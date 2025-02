Découvrez le Moto Tag : Le gadgets indispensable pour une vie tranquille et organisée !

Les amateurs de gadgets et de tranquillité d’esprit seront ravis d’apprendre que Motorola a dévoilé le moto tag. Cet accessoire pratique et stylé est le nouvel partenaire incontournable dans notre vie quotidienne.

Le moto tag : Bien plus qu’un simple traceur

Petit par la taille, mais grand par son utilité, le Moto Tag est bien plus qu’un simple traceur. Il vous aide à ne plus jamais perdre vos clés, votre sac ou vos bagages. Il suffit d’un clic pour faire sonner l’objet égaré et le retrouver facilement. Vous avez perdu votre smartphone ? Pas de panique, le Moto Tag peut aussi le faire sonner !

Son bouton emblématique en forme de « M » ne se limite pas au suivi. Le tag permet également de capturer des photos de groupe et des selfies spontanés, transformant chaque instant en un souvenir inoubliable d’un simple clic.

La clé d’un quotidien sans fausse note

Le moto tag fonctionne simplement avec l’activation du Bluetooth sur votre smartphone. Il s’adapte parfaitement aux smartphones Android équipés de la version 9 ou ultérieure, profitant des avantages de la technologie Bluetooth® Low Energy (BLE). Il offre une portée de connexion allant jusqu’à 100 mètres.

L’appareil est non seulement fonctionnel, mais aussi personnalisable. Grâce à l’application Find My Device de Google, vous pouvez lui donner un nom, ajuster le volume de ses alertes, ou partager sa localisation avec des proches pour une tranquillité d’esprit partagée.

Moto tag : La boussole secrète qui veille sur l’essentiel :

Le réseau Find My Device de Google agit comme une sorte de « gardien numérique », protégeant ce qui compte. Il repose sur plus d’un milliard de terminaux Android qui travaillent de concert, garantissant un équilibre parfait entre commodité et tranquillité d’esprit.

De plus, cette tranquillité passe par un respect strict de votre confidentialité. Les données de localisation sont cryptées de bout en bout et ne sont accessibles à personne, pas même à Google.

Un partenaire infatigable

Le moto tag dispose d’une endurance notable avec une batterie CR2032 remplaçable qui garantit une autonomie d’un an. Certifié IP67, cet accessoire peut résister à la poussière, aux éclaboussures et même à une immersion dans un mètre d’eau pendant 30 minutes.

Le prix de ce bijou technologique ? Abordable ! 39 euros TTC pour une unité ou 139 euros TTC pour un pack de quatre. Le moto tag est disponible en deux versions subtiles et élégantes : Bleu marine et Vert kaki.

Alors, êtes-vous prêt(e) à accueillir le moto tag comme nouveau compagnon de votre quotidien ? Partagez vos opinions et expériences, et n’hésitez pas à faire découvrir cette innovation à votre entourage.