Dans les coulisses de Flexispot – Découverte de ce qui a rendu célèbre la marque

FlexiSpot, producteur de mobilier ergonomique en tout genre, a fêté son septième anniversaire en août 2023. Depuis, l’entreprise a acquis une certaine notoriété. FlexiSpot souhaite promouvoir la connaissance de soi et des possibilités de lutte contre les maux quotidiens à travers une nouvelle campagne qui joue sur l’humour et les vidéos.

FlexiSpot a publié en 2024 une toute nouvelle vidéo thématique qui met en avant ses produits les plus récents et ses notions inventives. La vidéo utilise l’humour pour montrer comment les produits FlexiSpot améliorent le confort au travail.

Vous pouvez travailler debout grâce à un mobilier de bureau ergonomique

Plutôt que de subir le marasme de l’après-midi, le bureau debout E7 Pro peut vous donner l’élan et la vitalité d’un marathonien ! Un bureau debout peut changer votre perception du travail et vous recentrer.

L’histoire se déplace ensuite dans une grande pièce lumineuse où la même femme utilise un bureau debout FlexiSpot. Elle ajuste facilement le bureau selon ses préférences, peut alterner debout et assis pour rester énergique. Elle semble à l’aise et concentrée.

Cet article met en avant le bureau debout électrique FlexiSpot E7 Pro, idéal pour divers environnements de travail. Équipé de grand bureau, commande intelligente et double moteur. La commodité est renforcée par une fonction de mémoire qui enregistre jusqu’à trois réglages de hauteur.

Vous pouvez vous détendre dans un fauteuil confortable

La deuxième vidéo de FlexiSpot présente le fauteuil inclinable X2 et explique comment les meubles FlexiSpot peuvent rendre votre vie plus agréable. Un haltérophile incapable de soulever ses propres poids. Installé dans le fauteuil FlexiSpot X2 (lire notre test), soulever des poids devient facile.

Cette histoire présente le fauteuil inclinable FlexiSpot, gage de confort et de qualité. Doté d’appui-tête, dossier en maille respirante, accoudoirs 4D et soutien lombaire 3D, il assure un confort optimal. De plus, FlexiSpot propose une polyvalence qui s’étend au-delà du lieu de travail, enrichissant votre vie avec style, confort et bien-être.

Cette chaise de bureau ergonomique est le summum du confort et du style

Les chaises de bureau ergonomiques FlexiSpot sont une véritable solution polyvalente. Elles conviennent aussi bien au lieu de travail qu’à la maison et même au salon de coiffure. La troisième vidéo présente le summum du confort et du style. En règle générale, un salon de coiffure ne dispose que des fauteuils de coiffure standard lorsqu’un homme entre. Ici, ce n’est pas le cas. L’homme se pose sur le siège de bureau ergonomique BS12 Pro de FlexiSpot (on a testé le BS11 à lire ici), qui allie sans effort confort et style. En plus de servir de siège, cette chaise est un véritable atout.

On peut supposer que les travailleurs sont plus performants lorsqu’ils ressentent peu ou pas d’inconfort. En plus de vouloir terminer leur travail rapidement, ils se sentent bien. Le fait que le mobilier de bureau ergonomique favorise l’augmentation de la productivité est donc souvent souligné. En outre, un environnement de travail confortable et bien organisé renforce le sentiment de bien-être général et constitue une source de motivation.

Les objectifs et les réalisations de FlexiSpot

Sur le marché du mobilier de bureau ergonomique, FlexiSpot a connu un succès et une reconnaissance incroyables. Plus d’un million de produits ont été vendus dans le monde entier, et tant les clients que les médias lui ont accordé des commentaires et des évaluations positifs. Le groupe a été récompensé par plusieurs certifications et distinctions, dont le très prestigieux « Deutschland Gesundheits-Award 2022 » et le prix de l’innovation ergonomique en 2023.

FlexiSpot est une entreprise qui accorde de l’importance à la communauté et à l’environnement, mais c’est aussi une entreprise sociale. FlexiSpot soutient diverses causes avec programmes. L’entreprise a mis en œuvre une approche intégrée et durable pour réduire l’empreinte écologique de ses activités et de ses produits. FlexiSpot veut inspirer les gens et être le fer de lance du mouvement mondial du mobilier cinétique.

Il s’agit d’adopter un mode de vie plus joyeux et plus sain. FlexiSpot assure un service client de qualité tout en restant innovant pour répondre aux besoins changeants des consommateurs. Selon FlexiSpot, les avantages du mobilier de bureau ergonomique devraient être accessibles à tous. Découvrez sans tarder la campagne de vente de printemps de FlexiSpot, car un certain nombre de produits font l’objet de réductions allant jusqu’à 50 %.