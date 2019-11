Nos télévisions gagnent en résolution, deviennent plus grandes, plus fines. Et on ne peut qu’être ravi, cependant toutes ces évolutions ont pour effet de rendre la partie audio à la rue par rapport au reste. Si vous voulez profiter pleinement de vos films et séries préférées, vous devez alors opter pour un système audio dédié. Et la barre de son est l’option la plus intéressante actuellement que ce soit financièrement ou en encombrement. C’est pourquoi la JBL Soundbar Studio 2.0 mérite que l’on s’y attarde.

Design

La Soundbar Studio 2.0 est une barre de son avec un design très sobre et classe avec sa finition aluminium brossée qui a le mérite de se fondre dans n’importe quel environnement. On est loin du blanc nacré de la Sonos Beam par exemple.

Une maille est placée en façade pour masquer les différents hauts parleur. Notez qu’elle s’étend aussi sur les bords arrondis de la barre, cela a tout son intérêt pour le son surround qu’elle propose mais nous y reviendrons. Une LED permet d’afficher le niveau sonore avec une bande blanche qui s’étend en fonction de la puissance sonore, simple mais terriblement efficace.

Le dessus de la barre est agrémenté de 4 boutons permettant la mise en route de la Studio 2.0, augmenter/diminuer le volume et changer le mode audio (bluetooth ou filaire).

La barre est accompagnée d’une télécommande minimaliste en plastique noire.

La télécommande est à l’image de la barre de son, elle va à l’essentiel

La JBL Soundbar Studio 2.0 est un produit qui va à l’essentiel. Les connectiques sont peu nombreuses avec un branchement d’alimentation, un port HDMI et un entrée optique.

La qualité audio de la JBL Soundbar Studio 2.0

Avec son approche sans fioritures, la Soundbar Studio 2.0 adopte une solution type « plug and play ». Aucune configuration spécifique, vous branchez votre barre de son et profitez de vos contenus vidéos et/ou audio en toute simplicité.

Cela implique alors que la qualité sonore soit au rendez-vous surtout quand vous déboursez 179 € pour avoir un meilleur son. On se rassure, c’est vraiment excellent, du moins niveau rapport qualité/prix.

La JBL Soundbar Studio 2.0 étonne en premier lieu par sa puissance. Comparé à ma Bose Solo 5, c’est le jour et la nuit ! Même avec un volume faible, les haut-parleurs ressortent un son très audible, ce qui laisse imaginer la puissance maximale de la bête. J’avoue ne pas avoir essayé de pousser au maximum pour éviter une plainte de mon voisinage.

La façade en maille cache les puissants haut-parleurs Surround de la JBL

Comme dirait Pirelli : « Sans maitrise, la puissance n’est rien ». Et à ce jeu là, JBL propose une réelle prouesse. Le son est à la fois cristallin et profond. La Soundbar Studio 2.0 tire son épingle du jeu dans les séquences de dialogues. Les voix ressortent à merveille. Mais rassurez-vous, lorsqu’il s’agit d’envoyer du lourd, elle répond aussi présente. Sachant qu’elle propose en plus un son Surround, vous allez redécouvrir vos films installé dans votre canapé !

En Bluetooth, c’est du même acabit. Alors que la Bose Solo 5 a un son très étouffé et un peu trop basseux, la JBL est bien plus homogène. Le seul défaut serait alors des basses légèrement en retrait. C’est un peu dommage qu’il ne soit pas possible de régler ces dernières via une application pour offrir un son parfaitement calibré. C’est peut-être un peu trop en demander alors qu’il s’agit d’un produit d’entrée de gamme chez JBL.

Conclusion

Si vous cherchez une barre de son polyvalente, accessible et surtout très performante, n’hésitez pas un instant. La JBL Soundbar Studio 2.0 est un excellent produit pour petit budget. Elle vaut amplement ses 179 € et ne risque pas de vous décevoir.

Pour vous dire, je suis presque tenté d’en faire la remplaçante définitive de ma barre de son actuelle !