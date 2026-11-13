f862 et Call2M, la startup coréenne qui range les archives des festivals de cinéma avec l’IA

Un festival de cinéma, ce sont des milliers de photos, de vidéos et de documents chaque année. Et selon f862, tout finit le plus souvent dans de simples dossiers. Le 20 octobre 2026 à Pangyo, j’ai rencontré cette startup coréenne qui veut y mettre de l’ordre avec l’IA. Elle s’appelle f862, et elle a commencé par vendre des plans de films.

J’ai rencontré f862 le 20 octobre 2026 au Pangyo Global Media Meet Up, invité par la GBSA. Interview sur place, avec nos confrères d’AVING News.

Au départ, vendre les plans de films oubliés

Choi Jiwon a fondé f862, installée au Pangyo Startup Campus. Elle vient du cinéma. Elle l’a étudié, puis a travaillé pour EBS, la chaîne publique éducative coréenne. Celle-ci organise aussi un festival du documentaire.

Son premier constat est simple. Beaucoup de courts métrages étudiants et de films indépendants finissent oubliés sur le disque dur de leur réalisateur. Le premier service de la startup, F862 STOCK, les découpait en images et en clips pour les revendre. Il visait les créateurs en quête d’images à l’esthétique coréenne.

L’idée tenait aussi à un trait du milieu. « Les gens du cinéma ne s’intéressent pas vraiment à l’argent », résume Choi Jiwon. Elle voulait les aider à tirer un revenu de leurs images.

Quand l’IA générative a changé la donne

Puis l’IA générative est arrivée. f862 a d’abord suivi le mouvement avec AiKINO. Cet outil fabrique une courte vidéo à partir d’une image réelle. On choisit l’image de départ, puis quelques options de mise en scène, et l’IA fait le reste.

Mais ce même progrès a coupé l’herbe sous le pied du premier métier. « L’IA fabrique des vidéos si vite que vendre des clips n’a plus vraiment d’intérêt », reconnaît Choi Jiwon. f862 a donc arrêté d’en vendre.

Il lui restait un savoir-faire. Pour vendre ses images, la startup avait appris à gérer de gros volumes de films. Elle étiquetait chaque image avec des mots-clés et des métadonnées. C’est ce travail d’étiquetage qui est devenu son métier principal, et sa première source de revenus.

© f862

Call2M, l’archiviste des festivals de cinéma

Le produit actuel s’appelle Call2M. C’est un service d’archivage numérique par IA. Il analyse les images, les vidéos et les documents, les classe et génère seul leurs métadonnées. On retrouve ensuite une scène en la décrivant d’une simple phrase.

Le premier client à s’y intéresser est de taille. Le Festival international du film de Busan (BIFF) est venu demander à f862 comment exploiter ses archives. Dans ce projet en cours, Call2M repère et étiquette automatiquement les visages des personnes présentes. f862 opère aussi le Gyeonggi Film School Festival, un festival du film étudiant, en 2025 et en 2026.

Je n’ai pas vu Call2M tourner sur de vraies données. Elles restent sur les serveurs de f862, pour des raisons de sécurité. Choi Jiwon décrit sa catégorie comme « IMDb plus une agence marketing ». J’ai relevé une différence de taille. IMDb s’appuie sur les notes du public. f862, elle, travaille sur les données internes de l’industrie, avant même la sortie d’un film.

© Pangyo Techno Valley / AVING

Prochaine cible, les distributeurs de films

Un même film passe par les festivals, la distribution, l’import puis la VOD. Le film reste le même, mais ses données sont refaites à chaque étape, explique Choi Jiwon. Call2M veut les rassembler en un seul endroit. Un distributeur pourrait aussi analyser les scènes d’un film pour préparer son marketing. Il saurait mieux si un film étranger lui correspond avant de l’acheter.

Sur trois à cinq ans, la feuille de route est posée. D’abord les distributeurs, puis les plateformes de VOD, puis les sociétés de divertissement. Les séries télé et l’exploitation des droits sur les œuvres viendraient ensuite.

En attendant, il faut faire tourner la boutique. f862 analyse aujourd’hui des vidéos pour le marketing de marques coréennes de mode et de beauté. Ces commandes lui permettent de financer son développement.

L’Europe en ligne de mire, avec une levée de fonds en 2027

L’international coûte cher, et f862 le sait. La startup prévoit une levée de fonds au premier semestre 2027 pour financer son développement à l’étranger. Le montant n’est pas communiqué. Elle vise les festivals, les cinémathèques et les institutions culturelles étrangères, portée par la vague du contenu coréen.

Choi Jiwon veut faire de Call2M « une plateforme mondiale d’archivage par IA ». Les archives numériques y resteraient exploitées en permanence. Elle reste prudente sur les détails, la startup étant encore en préparation. J’ai terminé par une question plus personnelle, sur ce qui compte le plus pour elle aujourd’hui. « Il y a dix ans, quand je produisais, le prix comptait davantage. Aujourd’hui, c’est le client. »