Test – Nanoleaf Elements Hexagons : l’élégance connectée

L’éclairage décoratif intelligent a le vent en poupe. Parmi les solutions les plus esthétiques, Nanoleaf Elements Hexagons se distingue avec ses panneaux lumineux imitation bois. Pensés pour allier technologie et design naturel, ces modules offrent une ambiance sur-mesure et une intégration facile dans tout intérieur. Ce test détaille l’expérience d’utilisation du starter kit de 13 panneaux, de l’installation aux fonctionnalités avancées.

Unboxing et design, une belle découverte

Dès l’ouverture du coffret, on découvre un packaging soigné et complet. Le kit comprend :

13 panneaux hexagonaux au fini bois

Un adaptateur secteur

Des bandes adhésives double face pour le montage

Des modules de connexion pour la synchronisation des panneaux

Le design est à la fois moderne et chaleureux. Contrairement aux solutions RGB classiques, Nanoleaf Elements mise sur un éclairage blanc chaud et froid pour créer une ambiance raffinée. Chaque panneau est fin, léger et se fixe sans percer, facilitant l’installation.

Produit disponible sur Nanoleaf Elements Kit de Démarrage, 7 Panneaux LED Connectés Effet Bois - Appliques Murales Luminaires Intérieur Hexagonales Modulaires et Variables Wi-Fi, Compatible Alexa, pour Salon Chambre Bureau

Voir l'offre 150,34 €

Caractéristiques techniques et fonctionnalités du Nanoleaf Element

Les Nanoleaf Elements Hexagons se distinguent par plusieurs spécificités :

Contrôle tactile et via application mobile, synchronisation musicale

Température de couleur ajustable (1 500K à 4 000K)

Flux lumineux par panneau 22 lumens

Effets lumineux préprogrammés inspirés de la nature

Intégration avec Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, SmartThing

Consommation 2 watts par panneau

Connectivité Wi-Fi 2,4 GHz sans hub

La prise en main est intuitive. Le panneau principal se connecte au secteur et synchronise l’ensemble en quelques secondes via les connecteurs. L’application Nanoleaf permet ensuite de contrôler la luminosité, choisir des effets et personnaliser l’expérience. Également, un petit module peut se connecter sur un des bords d’un panneau pour disposer d’un contrôle manuelle tactile. Cela permet de se passer de l’application puisque l’on peut contrôler la luminosité, le changement de scène ou bien encore activer le mode synchronisation musicale.

Utilisation du Nanoleaf Element

Les Nanoleaf Elements offrent un contrôle tactile réactif : un simple glissement de main modifie les effets lumineux. L’intégration domotique est fluide, permettant de piloter les panneaux très facilement par l’application, de manière tactile ou bien par le boitier de contrôle qui peut s’intégrer. L’installation modulaire laisse libre cours à la créativité avec des configurations personnalisées. Par ailleurs, il est possible dans l’application il est possible de disposer d’une aide au positionnement et même de simuler sur un emplacement la disposition des panneaux grâce à un smartphone qui dispose d’un capteur lidar.

Performances

L’éclairage est homogène et puissant. Le mode dynamique apporte une touche immersive, notamment avec les animations inspirées de la nature (flammes, vagues, brise). La personnalisation des transitions et l’intégration avec la musique ajoutent une dimension interactive intéressante. Des scènes préréglées sont disponibles mais il est possible de créer sa propre scène.

Utilisation courante et mode réveil : Idéal pour une ambiance relaxante, ces panneaux s’adaptent à différentes utilisations :

Mode lecture avec une lumière blanche douce

Mode nuit pour une transition progressive vers le sommeil

Synchronisation avec le lever du soleil pour un réveil en douceur

Le mode circadien ajuste automatiquement la teinte selon l’heure de la journée, optimisant ainsi le confort visuel.

L’application Nanoleaf : un centre de commande intuitif

L’application Nanoleaf est très complète. Elle est compatible avec tous les produits de la marque. Dans le cas des panneaux Elements elle permet de :

Configurer des effets personnalisés

Programmer des scénarios selon les besoins

Gérer plusieurs pièces

Activer le mode musique pour des animations rythmées

L’interface est fluide et accessible, facilitant la personnalisation.

Produit disponible sur Nanoleaf Elements Kit de Démarrage, 7 Panneaux LED Connectés Effet Bois - Appliques Murales Luminaires Intérieur Hexagonales Modulaires et Variables Wi-Fi, Compatible Alexa, pour Salon Chambre Bureau

Voir l'offre 150,34 €

Conclusion

Les Nanoleaf Elements Hexagons transforment l’éclairage décoratif en une expérience immersive. Le starter kit est disponible en version 7 ou 13 panneaux. Également, des extensions sont disponibles. Leur design naturel et leurs effets lumineux adaptatifs en font une solution raffinée pour les amateurs de domotique et d’ambiance sur-mesure. Si leur prix peut freiner, leur qualité et leurs fonctionnalités en font un choix incontournable pour une ambiance connectée et apaisante.