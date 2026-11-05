NoriSpace au Web Summit 2026 : la start-up coréenne qui démasque les faux documents retouchés par IA

Retoucher le montant d’une facture ou la date d’un arrêt maladie demandait autrefois un vrai savoir-faire. Avec l’IA générative, quelques minutes suffisent désormais, et le résultat trompe souvent l’œil, même averti. Les organismes qui examinent des dossiers à distance en font les premiers les frais.

C’est sur ce terrain que se positionne NoriSpace, une start-up sud-coréenne fondée en 2021. Elle présentera NoriS, sa solution de détection de faux documents, au Web Summit 2026 de Lisbonne. Le salon se tient du 9 au 12 novembre, et l’entreprise y cherche ses premiers clients européens chez les assureurs et les banques.

Le faux justificatif à la portée de tous

Relevés bancaires, certificats médicaux, factures d’hôpital : les assureurs et les banques reçoivent un flot continu de pièces justificatives. Depuis que les démarches se font en ligne, ces documents arrivent le plus souvent en photo ou en PDF. Plus personne ne voit l’original.

Selon NoriSpace, c’est là que le bât blesse. Les outils de vérification classiques reposent surtout sur la reconnaissance de texte (OCR) et sur la comparaison avec des modèles de documents connus. Ils contrôlent donc la cohérence des informations, pas l’absence de retouche sur l’image.

Or un faux réussi est justement cohérent. Un montant modifié avec soin ou un diagnostic remplacé passe sans encombre ce type de contrôle. L’entreprise estime que l’IA générative a rendu ces méthodes inefficaces face aux retouches les plus soignées.

Une enquête au pixel près

Plutôt que de lire le document, NoriS examine l’image elle-même. L’outil analyse la texture des pixels, les traces laissées par la compression et les ruptures invisibles à l’œil nu. Il passe aussi en revue les métadonnées du fichier, qui gardent parfois la trace d’un logiciel de retouche.

NoriSpace affirme que ces indices résistent aux ruses les plus courantes des fraudeurs. Un document photographié sur un écran, imprimé puis scanné, ou compressé par une messagerie garderait des traces de manipulation. C’est l’un des arguments phares de l’entreprise, puisque ces étapes servent justement à brouiller les pistes.

L’outil ne tranche pas seul pour autant. Il surligne les zones suspectes, pour qu’un gestionnaire vérifie en priorité un montant, une signature ou un diagnostic. Selon la marque, NoriS fonctionne aussi sans modèle de document prédéfini. Un formulaire manuscrit ou une facture d’hôpital lui conviendrait autant qu’un relevé bancaire.

Cap sur l’Europe

En Corée du Sud, NoriSpace revendique déjà des références solides. L’entreprise cite des accords signés en 2026 avec deux grands assureurs, Hyundai Marine & Fire Insurance et Shinhan Life. Elle dit avoir analysé environ 150 000 documents de sinistres réels au fil de sept projets pilotes. Sa technologie a par ailleurs été distinguée fin 2025 par le programme de recherche de la ville de Séoul.

Au Web Summit, la start-up fera des démonstrations en direct sur des documents financiers modifiés. Son objectif : décrocher au moins un projet pilote et un premier contrat en Europe d’ici mi-2027. Elle cherche aussi des intégrateurs locaux, rompus aux systèmes informatiques des banques européennes.

La question des données pèse lourd sur ce marché, et NoriSpace l’a bien compris. NoriS peut être installé directement sur les serveurs de l’assureur ou de la banque. Les dossiers médicaux et financiers des clients ne quittent alors jamais l’établissement, un argument de poids face au RGPD.

Le repérage des zones suspectes par NoriS (crédit : NoriSpace)

Un garde-fou réservé aux pros

Inutile de chercher NoriS sur votre téléphone : l’outil s’adresse aux assureurs, aux banques et aux experts en sinistres, pas aux particuliers. Vous le croiserez peut-être sans le savoir, le jour où vous enverrez un justificatif en ligne. La protection de vos données dépendra alors de l’établissement qui l’a installé.

Un bémol toutefois : les performances et les références mises en avant viennent de NoriSpace elle-même. Aucune évaluation indépendante n’est encore accessible. Les projets pilotes européens annoncés pour 2027 diront si la promesse tient hors de Corée.

Face aux faussaires dopés à l’IA, les détecteurs se multiplient d’ailleurs. Metacrowd, une autre start-up coréenne présente à Lisbonne, s’attaque ainsi aux deepfakes dans la voix et la vidéo.