ?

La Kindle Scribe Colorsoft ne révolutionne pas la formule, mais elle corrige pratiquement tous les petits défauts de son aînée. La couleur apporte enfin une vraie valeur ajoutée pour les BD, les mangas, les documents annotés et les carnets. Les nouveaux outils IA sont réellement utiles, tandis que l’autonomie reste impressionnante malgré cet écran couleur. Ce modèle s’adresse clairement aux lecteurs qui souhaitent également remplacer leur carnet papier, sans les distractions d’une tablette classique.

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La Kindle Scribe Colorsoft est-elle vraiment différente de la précédente génération ?

Lorsque j’ai sorti la Kindle Scribe Colorsoft de sa boîte, la première différence m’a sauté aux yeux. Amazon abandonne enfin la large bordure asymétrique qui caractérisait la première Scribe. Le résultat paraît immédiatement plus moderne et beaucoup plus équilibré.

La finition reste irréprochable. Le châssis en aluminium inspire confiance sans devenir trop lourd. Malgré son grand écran de 11 pouces, la liseuse conserve une excellente prise en main. Je pouvais facilement lire une bande dessinée dans le train sans ressentir de fatigue particulière.

Le contenu de la boîte reste volontairement simple :

Kindle Scribe Colorsoft

Stylet Premium

Câble USB-C

Documentation

Le stylet Premium demeure l’un des meilleurs du marché pour ce type d’appareil. Aucune recharge n’est nécessaire. Son bouton personnalisable ainsi que sa gomme intégrée rendent l’écriture très naturelle.

La sensation sur l’écran reste d’ailleurs l’un des principaux points forts de cette liseuse. Amazon reproduit remarquablement bien le contact du papier. Chaque trait offre une légère résistance qui rappelle un véritable carnet. Après plusieurs heures de prise de notes au bureau, je préférais largement cette sensation à celle d’une tablette traditionnelle. Cependant, la véritable nouveauté reste évidemment l’écran Colorsoft. Les couleurs ne cherchent pas à rivaliser avec celles d’un iPad, et ce n’est pas leur objectif. En revanche, elles apportent enfin suffisamment de nuances pour redécouvrir des bandes dessinées, des mangas en couleur ou des couvertures de livres beaucoup plus vivantes.

J’ai également apprécié le réglage de l’intensité des couleurs. Par défaut, les teintes peuvent sembler légèrement fades. Heureusement, quelques secondes suffisent pour augmenter leur intensité et obtenir un rendu plus agréable selon ses préférences. Contrairement au modèle que j’avais testé l’an dernier sur Le Café du Geek, cette nouvelle version donne enfin l’impression d’être un véritable produit de seconde génération plutôt qu’une simple mise à jour matérielle. Le nouveau design, l’affichage couleur et les améliorations ergonomiques justifient immédiatement cette évolution.

Quelles sont les nouveautés de la Kindle Scribe Colorsoft au quotidien ?

L’écran couleur attire naturellement toute l’attention. Pourtant, ce sont les nombreuses petites améliorations qui transforment réellement l’expérience au quotidien. Après deux semaines d’utilisation, je me suis surpris à utiliser davantage la partie carnet que sur la précédente Kindle Scribe.

Amazon continue de miser sur une interface volontairement simple. La prise en main demande seulement quelques minutes, même lorsqu’on découvre l’écosystème Kindle. En revanche, plusieurs nouveautés rendent cette génération beaucoup plus polyvalente.

Caractéristiques techniques

Voici les principales caractéristiques techniques :

Écran Colorsoft E Ink de 10,2 pouces.

Résolution de 300 ppp pour les contenus noir et blanc.

Affichage couleur optimisé pour les BD, mangas, documents et surlignages.

Éclairage frontal réglable avec température de couleur automatique.

Stylet Premium fourni, sans batterie ni recharge.

Fonctions IA pour améliorer, résumer et réorganiser les notes manuscrites.

Écriture en plusieurs couleurs.

Synchronisation avec Kindle, Google Drive, Microsoft OneDrive et OneNote.

Port USB-C.

Autonomie pouvant atteindre plusieurs semaines selon l’utilisation.

De nouvelles fonctionnalités

Les nouvelles fonctions d’intelligence artificielle constituent sans doute la plus grosse évolution logicielle. Contrairement à certaines intégrations IA qui servent surtout d’argument marketing, celles proposées ici répondent à un véritable besoin.

