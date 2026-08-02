Test – Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless : une nouvelle référence pour les amateurs de son ?

Avec le MOMENTUM 5 Wireless, Sennheiser fait évoluer son casque premium sans bouleverser une formule déjà très appréciée. Réduction de bruit active de nouvelle génération, compatibilité Dolby Atmos, Bluetooth 5.4, codecs aptX Lossless et autonomie record sont au programme. Après plusieurs jours d’utilisation, aussi bien au bureau qu’à la maison et en déplacement, voici mon retour d’expérience.

Un casque qui monte encore en gamme

Depuis de nombreuses années, Sennheiser fait partie des constructeurs qui comptent dans l’univers de l’audio. La gamme MOMENTUM s’est imposée comme une référence pour les utilisateurs recherchant un excellent compromis entre qualité sonore, confort et fonctionnalités. Avec cette cinquième génération, le constructeur allemand ne révolutionne pas son produit, mais améliore quasiment tous les aspects importants.

Dès l’ouverture de la boîte, le casque inspire confiance. La qualité de fabrication est immédiatement perceptible. Les matériaux utilisés sont excellents, les finitions sont irréprochables et l’ensemble respire le haut de gamme. L’arceau est parfaitement rembourré tandis que les coussinets en mousse à mémoire de forme offrent immédiatement une sensation de confort. Le nouvel étui de transport est également plus compact que celui du précédent modèle, un vrai plus pour le transporter facilement au quotidien.

Malgré un poids proche des 290 grammes, le MOMENTUM 5 reste très agréable à porter. J’ai pu enchaîner plusieurs heures d’écoute sans ressentir de gêne particulière. La répartition du poids est excellente et la pression exercée par l’arceau reste parfaitement dosée. Le casque tient bien en place sans serrer excessivement la tête.

Les commandes tactiles situées sur l’oreillette droite sont toujours présentes. Après quelques minutes d’adaptation, elles deviennent très naturelles et répondent avec précision. Le contrôle du volume, de la lecture ou encore de la réduction de bruit s’effectue rapidement sans avoir besoin de sortir son smartphone.

Une qualité sonore qui impressionne toujours autant

L’ADN de Sennheiser se retrouve immédiatement dès les premières minutes d’écoute. Le constructeur utilise ici un nouveau transducteur dynamique de 42 mm qui offre une restitution extrêmement équilibrée. Les basses sont profondes tout en restant parfaitement maîtrisées. Elles ne prennent jamais le dessus sur le reste du spectre sonore.

Les médiums sont particulièrement réussis. Les voix sont naturelles, détaillées et parfaitement mises en avant. Les instruments acoustiques bénéficient d’une très belle présence tandis que les aigus restent précis sans devenir fatigants, même lors de longues sessions d’écoute.

Comme à mon habitude, j’ai utilisé plusieurs styles musicaux pour évaluer le comportement du casque. Sur du rock progressif, les nombreuses couches instrumentales restent parfaitement lisibles. Les guitares, claviers et batteries trouvent naturellement leur place dans la scène sonore. Avec de la musique orchestrale, le casque offre une véritable sensation d’espace. Les différentes sections de l’orchestre sont facilement identifiables et les montées en puissance procurent beaucoup d’émotion. Enfin, sur de la synthwave et de l’électro, les basses descendent très bas tout en conservant une excellente précision.

Le MOMENTUM 5 ne cherche jamais à exagérer artificiellement certaines fréquences. Au contraire, il privilégie une restitution fidèle, riche et particulièrement agréable sur la durée. Les utilisateurs disposant d’un smartphone compatible Snapdragon Sound pourront en outre profiter pleinement des codecs aptX Adaptive et aptX Lossless pour une écoute en très haute qualité.

