Test- LEGO : Une belle idée pour les mamans.

Depuis un peu plus de 3 ans, LEGO explore le monde des fleurs avec des collections représentant des bouquets, des plantes ou des compositions pour les + de 18 ans.

Cette année, la marque danoise a décider de faire plaisir aux mamans modernes qui ont gardé leur âme d’enfant en proposant plusieurs compositions florales.

Le café du Geek a testé deux constructions : LEGO 10329 Icons Les Plantes Miniatures et LEGO 10311 Icons L’Orchidée.

Notre avis sur les LEGO 10329 Icons Les Plantes Miniatures et LEGO 10311 Icons L’Orchidée.

LEGO élargit son champ de consommateur en ciblant les mamans pour la fête des mères mais également les personnes aimant les plantes. L’avantage de ces fleurs est qu’elles ne fanent pas. Ces constructions se réalisent assez rapidement pour des plus de 18 ans. De plus les prix du LEGO 10329 Icons Les Plantes Miniatures à 39,59 € sur Amazon et du LEGO 10311 Icons L’Orchidée à 39,99 € sont tout à fait raisonnables pour des constructions LEGO.

Présentation et taille

LEGO 10329 Icons Les Plantes Miniatures

Les Plantes Miniatures se présentent avec 6 gros sachets et 3 livrets. ( 2 gros sachets par livrets).

Chaque livret de construction commence par une explication des plantes qui vont être construites.

Les plantes tropicales

Les plantes carnivores

Les plantes arides

En tout, il y neuf plantes à réaliser avec 758 pièces. Les tailles de chaque plantes sont différentes, la plus haute étant de 16 cm.

LEGO 10311 Icons L’Orchidée

L’Orchidée se présente avec 4 gros sachets et un gros livret de construction.

Le livret commence comme ceux des plantes miniatures avec une note explicative de la vraie plante et des photos. LEGO propose également différentes compositions pour présenter l’orchidée.

En tout, il y a 608 pièces pour réaliser l’orchidée. Sa taille est de 39 cm et il y a 6 fleurs à disposer comme on le souhaite sur les tiges.

Des constructions accessibles à tous

Aussi bien Les Plantes Miniatures et l’Orchidée sont réalisables assez facilement. Le logo + 18 ans n’est qu’indicatif car les constructions peuvent être faites par des plus jeunes. L’âge proposé cible une tranche d’acheteur plus vieille vu que ce sont des LEGO purement décoratifs.

Le LEGO 10329 Icons Les Plantes Miniatures est le plus facile et le plus rapide à construire des deux malgré sont plus grand nombre de pièces. Le côté ludique de découvrir 9 plantes différentes est très satisfaisant.

Le temps de construction pour les plantes miniatures: il faut compter environ 15 minutes par plantes soit environ 2 heures pour la totalité.

le livret plantes tropicales: 23 étapes

le livret plantes carnivores: 21 étapes

le livret plantes arides : 37 étapes

La construction du LEGO 10311 Icons L’Orchidée commence par la réalisation du pot qui peut être un peu redondant et ennuyant mais le résultat est bluffant pas son esthétique et sa robustesse.

Le temps de construction de l’orchidée est d’environ 2 heures.

Le livret est composé de 96 étapes:

Sachet 1 : étape 1 à 15

Sachet 2: étape 16 à 19

Sachet 3: étape 20 à 84

Sachet 4 : étape 85 à 96

Le nombre d’étapes pour la construction des feuilles et des tiges est conséquent mais le résultat est satisfaisant.

Conclusion

Si vous souhaitez faire un cadeau original à votre maman, le LEGO 10329 Icons Les Plantes Miniatures ou le LEGO 10311 Icons L’Orchidée est une bonne idée. Surtout que les mamans d’aujourd’hui ont sûrement joué au LEGO pendant le jeunesse. La facilité de construction et l’esthétique en font un bel objet de décoration moderne. Les prix sont plutôt abordables, le LEGO 10329 Icons Les Plantes Miniatures à 39,59 € sur Amazon et le LEGO 10311 Icons L’Orchidée à 39,99 € sur Amazon. LEGO propose également d’autres types de composition florales.