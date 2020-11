Test – MSI GE66 Raider : un ordinateur portable gaming bluffant

Publicité

Nous avons déjà eu l’occasion de recevoir des ordinateurs portables gaming à la rédaction. Néanmoins, ce MSI GE66 Raider est l’un des plus gros que nous avons pu tester. Nous parlons bien de la taille et non de la configuration même si elle est tout aussi impressionnante. Cette nouvelle version met son grand frère d’une traite avec un design complètement revu pour permettre l’intégration de composants performants ainsi qu’un menton à la RGB…

Le marché des ordinateurs portables gaming est sans cesse en mouvement. Une pratique normale étant donné que les composants sont renouvelés relativement vite sauf pour les cartes graphiques comme les nouvelles RTX qui vont bientôt voit le jour. Nous disions que ce nouveau modèle apporte son lot de nouveauté. Néanmoins, nous souhaitons vous mettre en garde. Vous ne pourrez pas transporter le MSI GE66 Raider n’importe où. Regardez bien ce mastodonte dans l’image ci-dessous.

Un mastodonte au bout des doigts

C’est la première chose que nous avons pu remarquer sur ce laptop gaming. Ce design n’est en aucun cas connu du grand public hormis chez MSI. Le GE66 Raider plante ses caoutchoucs sur nos bureaux avec un poids (léger ?) de 2,38 kg. D’où notre petite phrase où nous vous indiquons qu’il ne faudra pas trop le bouger sous peine de transporter un poids mort avec vous.

Une telle épaisseur est prévue pour intégrer les meilleurs composants du marché avec du i9 et une 2070 au programme. L’écran de 15,6 pouces s’expose tel un Roi-Soleil devant nos yeux ébahis. Nous l’allumons et là première « déception », une immense barre RGB s’illumine sur la tranche inférieure du MSI GE66 Raider. Bien sûr que nos gouts ne sont pas les vôtres et nous respectons ce choix très assumé de la part de MSI. Le clavier signé Steelseries est également RGB, ce qui amène une continuité à l’éclairage. Le Pad est quant à lui un peu petit pour nous. Vous pourrez retrouver sur la droite, la gauche ainsi que derrière l’ordinateur portable gaming différents ports.

1 x Type-C USB 3.2 Gen.2/DP 1 x Type-C USB 3.2 Gen.2 x2 ;

1 x Type-A USB 3.2 Gen.2 ;

2 x Type-A USB 3.2 Gen.1 ;

Ethernet ;

HDMI 2.0 (4K@60Hz) ;

mini DisplayPort ;

lecteur de carte SD (XC/HC) ;

mini Jack 3,5 mm.

Des ventilateurs très puissants

Un ordinateur portable gaming comme celui-ci doit posséder des ventilateurs suffisamment puissants pour subvenir aux besoins de la machine. MSI n’est pas allé à moitié et intègre sur le GE66 Raider deux ventilateurs qui fonctionnent automatiquement selon la température du processeur ou de la carte graphique. Une petite touche de boost des ventilateurs est disponible, mais nous verrons ça plus tard.

Une configuration boostée !

C’est surement la partie que vous attendez depuis le début ? Au niveau de la mémoire vive, notre laptop gaming propose 16 Go de ram de chez Samsung décomposé en deux barrettes. MSI intègre dans le GE66 Raider 10SFS-209FR un SSD de 1 To en NVMe fait par Western Digital. Vous pouvez ajouter un autre dispositif de stockage en interne en M.2. Pour accompagner de tels composants, notre configuration propose un Intel Core i9 10980HK composé de huit cœurs avec une fréquence de base à 2,40 GHz. Selon les communiqués d’Intel, ce processeur peut monter jusqu’à 5,30 GHz.

À savoir que les autres versions quant à elles proposent :

Intel Core i7 10750H

Intel Core i7 10875H

La partie est quant à elle gérée par une Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER de 8 Go en GDDR6. Vous pourrez donc profiter de graphisme en ultra sur beaucoup de jeux sortie et à sortir ! À savoir que les autres gammes de la série GE66 Raider propose une NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q de 8 Go en GDDR6.

L’expérience in-game

Nous avons réalisé plusieurs tests sur différents jeux comme Call of Duty Modern Warfare, Overwatch, Counter Strike : Global Offensive et même Escape From Tarkov. Ces jeux sont tous finis à part le dernier, Escape From Tarkov. Nous tenions à faire tourner un tel jeu dessus pour voir comment il se comportait dessus. Pour rappel, Escape From Tarkov est un jeu qui est encore en phase de bêta. Il n’est pas très bien optimisé graphiquement, même si cette partie est très bien réalisée. Durant notre test les jeux cités en premier ont tourné en ultra sans aucun ralentissement. Néanmoins, notre vrai engouement était destiné à EFT.