Dolby Atmos et ANC : deux vraies réussites

L’une des principales nouveautés concerne la prise en charge du Dolby Atmos. Généralement, je reste prudent avec ce type de fonctionnalité, souvent plus marketing qu’autre chose. Pourtant, j’ai trouvé le résultat particulièrement convaincant. Sur les contenus compatibles, la scène sonore gagne clairement en largeur et l’immersion progresse de manière sensible. Les films et certaines plateformes musicales profitent réellement de cette spatialisation.

La réduction de bruit active constitue également une très belle évolution. Grâce à ses huit microphones, le casque filtre efficacement les bruits continus comme les moteurs, les ventilations ou les transports en commun. Au bureau, les conversations environnantes deviennent beaucoup moins présentes, ce qui permet de rester concentré. Le mode Transparence est lui aussi très réussi. Les sons extérieurs sont reproduits de façon naturelle sans donner cette impression artificielle que proposent parfois certains concurrents. Bose conserve encore une très légère avance en matière d’isolation pure, mais Sennheiser s’en rapproche sérieusement tout en proposant une qualité sonore supérieure.

Des appels de très bonne qualité

Le constructeur a également travaillé sur la partie téléphonie. Les huit microphones assurent une excellente captation de la voix et mes différents interlocuteurs n’ont rencontré aucun problème de compréhension, même lorsque je me trouvais en extérieur avec un peu de vent. La réduction automatique des bruits parasites fonctionne très efficacement. Pour les utilisateurs qui télétravaillent régulièrement, le MOMENTUM 5 constitue également un excellent casque pour les visioconférences.

Une autonomie toujours aussi impressionnante

L’autonomie reste l’un des principaux arguments du casque. Avec jusqu’à 57 heures annoncées avec la réduction de bruit active, il est tout simplement l’un des meilleurs élèves de sa catégorie. Durant toute ma période de test, je n’ai pratiquement jamais eu besoin de me soucier de la batterie. Même après plusieurs journées d’utilisation intensive, il restait largement de quoi écouter encore plusieurs heures. La recharge rapide permet en outre de récupérer rapidement plusieurs heures d’autonomie.

J’apprécie également le fait que Sennheiser ait rendu la batterie remplaçable. C’est un excellent choix qui participe directement à la durabilité du produit et qui devrait permettre de conserver le casque bien plus longtemps.

Une application complète et simple à utiliser

L’application Smart Control Plus accompagne parfaitement le casque. Elle permet de personnaliser l’égaliseur, d’ajuster la réduction de bruit, de modifier les commandes tactiles ou encore d’effectuer les mises à jour du firmware. L’interface est claire, agréable et suffisamment complète pour satisfaire aussi bien les utilisateurs débutants que les passionnés souhaitant affiner leur restitution sonore.

La connexion Bluetooth 5.4 s’est montrée irréprochable durant tout le test. Le multipoint fonctionne parfaitement et le passage entre ordinateur et smartphone s’effectue automatiquement sans aucune manipulation particulière.

Conclusion sur le casque Momentum 5

Avec ce MOMENTUM 5 Wireless, Sennheiser signe une évolution particulièrement convaincante. Le constructeur améliore pratiquement tous les points importants sans dénaturer ce qui faisait déjà le succès de son prédécesseur. La qualité sonore demeure exceptionnelle, la réduction de bruit progresse sensiblement, l’autonomie reste impressionnante et le confort permet de porter le casque pendant plusieurs heures sans fatigue.

Ce qui m’a le plus séduit reste cette restitution sonore extrêmement naturelle. Là où certains concurrents privilégient une signature plus démonstrative, Sennheiser conserve un équilibre remarquable qui conviendra aussi bien aux audiophiles qu’aux utilisateurs souhaitant simplement profiter de leur musique dans les meilleures conditions.

Certes, son tarif le place directement face aux meilleures références du marché, mais les prestations offertes justifient largement cet investissement. Si vous recherchez un casque Bluetooth haut de gamme capable d’exceller aussi bien en musique, en films qu’en télétravail, le MOMENTUM 5 Wireless fait incontestablement partie des meilleurs choix disponibles aujourd’hui.

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