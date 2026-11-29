Test – Matelas relaxant LELO : la détente ne manque pas de piquant !

Principalement connue pour ses sextoys haut de gamme, la marque suédoise LELO propose également des accessoires destinés au bien-être et à la relaxation. Parmi eux, on retrouve le matelas relaxant LELO, un tapis d’acupression conçu pour favoriser la détente du corps et de l’esprit au prix de 63,20 euros.

Recouvert de nombreux petits picots, ce matelas s’inspire des techniques traditionnelles d’acupression. Selon le fabricant, il permettrait notamment de soulager les tensions musculaires, de stimuler la circulation sanguine et même d’améliorer la qualité du sommeil.

Mais peut-on réellement se détendre en s’allongeant sur une multitude de petits picots ? Les sensations sont-elles agréables ou faut-il s’habituer à un certain inconfort ? Et surtout, ce matelas relaxant tient-il ses promesses ? C’est ce que nous allons découvrir dans ce test.

Déballage du matelas relaxant LELO

LELO nous a habitués à des produits particulièrement soignés, aussi bien dans leur présentation que dans leur conception. Avec ce matelas relaxant, la marque s’aventure dans un domaine différent de celui des sextoys, tout en conservant sa philosophie centrée sur les sensations et le bien-être.

Le concept est relativement simple. Contrairement à certains accessoires de relaxation électroniques, ce matelas ne nécessite aucune alimentation électrique, aucune batterie et aucun réglage particulier.

Il suffit de l’installer sur une surface adaptée pour commencer à l’utiliser. Un fonctionnement qui a l’avantage de rendre cet accessoire immédiatement accessible, sans préparation ni contrainte technique.

Design et qualité de fabrication du matelas relaxant LELO

Le matelas relaxant LELO présente une conception assez différente de celle d’un matelas traditionnel. Ici, pas de surface moelleuse destinée à accueillir confortablement le corps, mais une multitude de petits picots répartis sur toute sa surface.

Ces derniers constituent évidemment l’élément central du produit. Ils sont conçus pour exercer une pression sur différents points du corps lorsque l’on s’allonge sur le matelas.

Le design reste relativement sobre et privilégie avant tout la fonctionnalité. L’objectif n’est pas d’offrir un couchage confortable au sens traditionnel du terme, mais de créer une stimulation cutanée susceptible de favoriser la relaxation.

L’ensemble ne comporte aucun élément électronique, ce qui limite les risques de panne et simplifie considérablement son utilisation.

Le fonctionnement du matelas relaxant LELO repose sur les principes de l’acupression, une technique issue de pratiques traditionnelles asiatiques.

Contrairement à l’acupuncture, qui utilise de fines aiguilles, l’acupression consiste à exercer une pression sur certaines zones du corps, sans pénétrer dans la peau.

Dans le cas du matelas LELO, les nombreux picots stimulent simultanément une grande surface cutanée. Sous l’effet du poids du corps, ils créent une multitude de points de pression.

Selon LELO, cette stimulation pourrait entraîner plusieurs effets bénéfiques :

Favoriser la relaxation : la pression exercée par les picots contribuerait à détendre les muscles et à apaiser l’esprit.

la pression exercée par les picots contribuerait à détendre les muscles et à apaiser l’esprit. Stimuler la circulation sanguine : le contact avec les picots pourrait favoriser une augmentation locale du flux sanguin.

le contact avec les picots pourrait favoriser une augmentation locale du flux sanguin. Améliorer l’humeur : LELO évoque une stimulation de la production d’endorphines, associées à une sensation de bien-être.

LELO évoque une stimulation de la production d’endorphines, associées à une sensation de bien-être. Favoriser le sommeil : une utilisation régulière pourrait aider à se détendre avant le coucher.

Aussi, je vais donc expliquer mon ressenti suite à mon utilisation de matelas.

Mon utilisation du matelas relaxant LELO

L’un des principaux avantages de ce matelas est sa simplicité d’utilisation. Aucun bouton, aucun programme et aucune application ne sont nécessaires.

Il suffit de le poser à plat sur le sol ou sur un lit, puis de s’allonger progressivement dessus.

LELO recommande idéalement une utilisation directement au contact de la peau pour profiter pleinement de la stimulation. Toutefois, quand je l’ai utilisé les premiers temps cela n’est pas très agréable ayant la peau sensible.

Passé les premières minutes d’adaptation aux picots et de recherche d’une bonne position, j’ai commencé à ressentir un bien être. Au départ, ça picote un peu, ça donne une petite sensation de chaleur mais cela devient plutôt agréable après plusieurs minutes.

Le fabricant conseille également de placer un oreiller sous la nuque pour améliorer le confort et éventuellement d’ajuster le soutien du dos. Et effectivement, cela ajoute un côté relaxant.

Petite précision concernant le bloc arrondi fourni séparément avec le matelas : je l’ai d’abord pris pour un oreiller destiné à soutenir la nuque ! En réalité, sa forme permet également de le placer au niveau des lombaires pour épouser le creux du dos et favoriser le contact avec les picots. Il peut donc être intéressant d’essayer différentes positions pour trouver celle qui offre le meilleur confort.

Une fois installé sur le matelas, il ne reste plus qu’à se détendre pendant quelques minutes.

