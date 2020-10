Publicité

Créé par trois québécois, le jeu de société Totem a pour but de faire du bien à toutes les personnes qui y jouent !

Description

Totem est un jeu de société utilisant des cartes. Il invite les joueurs à prendre conscience de leurs forces et de leurs qualités à travers le regard de leur entourage en élaborant des Totems pour chaque joueur. Un Totem comporte une carte Animal associée à une force et d’une carte Qualité.

Totem – Boîte

Le jeu comporte 80 cartes Animal et 80 cartes Qualité, proposant ainsi pas moins de 6400 combinaisons différentes ! Il n’y a pas de type de jeu à proprement parlé tel que du bluff ou de la stratégie. C’est un jeu où toutes les personnes en ressortiront gagnantes ! Le jeu se joue de 3 à 8 joueurs. Les parties dures environ une quinzaine de minutes mais il est possible de continuer jusqu’à épuisement des cartes ! Concernant le public cible pour ce jeu, il est tout public, il est tout à fait possible d’y jouer avec des membres de sa famille, des amis ou même des collègues ! Il n’y a aucune difficulté dans le jeu, il s’apprend très facilement et très rapidement à tout âge.

Les graphismes de Totem

Les cartes sont simples et épurés mais n’en sont pas moins jolis ! Chaque carte Animal est de couleur bleu et chaque carte Qualité de couleur rouge. Les animaux présents sur les cartes Animal sont de bon goût !

Totem – 2 types de cartes

Totem – Cartes Animal

Totem – Cartes Qualités

Déroulé d’une partie

À tour de rôle, chaque joueur assiste à la construction d’un Totem à son image. Le Totem comporte une carte Animal associée à une force et d’une carte Qualité.

Lors d’une partie, la personne dont l’anniversaire est le plus proche sera le receveur. Le receveur va ainsi donner 7 cartes de type Animal aux différents joueurs sauf à lui même. Une fois les cartes distribuées, chaque joueur regarde ses cartes sans les montrer aux autres. Chaque joueur devra choisir parmi les 7 cartes, la force qu’il désire exprimer chez le receveur. Une fois choisie, la carte est placée au centre de la table, face cachée. Le receveur prends alors les cartes disposées au centre de la table et les mélanges afin de ne pas savoir à qui elles appartiennent. Une fois les cartes mélangées, le receveur les regarde (sans les montrées aux autres). Il va ensuite les classer suivant l’ordre de préférence faces cachées. Allant ainsi de la force qu’il reconnaît le moins posséder à sa gauche et celle qu’il reconnaît le plus à sa droite. Le receveur va ensuite dévoiler les cartes faces cachées une à une. Le joueur à qui appartient la carte dévoilée devra décrire en quelques mots pourquoi est ce qu’il a choisi celle-là. Après que toutes les cartes aient été retournées, les joueurs doivent déterminer quelle carte ils considèrent comme étant LA force dominante du receveur.

Une fois la carte Animal attribuée au receveur, il faudra faire les mêmes étapes que précédemment mais avec les cartes qualités. Quand le receveur possède alors une carte Animal et une carte qualité, son Totem est construit et on peut changer de receveur. Comme expliqué plus tôt, aucun des joueurs n’est gagnant et aucun n’est perdant.

Conclusion qur le jeu Totem

En conclusion, Totem est un très bon jeu de société ! Toutes les personnes participantes en ressortent gagnantes et de bonne humeur ! À chaque construction de Totem, il faudra expliquer pourquoi avoir choisi tel ou tel carte. Toutes les forces et qualités sont positives, vous n’aurez ainsi que des compliments sur des traits de votre personnalité ! Ce jeu peut être très pratique dans un certain nombre de cas comme des personnes qui n’arrive pas à exprimer leurs sentiments ou de la cohésion d’équipe ! Le jeu est proposé au prix de 19,90€ ce qui reste raisonnable pour un jeu comme celui-ci. Le jeu est disponible sur le site de Totem mais également dans les grands distributeurs tels que Cultura, Fnac, etc…

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site de Team Totem.

0