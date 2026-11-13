APELLES et TikTag, les étiquettes électroniques coréennes pilotées depuis un smartphone

Vous avez sûrement déjà croisé ces petites étiquettes électroniques qui affichent les prix en rayon. La plupart de nos supermarchés en sont équipés. En Corée, une startup veut les rendre bien plus simples à installer, et à moindre coût. Je l’ai rencontrée à Pangyo le 20 octobre 2026. Elle s’appelle APELLES, et son idée tient dans un smartphone.

J’ai rencontré APELLES le 20 octobre 2026 au Pangyo Global Media Meet Up, invité par la GBSA. Interview sur place, avec nos confrères d’AVING News.

Les étiquettes électroniques, nos supermarchés en sont déjà pleins

APELLES faisait partie des trois startups présentées ce jour-là par la GBSA, avec DEEPVELO et f862. Son terrain de jeu, c’est l’étiquette électronique. Et sur ce sujet, la France a de l’avance. Son CEO, Choi Min-woong, le rappelle d’entrée. Il y a cinq à dix ans, en visite chez nous, il voyait déjà ces étiquettes partout en magasin.

Il l’explique par le coût du travail. Changer des milliers d’étiquettes papier à la main coûte cher en France, bien plus qu’en Asie. Le numéro un mondial du secteur, SES-imagotag (devenu VusionGroup), est d’ailleurs né chez nous. J’ai ajouté un autre argument. Un prix mal affiché en rayon peut finir en litige avec un client. Pour un magasin, un affichage toujours à jour, c’est aussi une protection.

© Pangyo Techno Valley / AVING

APELLES, une jeune pousse de Pangyo menée par un ancien de Samsung

Fondée en 2020, APELLES est installée au Pangyo Startup Campus. L’équipe est encore petite, et son CEO ne s’en cache pas. Elle a en revanche de la bouteille. Choi Min-woong cumule 21 ans dans l’affichage et les communications sans fil, dont seize chez Samsung.

Le modèle ressemble à celui d’un éditeur de logiciel. APELLES confie la fabrication des écrans à des partenaires industriels dans plusieurs pays. Elle garde pour elle ce qui fait la différence. C’est l’application mobile, le service web dans le cloud et la liaison sans fil.

Côté reconnaissance, APELLES revendique cinq brevets et plusieurs marques déposées. Elle a aussi décroché en 2023 le grand prix d’un salon international de l’invention.

TikTag, l’appli à la place du serveur

La plateforme d’APELLES s’appelle TikTag. Selon son CEO, la plupart des concurrents s’appuient sur une infrastructure dédiée, avec serveurs et passerelles en 2,4 GHz. TikTag s’en passe. Les écrans en papier électronique se pilotent depuis une application mobile, en Bluetooth basse consommation et en NFC. APELLES annonce jusqu’à 50 % d’économie sur l’installation.

Pendant la démo, le CEO change en deux clics le nom affiché sur une plaque de salle de réunion. L’écran met cinq à sept secondes à se rafraîchir, le temps normal pour du papier électronique. La batterie rechargeable tient au moins un an, selon la fréquence des mises à jour. Et le prix dynamique est possible, un commerçant peut changer ses prix plusieurs fois par jour.

TikTag décline trois familles de produits. Il y a les étiquettes de rayon, les plaques de porte et de réunion, et des panneaux pour les administrations. Ce sont les plaques qui se vendent le mieux aujourd’hui. Au total, APELLES dit avoir livré environ 40 000 étiquettes à une quarantaine de clients.

Le principe ne m’est pas étranger. Ma coque de téléphone a un écran e-ink au dos, alimenté par la puce NFC du smartphone. Elle affiche un QR code avec mon nom, bien pratique en networking.

© APELLES

Pourquoi APELLES regarde vers l’Europe

Jusqu’ici, APELLES a surtout vendu en Corée. Son CEO estime la solution désormais rodée sur ce marché. Cap maintenant sur les États-Unis, l’Europe, le Japon et l’Asie du Sud-Est. Un premier essai est en cours en Thaïlande, avec la DEPA, une agence gouvernementale. Pour avancer, APELLES compte sur des distributeurs, des intégrateurs et des éditeurs de logiciels de caisse. Choi Min-woong veut en faire « une entreprise mondiale de l’affichage intelligent ».

Sur l’étiquette de rayon, il ne se fait pas d’illusions. La guerre des prix y est très dure, reconnaît-il. Sur la plaque nominative, en revanche, il se sent compétitif. Le produit est récent, le marché encore jeune, et l’absence de réseau à installer fait baisser la facture.

Reste une question de culture, que j’ai soulevée pendant l’interview. En Corée, on aime afficher son nom en réunion. En France, on fait le plus souvent sans.

La suite, de la plaque à IA au colis connecté

Le prochain produit d’APELLES est une plaque nominative dotée d’IA. Encore en développement, elle enregistrerait la réunion, reconnaîtrait les voix et rédigerait le compte rendu. Là, j’ai posé la question qui fâche. Chacun a déjà un téléphone capable d’enregistrer, alors pourquoi un micro par siège ? Et qui installe l’appli, si c’est le gestionnaire de salle qui prépare les plaques ? Le CEO l’admet, la valeur ajoutée du produit reste à préciser.

D’autres pistes visent le grand public, ce que permet le pilotage par smartphone. APELLES pense à un badge personnel pour les salons, et à un badge pour enfant avec localisation. Elle imagine aussi une étiquette e-paper pour les colis, pour ne plus imprimer nos données personnelles sur les bordereaux. Le CEO dit s’être inspiré de LivingPackets, une startup française de l’emballage réutilisable. Je lui ai fait remarquer que pour LivingPackets, le plus dur reste le retour des boîtes, pas l’étiquette.

Côté chiffres, APELLES vise 7,1 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2028, puis 35 millions en 2030. L’étape suivante serait une introduction en Bourse.