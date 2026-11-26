Choisir un casque gaming sans fil n’est pas toujours évident. Entre la qualité audio, le confort et la latence, les compromis sont nombreux. Pourtant, MSI propose une alternative intéressante avec son MAESTRO 500 Wireless. Ce casque mise sur une double connectivité sans fil, un microphone rétractable et une autonomie généreuse. Je l’ai utilisé pendant deux semaines pour me faire un avis. Alors, que vaut réellement ce casque proposé à partir de 69,90 € ?

Notre avis en bref

Le MSI MAESTRO 500 Wireless m’a agréablement surpris pendant ces deux semaines. Son design, ses couleurs et sa simplicité d’utilisation constituent ses premiers atouts. De plus, la connexion Bluetooth et le dongle 2,4 GHz fonctionnent très facilement. Le rendu sonore privilégie légèrement les basses, ce qui convient particulièrement bien aux jeux vidéo. En revanche, les amateurs de musique préféreront ajuster l’égaliseur. Enfin, sa réduction de bruit manque un peu de puissance. Malgré ces quelques limites, le rapport qualité-prix reste particulièrement intéressant.

MSI MAESTRO 500 WIRELESS NAVY Casque gaming sans fil/filaire | ANR, transducteurs 40 mm, micro rétractable « Flip-to-Mute », autonomie 90 heures... Réduction active du bruit - La technologie ANC avancée permet de bloquer les bruits parasites et le mode Transparence vous permet de rester attentif à votre environnement lorsque cela est...

Une voix claire grâce à la technologie Beamforming et à la réduction de bruit (ENC) - La technologie Beamforming et la réduction de bruit (ENC) réduisent les bruits de fond afin que votre voix...

Le design du MSI MAESTRO 500 Wireless est-il réussi ?

MSI propose un casque au design moderne, avec plusieurs coloris qui changent des traditionnels périphériques entièrement noirs. J’apprécie particulièrement ce travail esthétique. Le MAESTRO 500 Wireless possède une identité visuelle agréable, sans tomber dans les excès habituels du matériel gaming. De plus, les matériaux donnent une bonne impression de qualité. Les finitions sont soignées et l’ensemble inspire suffisamment confiance pour une utilisation quotidienne. Son poids atteint 280 grammes avec le dongle. Il reste donc relativement léger pour un casque sans fil.

Cependant, c’est surtout son microphone rétractable qui mérite l’attention. Il se dissimule dans l’oreillette lorsqu’on ne l’utilise pas. Il suffit ensuite de le déployer pour communiquer. Cette conception évite d’avoir une perche constamment devant la bouche. MSI intègre également des commandes directement sur le casque. Enfin, les oreillettes pivotantes facilitent son rangement. Le constructeur fournit aussi une pochette de transport.

Quelles sont les fonctionnalités du casque MSI MAESTRO 500 Wireless ?

Le MAESTRO 500 Wireless propose plusieurs possibilités de connexion. On retrouve un dongle USB-C utilisant la fréquence 2,4 GHz et le Bluetooth 5.4. Une connexion filaire jack 3,5 mm complète également l’ensemble. En pratique, les deux connexions sans fil sont particulièrement simples à mettre en œuvre. J’ai apprécié de pouvoir passer rapidement d’un appareil à l’autre. Le dongle permet notamment de profiter d’une connexion adaptée au jeu vidéo. De son côté, le Bluetooth facilite les utilisations sur smartphone ou d’autres appareils compatibles.

Attention toutefois, la connexion jack 3,5 mm présente une limitation importante. Elle permet uniquement de transmettre le son. Le microphone et les commandes intégrées ne fonctionnent donc pas dans ce mode. Côté autonomie, MSI annonce jusqu’à 90 heures en Bluetooth et 60 heures avec le dongle, ANC désactivée. Cela correspond plutôt bien à la réalité. Le casque dispose également d’une recharge rapide. Cinq minutes de charge peuvent apporter jusqu’à six heures d’écoute en Bluetooth.

Enfin, la réduction active du bruit et le mode Transparence complètent les fonctionnalités. Le logiciel Nahimic permet aussi d’accéder à des réglages audio supplémentaires sur PC.

Quelle est la qualité sonore en jeu ?