Par exemple, j’ai pris plusieurs pages de notes pendant une réunion. Mon écriture étant parfois assez rapide, certaines phrases devenaient difficiles à relire quelques jours plus tard. Il est possible de les transformer automatiquement en un texte beaucoup plus propre tout en respectant le contenu d’origine. Le résultat reste fidèle à ce que j’avais écrit et facilite énormément le partage.

La fonction de résumé est également très pratique. Après plusieurs pages de brainstorming, quelques secondes suffisent pour obtenir une synthèse claire des idées principales. J’y vois un vrai gain de temps pour préparer un compte rendu ou retrouver rapidement une information importante.

Autre nouveauté appréciable, les annotations en couleur apportent enfin une logique visuelle. Pendant mon test, j’utilisais par exemple le bleu pour les informations importantes, le rouge pour les tâches urgentes et le vert pour les idées validées. Ce détail paraît anodin, mais il change réellement l’organisation des notes.

J’ai également retrouvé avec plaisir la bibliothèque Kindle toujours aussi complète. Les bandes dessinées profitent évidemment le plus de cette évolution. Les couleurs restent volontairement douces afin de préserver les qualités de la technologie E Ink. Néanmoins, elles suffisent largement à redonner de la profondeur aux illustrations sans fatiguer les yeux.

Enfin, Amazon poursuit l’ouverture de son écosystème. La synchronisation avec Google Drive, OneDrive et OneNote simplifie énormément les échanges de documents professionnels. Je pouvais commencer une annotation sur mon ordinateur, poursuivre sur la Kindle puis retrouver immédiatement le document mis à jour sans manipulation compliquée.

La Kindle Scribe Colorsoft mérite-t-elle sa place face à une tablette ?

C’est probablement la question que beaucoup se poseront avant d’investir. Après ces deux semaines de test, ma réponse est claire : tout dépend de votre usage. Si votre objectif consiste à regarder des vidéos, naviguer sur Internet ou utiliser des applications multimédias, une tablette comme un iPad reste beaucoup plus adaptée. Son écran LCD ou OLED affiche des couleurs bien plus éclatantes et une fluidité supérieure.

En revanche, si vous lisez plusieurs heures par semaine, prenez régulièrement des notes ou consultez de nombreux documents PDF, la Kindle Scribe Colorsoft possède plusieurs avantages impossibles à ignorer.

Le premier reste évidemment le confort visuel. Même après deux heures de lecture dans le train ou le soir avant de dormir, je ne ressentais pratiquement aucune fatigue oculaire. Cette différence reste difficile à mesurer sur une fiche technique, mais elle devient évidente à l’usage. L’autonomie impressionne toujours autant. Durant mon test, malgré plusieurs heures quotidiennes de lecture et de prise de notes, je n’ai eu besoin de la recharger qu’une seule fois. C’est un luxe auquel on s’habitue très vite. Elle peut durer plusieurs semaines en fonction de l’usage

J’apprécie également l’absence totale de distractions. Aucun réseau social, aucune notification permanente, aucun message qui interrompt une lecture. La Kindle Scribe Colorsoft reste concentrée sur sa mission principale : lire et écrire.

Tout n’est cependant pas parfait. J’aurais aimé une colorimétrie légèrement plus poussée. Les couleurs demeurent parfois un peu ternes, notamment sur certaines couvertures ou illustrations très contrastées. Cela dit, il faut garder à l’esprit qu’il s’agit d’un écran E Ink. Comparer son rendu à celui d’une tablette classique n’aurait tout simplement aucun sens.

Conclusion

Après deux semaines passées avec la Kindle Scribe Colorsoft, je peux dire qu’Amazon ne s’est pas contenté d’ajouter un écran couleur. Cette nouvelle génération améliore presque tous les aspects de la précédente Scribe. La lecture de bandes dessinées devient enfin réellement agréable, tandis que les fonctions d’intelligence artificielle apportent une vraie valeur au quotidien. J’aurais simplement apprécié une colorimétrie un peu plus riche, même si cette limite reste inhérente à la technologie E Ink. Pour tous ceux qui recherchent une liseuse capable de remplacer un carnet papier sans sacrifier le confort de lecture, cette Kindle Scribe Colorsoft constitue aujourd’hui la nouvelle référence du marché.

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