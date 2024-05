Haier devient le partenaire officiel de Roland-Garros 2024 : L’alliance parfaite entre l’électroménager de qualité et le tennis d’élite !

Le détenteur du titre « Numéro 1 mondial des électroménagers » depuis 15 ans, Haier, s’est imposé à nouveau en tant que partenaire officiel de Roland-Garros pour l’édition 2024. Haier utilise cet événement prestigieux pour augmenter sa notoriété et présenter ses dernières innovations. La campagne multicanale met en avant des valeurs communes avec le monde du tennis. Ces valeurs incluent la précision, la performance, l’excellence et, surtout, l’élégance. Cette stratégie vise à renforcer l’image de la marque en associant ses produits à des concepts valorisants. Elle aligne également sa communication sur les valeurs véhiculées par le tennis.

Une présence exceptionnelle

L’engagement de Haier avec Roland-Garros se poursuit, marquant ainsi la continuité de leur campaigne réussie de 2023, « Jouez avec le numéro 1 ». Selon Vincent Rotger, Directeur général de Haier France, cette présence remarquable permet à la marque de bénéficier des nombreuses synergies entre l’un des tournois les plus prestigieux au monde. Haier est une marque leader, connue pour ses produits haut de gamme. Elle est également reconnue pour leur fiabilité.

En plus de Roland-Garros, Haier élargit son association avec le tennis. La marque devient partenaire officiel de l’ATP Tour et s’affilie aux Masters 1000 éditions 2024 et 2025.

Un dispositif de visibilité 360°

Haier bénéficiera d’une visibilité accrue pendant Roland-Garros grâce à une campagne ambitieuse à travers plusieurs dispositifs :

Une présence remarquée dans le stade de Roland-Garros, notamment sur le « netbox » de six courts principaux ensure une visibilité constante de la marque.

Un stand dédié au sein de l’enceinte de Roland-Garros où les visiteurs peuvent découvrir les dernières innovations de la marque.

Une campagne de sponsoring en collaboration avec France TV pour optimiser l’impact médiatique de la marque pendant le tournoi.

Une campagne d’affichage dans la capitale met en avant deux des produits phares de la marque. Il s’agit du l ave-linge X Series 11 et du réfrigérateur multi-portes FD 90 Series 7.

et du réfrigérateur multi-portes FD 90 Series 7. Une campagne d’influence avec la célèbre sportive Ana Ivanovic comme ambassadrice de la marque.

La différenciation Haier

La présence de Haier à Roland-Garros est une occasion privilégiée de démontrer les valeurs de performance, d’innovation et de design qui caractérisent ses produits. La marque met l’accent sur l’innovation et la performance de ses produits. Parmi ceux-ci figurent le lave-linge X Series 11. Et également le réfrigérateur multi-portes FD 90 Series 7.

En conclusion, cette campagne de visibilité 360° permettra à Haier de renforcer sa notoriété et l’affinité à la marque, tout en offrant aux consommateurs une expérience unique et novatrice. Alors, restez à l’écoute des performances spectaculaires de Roland-Garros, et n’oubliez pas de partager vos #ExtraordinaryMoments avec Haier !