C’est évidemment sur la qualité sonore que j’attendais le MAESTRO 500 Wireless. Après deux semaines d’utilisation, mon constat est plutôt positif. Le rendu audio possède une légère orientation vers les basses. Cette signature sonore fonctionne particulièrement bien dans les jeux vidéo. Les explosions, les effets sonores et les ambiances profitent d’une bonne présence. A noter la présence du logiciel qui permet de créer des profils audios et des réglages d’égaliseur.

Par ailleurs, je n’ai constaté aucune latence gênante avec le dongle 2,4 GHz. Les sons restent parfaitement synchronisés avec l’action à l’écran. C’est un point essentiel pour profiter correctement des jeux nécessitant de la réactivité. En Bluetooth, j’ai remarqué une très légère latence supplémentaire. Elle reste néanmoins suffisamment discrète pour ne pas devenir rédhibitoire dans une utilisation classique.

Pour écouter de la musique, le résultat est un peu différent. Le casque reste agréable, mais son rendu gagnerait à être personnalisé. Je recommande donc d’ajouter un profil d’égalisation adapté à ses préférences. Concernant la réduction active du bruit, mon avis est plus réservé. Elle manque de tonus face aux bruits environnants. Néanmoins, compte tenu du tarif, elle remplit suffisamment son rôle pour apporter un peu de tranquillité.

Le MSI MAESTRO 500 Wireless vaut-il son prix ?

À partir de 69,90 €, MSI propose un casque gaming particulièrement intéressant. Son principal avantage réside dans sa polyvalence. Il peut accompagner un PC, une console compatible ou un smartphone. J’apprécie surtout la simplicité de ses connexions. Le dongle fonctionne également rapidement et le Bluetooth apporte une vraie liberté supplémentaire. De plus, son microphone rétractable constitue une solution pratique au quotidien.

Il faut toutefois accepter quelques concessions. La réduction active du bruit manque de puissance et le rendu musical nécessite quelques ajustements. Enfin, la connexion filaire ne permet pas d’utiliser le microphone. Pour les joueurs recherchant un casque sans fil accessible, ces limitations restent acceptables. D’autant que la qualité sonore en jeu répond parfaitement à mes attentes.

Conclusion : faut-il acheter le MSI MAESTRO 500 Wireless ?

Après deux semaines de test, je trouve le MSI MAESTRO 500 Wireless convaincant. À partir de 69,90 €, il propose une expérience gaming convaincante et des connexions particulièrement simples. Il conviendra notamment aux joueurs recherchant un casque polyvalent, esthétique et facile à utiliser. En revanche, les amateurs de musique exigeants devront passer par l’égaliseur. Ceux recherchant une réduction de bruit performante devront également regarder des modèles plus haut de gamme.

Malgré ces quelques concessions, MSI signe un casque intéressant pour son prix. C’est une bonne surprise dans cette gamme tarifaire.

MSI MAESTRO 500 WIRELESS NAVY Casque gaming sans fil/filaire | ANR, transducteurs 40 mm, micro rétractable « Flip-to-Mute », autonomie 90 heures... Réduction active du bruit - La technologie ANC avancée permet de bloquer les bruits parasites et le mode Transparence vous permet de rester attentif à votre environnement lorsque cela est...

Une voix claire grâce à la technologie Beamforming et à la réduction de bruit (ENC) - La technologie Beamforming et la réduction de bruit (ENC) réduisent les bruits de fond afin que votre voix...

Test – MSI MAESTRO 500 Wireless : un casque gaming sans fil convaincant à petit prix Résumé du test du MSI MAESTRO 500 Wireless Il conviendra notamment aux joueurs recherchant un casque polyvalent, esthétique et facile à utiliser. En revanche, les amateurs de musique exigeants devront passer par l’égaliseur. Design et ergonomie - 9/10 9/10

Fonctionnalités - 8/10 8/10

Qualité audio et microphone - 8/10 8/10

Confort et utilisation - 8.5/10 8.5/10

Rapport qualité-prix - 9/10 9/10 Globalement 8.5/10 8.5/10 Pour Design réussi et plusieurs coloris disponibles.

Microphone rétractable et pratique.

Connexions Bluetooth et dongle 2,4 GHz faciles à utiliser.

Bonne qualité sonore pour le gaming.

Excellent rapport qualité-prix. Contre Réduction active du bruit perfectible.

L’égaliseur est recommandé pour écouter de la musique.

Microphone inutilisable en connexion filaire jack 3,5 mm.