À notre plus grand étonnement, le jeu a tourné parfaitement avec la configuration juste en dessous l’ultra avec de petits ralentissements dû à notre connexion vacillante (merci orange). Nous décidons de le pousser au maximum. À ce moment-là la peur s’est envahie de notre corps. Le jeu était encore fluide malgré une petite perte de FPS à certains moments. Pour vous donner un petit exemple, Escape From Tarkov est un peu comme Star Citizen. Le jeu demande beaucoup de ressource et pour rajouter une couche, il est programmé avec les pieds de temps en temps. En tout cas, le duo i9 10 980 HK et la NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER de 8 Go travaille très bien.

Un écran sublime signé MSI

Alors que beaucoup d’ordinateurs portables gaming se laissent porter par la mode de l’OLED (à raison ou à tort), MSI décide de garder une dalle LED Full HD avec une colorimétrie sRGB proche des 100 %. Les bordures de l’écran sont très fines ce qui permet d’être immergé à 99 % dans notre session de jeu ou devant un film. D’ailleurs, les gamers seront ravis d’apprendre que cet écran est compatible 300 Hz ! Un taux de rafraichissement complètement fou, mais est-ce réellement utile ? En tout cas, la fluidité in-game était présente sans soucis. Un plaisir pour l’ergonomie et surtout pour les yeux qui fait du bien à voir. Merci à MSI !

Une batterie qui lui fait défaut

Il faut bien sûr parler de la batterie. Le MSI GE66 Raider possède une batterie de 6 250 mAh. Nous avons mesuré le temps d’une charge complète lorsque nous avons utilisé le laptop gaming. La sentence est irrévocable, l’ordinateur portable gaming ne fait pas (du tout) de miracles. Il fallait s’en douter un peu, car avec de tels composants, il est difficile de tenir une autonomie correcte.

Pendant nos sessions de jeux la batterie s’est vidée tellement vite que nous n’avons même eu le temps de calculer donc à ce niveau, jouez avec le GE66 Raider branché. Pour une utilisation plus classique, visionnage de vidéos, internet et un peu de musique, ce mastodonte a duré 4 h 30 approximativement. Un score qui n’est pas surprenant d’où le fait qu’il n’est pas très transportable.

Une collaboration Steelseries et MSI (est-ce qu’il y a des hautparleurs ?)

Nous souhaitons finir cette partie test correctement c’est pour ça que nous allons citer un point négatif avant de finir par de bonnes appréciations. Nous parlons bien des hautparleurs qui sont intégrés dans le MSI GE66 Raider. Nous nous sommes amusé à écouter un peu de rock et là ce fut une grosse déception.

Est-ce qu’il y a réellement des hautparleurs dans sur cet ordinateur portable gaming ? Nous sommes d’accord qu’un tel produit doit être utilisé avec un casque. Néanmoins, à ce niveau-là c’est limite un outrage au client. Autant ne pas en mettre et investir dans une bonne carte son pour brancher un casque. Qu’est-ce que vous faites MSI ? Les aigus sont là, mais impossible de comprendre ce qu’il sort réellement comme son. Les médiums sont exactement pareil que les aigus et les basses quant à elles ? Hein ? Qu’avez-vous dit ? Il y avait des basses ? Non, aucune présence de basse. En gros, branchez vite un casque !

Plus haut, nous parlions du clavier du MSI GE66 Raider. MSI a collaboré avec la marque Steelseries pour pouvoir intégrer un clavier chiclet (touche plate). Nous apprécions l’ergonomie du clavier, le bout des doigts tombe naturellement sur les touches. Certaines personnes n’apprécient pas de tels claviers, mais pour jouer avec des personnes à côté c’est parfait. Le Pad quant à lui est petit, mais dans 80 % des cas, vous allez utiliser une souris. Néanmoins, il est très agréable à utiliser et permet de réaliser des tâches relativement simples. En plus de ça, la WIFI 6 et le Bluetooth 5 sont disponibles sur le GE66 Raider.

Conclusion du MSI GE66 Raider

Nous avons adoré jouer sur une telle machine. Un ordinateur portable gaming surboosté avec un duo i9/2070 qui fonctionne en osmose pour des sessions de jeux mémorables et surtout en qualité optimale. Le GE66 Raider est clairement un laptop destiné aux joueurs, pour utiliser celui-ci pour du surf sur internet d’autres modèles existent. Un mastodonte au prix de… 2 749 € ! Un prix inaccessible pour le commun des mortels, mais tout de même présent pour le grand public.

MSI GE66 Raider 2 745€ 6.9 Design 7.0/10

















L'écran 9.0/10

















Puissance 9.0/10

















Refroidissement 8.5/10

















Ergonomie 8.0/10

















Son 3.0/10

















Autonomie 4.0/10

















Points positifs Le clavier

Le design (sans RGB)

Le nombre de ports

Le refroidissement

La dalle

La puissance Points négatifs Les haut-parleurs

Le design (RGB)

Le Pad

Les haut-parleurs

LE PRIX

Le poids

Une alimentation (très) lourde et grosse

