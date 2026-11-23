Hacher des légumes, préparer un smoothie ou piler de la glace demande généralement plusieurs appareils. Avec le CrushBOSS, Ninja réunit ces usages autour d’une seule base motorisée de 1 200 W. Après deux semaines d’utilisation, j’ai surtout apprécié sa simplicité et sa polyvalence. Pourtant, un détail mérite votre attention avant l’achat : certaines fonctions nécessitent un accessoire vendu séparément.

Proposé au prix communiqué de 199,99 €, ce robot multifonction 3-en-1 vise les personnes qui souhaitent gagner du temps sans multiplier les équipements. Son grand bol, son robot culinaire et sa gourde couvrent déjà une bonne partie des besoins quotidiens. Reste à savoir si cette polyvalence se traduit réellement par un appareil pratique.

Notre avis en bref : faut-il acheter le Ninja CrushBOSS ?

Le Ninja CrushBOSS m’a convaincu par sa puissance, ses commandes intuitives et sa capacité à passer d’une préparation à l’autre. J’ai notamment été surpris par son efficacité pour piler la glace, un exercice souvent délicat pour les appareils de cette catégorie. Même hors saison estivale, préparer un smoothie reste un plaisir simple.

Son autre avantage repose sur la détection automatique du récipient. Je n’ai pas besoin de chercher longuement le bon programme : l’appareil reconnaît le contenant et adapte son fonctionnement. De plus, les éléments amovibles passent au lave-vaisselle, ce qui facilite l’entretien après une préparation.

En revanche, le kit de découpe en dés est vendu séparément. Cette option peut intéresser les personnes qui souhaitent préparer régulièrement des légumes en petits cubes. Toutefois, elle augmente le budget nécessaire pour exploiter toutes les possibilités annoncées.

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Contexte du test

J’ai utilisé le Ninja CrushBOSS pendant deux semaines pour évaluer sa simplicité au quotidien et ses capacités de préparation. Mon attention s’est particulièrement portée sur les tâches qui reviennent souvent en cuisine : hacher, mixer, broyer et préparer des boissons.

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Ninja CrushBOSS : une base unique pour trois usages

Le principal intérêt du CrushBOSS tient à son architecture. Une seule base motorisée accueille trois récipients : un pichet de 2,1 litres, un bol de robot culinaire de 1,8 litre et une gourde individuelle de 710 ml. Attention, ces capacités correspondent aux volumes annoncés. Le remplissage maximal du pichet atteint 1,9 litre, contre 690 ml pour la gourde.

Cette organisation limite le nombre d’appareils à installer sur le plan de travail. Ainsi, je peux préparer une boisson individuelle, mixer une préparation plus importante ou travailler des ingrédients solides sans changer de machine. L’écran digital contribue également à cette simplicité. Les commandes restent faciles à comprendre, même lorsqu’on passe d’un récipient à l’autre. De plus, la détection automatique identifie le contenant installé et sélectionne le programme adapté. Cette assistance évite les manipulations inutiles et rend l’utilisation plus accessible.

La puissance de 1 200 W se ressent particulièrement lors des préparations exigeantes. Hacher, broyer ou mixer ne lui pose pas de difficulté particulière pendant mon utilisation. J’ai surtout retenu sa capacité à piler la glace efficacement. C’est un résultat intéressant, car obtenir une texture suffisamment fine n’est pas toujours évident avec un appareil multifonction. Les granités sont parfaitement réussis avec cet appareil.

Pour les préparations plus précises, le CrushBOSS propose également dix réglages manuels de vitesse. Je peux ainsi conserver davantage de contrôle lorsque je ne souhaite pas utiliser un programme automatique.

Enfin, le robot culinaire dispose de disques adaptatifs pour trancher et râper, ainsi que d’une lame à pétrir. Il couvre donc davantage de tâches qu’un simple blender. En revanche, le kit de découpe en dés reste une option séparée pour le modèle LB401.

