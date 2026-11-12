Pangyo, c’est le plateau d’immeubles au sud de Séoul où la Corée range sa tech. Les studios de jeux, les biotechs, les startups. J’y retourne à chaque passage dans le pays, parce qu’il s’y passe toujours quelque chose. Le 20 octobre 2026, j’y ai rencontré trois jeunes pousses. DEEPVELO est l’une d’elles, et son sujet est l’eau que boivent les plantes.

J’ai rencontré DEEPVELO le 20 octobre 2026 au Pangyo Global Media Meet Up, invité par la GBSA. Interview sur place, avec nos confrères d’AVING News.

Pangyo Techno Valley, le cluster vitrine de la Corée

La province de Gyeonggi a lancé Pangyo Techno Valley en 2005, au sud de Séoul. Le site réunit aujourd’hui plus de 1 780 entreprises et 83 000 salariés, selon les chiffres officiels d’avril 2026. On y trouve les gros studios de jeux coréens, Nexon, NCSoft, Krafton ou Smilegate, et beaucoup de biotech. C’est le cluster vitrine de la province, celui qu’elle montre aux visiteurs étrangers.

La rencontre du 20 octobre s’appelait Pangyo Global Media Meet Up Season III. Elle se tenait à The Link, sur le Gyeonggi Startup Campus. Aux commandes, la GBSA, l’agence publique qui accompagne les entreprises de la province. Le principe est simple. Trois startups présentent leur technologie à un média étranger, qui pose ensuite ses questions. On y était déjà en novembre 2025, pour cinq autres startups.

DEEPVELO, moins de deux ans et déjà un prix aux Pays-Bas

Née en février 2025 à Pangyo, DEEPVELO est dirigée par Hong Sunguk. Sur place, c’est Thomas Goodwin, chargé du développement international, qui m’a présenté l’entreprise.

Au départ, il y a une technologie de traitement de l’eau par champ électrique. L’agriculture en est la première application commerciale, mais DEEPVELO voit plus large. Elle cite le dessalement, les semi-conducteurs, les boissons et la cosmétique. Elle a d’ailleurs déjà mené un pilote de dessalement avec DuPont.

Son palmarès tient pour l’instant en une ligne. DEEPVELO a décroché le deuxième prix de l’innovation à HortiContact 2026. C’est le salon horticole néerlandais, souvent surnommé le CES de l’agriculture.

© Pangyo Techno Valley / AVING

Zoecore casse les agrégats d’eau pour que la plante boive mieux

Le produit s’appelle Zoecore. C’est un boîtier qui se branche sur la ligne d’irrigation existante, en moins de trente minutes selon DEEPVELO. Il n’ajoute rien à l’eau et ne contient aucun produit chimique. Il applique un champ électrique.

L’idée tient à la structure de l’eau. Les molécules s’assemblent en agrégats trop gros pour passer facilement dans les canaux fins des racines. Le champ électrique casse ces agrégats, et la plante absorbe plus vite en dépensant moins d’énergie. Thomas Goodwin résume par une image. « Zoecore transforme l’eau en Pocari Sweat », du nom de la boisson isotonique très populaire en Asie. La comparaison porte sur le résultat, pas sur la méthode. Les électrolytes de la boisson nous hydratent mieux que de l’eau plate, sauf qu’ici rien n’est ajouté.

DEEPVELO annonce environ 30 % de rendement en plus sur une trentaine de cultures. La photosynthèse gagnerait 16 %, et l’absorption d’eau 10 %. Le gain dépend du support, plutôt 15 % en pot contre 30 % en pleine terre. L’appareil consomme 1 kW et pèse environ 365 kg. L’entreprise assume aussi une limite. L’effet se dissipe en 48 heures, donc il faut traiter juste avant les racines.

© DEEPVELO

L’Europe d’abord, et la France juste derrière

Pourquoi l’Europe ? Parce que Bruxelles serre la vis sur les engrais et les pesticides, et que les alternatives coûtent un bras. Thomas Goodwin cite les équipements de smart farming, qui mettent parfois des dizaines d’années à se rembourser. Zoecore, lui, serait rentabilisé en une saison dans la plupart des cas.

Pour s’installer, DEEPVELO a posé son camp de base aux Pays-Bas, avec le distributeur Green Initiative Ventures. Le contrat signé prévoit au moins 800 000 dollars d’export en 2026. Le pilote couvre déjà 25 hectares, dont de grandes serres à fleurs. DEEPVELO y engage quarante machines, et jusqu’à soixante à terme.

Et la France dans tout ça ? On est les prochains sur la liste, juste après la Belgique et les Pays-Bas. Pour la date, il faudra encore patienter un peu.

La suite pour DEEPVELO, des golfs à l’économie d’eau

En Corée, DEEPVELO avance avec les programmes agricoles régionaux subventionnés par l’État. Elle mène aussi une preuve de concept avec Samsung Welstory, la filiale de restauration collective du groupe. Un autre pilote se discute en Thaïlande.

Prochaine cible, les terrains de golf, gros consommateurs d’eau et d’engrais. Les tests sont prévus cet hiver et au printemps. La vigne, en revanche, n’est pas au programme. DEEPVELO l’écarte volontairement, car le goût du vin est un terrain trop sensible.

J’ai posé une dernière question à Thomas Goodwin. En Europe, l’économie d’eau ne parlerait-elle pas plus que le rendement ? Il en convient, tout en reconnaissant que les 20 % d’eau économisée restent à démontrer. DEEPVELO refuse pour l’instant de réduire l’arrosage de ses fermes pilotes, de peur de compromettre une récolte. Les vrais essais arriveront en fin d’année.