LELO recommande une séance d’environ 20 minutes, tout en précisant que les premières utilisations peuvent être particulièrement intenses.

Il est donc préférable de commencer progressivement, avec des séances plus courtes, puis d’augmenter leur durée en fonction de sa tolérance.

Le but est de ressentir une stimulation, et non de supporter une douleur importante. En cas de douleur persistante ou d’irritation, mieux vaut interrompre la séance.

Les sensations procurées par le matelas relaxant LELO

C’est sans doute l’aspect le plus surprenant de ce type d’accessoire. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, le matelas relaxant LELO ne cherche pas à offrir un confort immédiat comparable à celui d’un matelas classique.

Dès que le corps entre en contact avec les picots, une pression se fait sentir sur les différentes zones d’appui.

Les premières minutes peuvent être assez déconcertantes, notamment lorsqu’on découvre l’acupression. La sensation est inhabituelle et peut paraître particulièrement intense sur une peau nue. Personnellement, ayant la peau sensible, j’ai préféré garder des vêtements fins.

Chez certaines personnes, cette première impression laisse progressivement place à une sensation de chaleur et de détente. D’autres, comme mon conjoint, peuvent cependant continuer à trouver la pression désagréable.

L’expérience dépend donc largement de la sensibilité de chacun, mais aussi de la position adoptée et de la surface sur laquelle le matelas est installé. Personnellement, j’ai préféré l’utilisation sur un matelas plutôt que sur le sol. De plus, ayant la peau sensible, j’ai gardé des vêtements fins.

Le principal intérêt de cet accessoire est finalement d’inciter à prendre une véritable pause. Pendant quelques minutes, on peut fermer les yeux, respirer calmement et se concentrer sur les sensations ressenties. Aussi, pour en profiter, il faut savoir lâcher prise, se laisser aller.

Un rituel de relaxation qui peut facilement trouver sa place après une journée chargée ou avant d’aller se coucher.

Un matelas relaxant également pensé pour les moments intimes

Même si ce produit se distingue des sextoys habituellement commercialisés par LELO, la marque n’oublie pas son univers d’origine.

Sur son site officiel, elle suggère notamment d’utiliser le matelas relaxant lors des préliminaires, afin de favoriser la connexion entre le corps et l’esprit.

LELO propose également de s’y allonger après un rapport intime pour profiter d’un moment de détente.

Cette approche reste néanmoins facultative. Le matelas relaxant LELO est avant tout un accessoire de bien-être qui peut être utilisé indépendamment de toute activité sexuelle.

Il s’adresse donc aussi bien aux personnes qui souhaitent découvrir l’acupression qu’à celles qui recherchent simplement un nouveau moyen de se relaxer.

Entretien et rangement

Grâce à sa conception entièrement mécanique, le matelas relaxant LELO ne demande aucun entretien électronique particulier. Il n’y a ni batterie à recharger, ni câble à brancher, ni composant électrique à protéger.

Comme le matelas peut être utilisé directement au contact de la peau, il convient toutefois de respecter les recommandations du fabricant concernant son nettoyage.

Côté rangement, c’est plutôt bien pensé ! LELO fournit un sac de rangement noir à cordon de serrage, orné du logo de la marque en lettres dorées. Il suffit de rouler le matelas et de le glisser à l’intérieur pour obtenir un ensemble compact, facile à ranger dans un placard ou à transporter. Un accessoire bien pratique qui permet également de protéger le matelas de la poussière entre deux utilisations.

Conclusion

Avec son matelas relaxant, LELO propose une approche simple et originale du bien-être, en misant sur les sensations procurées par l’acupression. Si les premiers contacts avec les picots peuvent surprendre, cette stimulation particulière peut progressivement laisser place à une agréable sensation de détente.

Bien entendu, les sensations et les bienfaits ressentis varient d’une personne à l’autre. Certains apprécieront rapidement la stimulation des picots, tandis que d’autres auront besoin d’un temps d’adaptation pour profiter pleinement de l’expérience.

Facile à utiliser, sans batterie ni réglage compliqué, ce matelas permet de s’accorder une pause relaxante à tout moment de la journée. Son sac de rangement constitue également un atout appréciable pour le ranger facilement après chaque utilisation.

Proposé au prix de 63,20 €, le matelas relaxant LELO représente une option intéressante pour découvrir l’acupression à domicile et s’offrir de véritables instants de bien-être.

Résumé Le matelas relaxant LELO offre une expérience de bien-être originale grâce à ses nombreux picots d’acupression. Si les premières sensations peuvent surprendre, il peut favoriser la détente et aider à relâcher les tensions. Simple à utiliser et facile à ranger, il constitue une solution intéressante pour s’accorder un moment de relaxation à domicile, même si les effets ressentis varient selon les personnes. Design et finition - 8.5/10 8.5/10

Facilité d'utilisation - 9/10 9/10

Confort - 7.5/10 7.5/10

Sensation et relaxation - 8/10 8/10 Globalement 8.3/10 8.3/10 Pour Utilisation simple et intuitive

Favorise la détente et la relaxation

Aucun branchement ni batterie nécessaire

Sac de rangement pratique fourni

Bloc arrondi pour varier les zones de stimulation Contre Premières utilisations parfois inconfortables

Sensations et efficacité variables selon les personnes

Prix un peu élevé face à certains concurrents

Temps d’adaptation parfois nécessaire