Entretien et usage quotidien : un appareil facile à vivre

Un robot multifonction peut être puissant et polyvalent, mais son nettoyage devient vite contraignant si chaque préparation entraîne une longue vaisselle. Sur ce point, le CrushBOSS marque des points. Ses éléments amovibles compatibles avec le lave-vaisselle facilitent l’entretien après utilisation.

La gourde constitue aussi un ajout pratique. Je peux préparer une boisson individuelle et l’emporter sans devoir la transférer dans un autre contenant. Sa capacité maximale de 690 ml convient notamment aux smoothies et aux boissons préparées avant de quitter la maison.

Le grand pichet répond à un besoin différent. Il permet de travailler des quantités plus importantes, tandis que le bol du robot culinaire prend le relais pour hacher ou travailler des ingrédients solides. Cette répartition rend l’ensemble cohérent.

S’il y a bien quelque chose que je déteste faire c’est les pâtes à tarte ou à pizza. Pétrir à la main, je déteste ça et je n’ai jamais un bon résultat. Du coup je n’en fais plus. Avec le CrushBoss cela m’a réconcilié avec la facilité à faire ce type de préparation. Pour faire simple il n’y a plus qu’à étaler la pâte au rouleau. Pour l’entretien je conseille d’abord un nettoyage à vide, de l’eau et du liquide vaisselle puis on le fait tourner. La puissance est telle que cela devrait suffire à nettoyer les lames. S’il reste des résidus un nettoyage à la main s’impose mais attention, les lames sont extrêmement tranchantes et je peux le confirmer vu la belle entaille sur le pouce.

Le coût de l’appareil tourne autour des 200€ auquel Il faut également intégrer le coût du kit de découpe en dés si cette fonction vous intéresse. Pour ma part je trouve l’investissement pertinent vu ses fonctions et la qualité du résultat.

Pour découvrir un autre appareil de la marque destiné aux boissons, vous pouvez aussi lire l’article sur le Ninja SLUSHi Twist. Et si vous recherchez plutôt un format nomade, le Ninja Blast et son format portable répond à un besoin différent.

Conclusion : le Ninja CrushBOSS vaut-il son prix ?

Après deux semaines, je retiens surtout la polyvalence du Ninja CrushBOSS. Sa base unique, ses trois récipients et ses commandes intuitives simplifient réellement les préparations courantes. De plus, ses 1 200 W lui permettent de s’attaquer efficacement à des tâches comme le broyage de la glace.

Je le conseillerais aux personnes qui cuisinent régulièrement et souhaitent réunir plusieurs usages dans un seul appareil. La gourde apporte un intérêt supplémentaire pour les boissons à emporter, tandis que le bol du robot culinaire élargit les possibilités au-delà des smoothies. Pour râper et couper en tranches c’est également un vrai gain de temps.

En revanche, si vous recherchez uniquement un blender, un modèle moins complet pourrait suffire.

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Test – Ninja CrushBOSS : un robot multifonction 3-en-1 qui simplifie vraiment la cuisine Résumé du test du Ninja CrushBOSS Après deux semaines, je retiens surtout la polyvalence du Ninja CrushBOSS. Sa base unique, ses trois récipients et ses commandes intuitives simplifient réellement les préparations courantes. De plus, ses 1 200 W lui permettent de s’attaquer efficacement à des tâches comme le broyage de la glace. Qualité des matériaux - 9/10 9/10

Fonctionnalités - 9/10 9/10

Simplicité d’utilisation - 9/10 9/10

Utilité - 9/10 9/10 Globalement 9/10 9/10 Pour Une base unique pour trois usages complémentaires.

Une puissance de 1 200 W convaincante, notamment pour la glace pilée.

Une détection automatique du récipient et des commandes simples.

Des éléments amovibles compatibles avec le lave-vaisselle. Contre Le kit de découpe en dés est vendu séparément.