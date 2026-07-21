Test – CHERRY XTRFY K63W Pro Compact : l’Ultra-Wideband change-t-il vraiment la donne ?

Le marché des claviers mécaniques gaming est aujourd’hui plus concurrentiel que jamais. Les constructeurs rivalisent d’ingéniosité avec des switches toujours plus performants, des taux de polling impressionnants ou encore des châssis travaillés pour séduire les joueurs exigeants. Pourtant, un domaine semblait avoir atteint sa maturité : la connexion sans fil. La majorité des fabricants misent désormais sur le Bluetooth ou une liaison 2,4 GHz performante, mais qui reste sensible aux interférences lorsque plusieurs périphériques partagent le même environnement. Avec son K63W Pro Compact, CHERRY XTRFY entend franchir une nouvelle étape en introduisant une technologie encore inédite dans l’univers du clavier gaming : l’Ultra-Wideband (UWB).

Sur le papier, cette nouvelle connexion promet une meilleure stabilité, une latence réduite et une communication plus fiable. Mais un clavier ne se résume évidemment pas à sa connectivité. Qualité de fabrication, confort de frappe, performances en jeu, autonomie ou encore logiciel sont autant de critères qui feront la différence. Après plusieurs jours passés avec le K63W Pro Compact, aussi bien pour travailler que pour jouer à des titres comme Counter-Strike 2, Valorant, DOOM: The Dark Ages ou Death Stranding 2, il est temps de voir si cette nouveauté mérite réellement sa place parmi les références du marché.

Un format compact qui trouve le bon équilibre

Au premier regard, le K63W Pro Compact inspire immédiatement confiance. CHERRY XTRFY ne cherche pas à multiplier les artifices esthétiques et propose un clavier sobre, élégant et clairement orienté vers l’efficacité. Son format 70 % est, selon moi, l’un des plus intéressants actuellement. Il permet de conserver les touches de fonction ainsi que plusieurs commandes importantes tout en réduisant considérablement l’encombrement sur le bureau.

Ce gain de place est loin d’être anecdotique. Pour les joueurs utilisant une faible sensibilité à la souris, disposer de davantage d’espace est un véritable confort. Les mouvements sont plus naturels et l’installation paraît immédiatement plus aérée. Même pour une utilisation quotidienne, ce format se révèle particulièrement agréable puisqu’il conserve l’essentiel sans donner l’impression de devoir faire des compromis.

La qualité de fabrication est tout aussi convaincante. Le châssis affiche une excellente rigidité et aucun craquement n’est à signaler, même en exerçant une forte pression. Les finitions sont impeccables et le clavier dégage une véritable impression de produit premium. Le rétroéclairage RGB est parfaitement intégré avec une diffusion homogène sous chaque touche. Les effets sont nombreux, mais restent suffisamment discrets pour ne jamais tomber dans l’excès. J’apprécie également le profil relativement bas du clavier, rendu possible grâce aux nouveaux switches low profile. Cette conception améliore naturellement la position des poignets et permet de longues sessions sans ressentir de fatigue particulière.

Une conception haut de gamme qui fait la différence

L’une des principales évolutions de ce modèle réside dans sa conception interne. CHERRY a opté pour une architecture gasket mount, encore relativement rare sur les claviers gaming low profile. Le principe consiste à monter la plaque supportant les switches sur des joints souples afin d’absorber une partie des vibrations générées lors de la frappe.

Le résultat est immédiatement perceptible. Dès les premières minutes d’utilisation, la sensation est beaucoup plus douce que sur un clavier mécanique classique. Chaque pression bénéficie d’un léger amorti qui apporte un véritable confort sans nuire à la précision. Cette conception améliore également l’acoustique générale. Le clavier reste mécanique et conserve donc un son caractéristique, mais celui-ci est beaucoup plus feutré que sur de nombreux modèles concurrents. Les grandes touches, notamment la barre espace, profitent de stabilisateurs particulièrement bien réglés. Aucun bruit parasite ni effet métallique désagréable n’est venu perturber mes sessions.

L’ensemble donne réellement l’impression d’utiliser un clavier conçu avec soin. CHERRY montre ici tout son savoir-faire en proposant un produit qui ne cherche pas uniquement à séduire sur sa fiche technique, mais également par son ressenti au quotidien.

Les nouveaux MX Low Profile 2.0 sont une réussite

Impossible d’aborder le K63W Pro Compact sans parler de ses nouveaux CHERRY MX Low Profile 2.0. Le constructeur a retravaillé cette nouvelle génération afin d’offrir une frappe plus fluide et plus agréable. Dès les premières utilisations, la différence est perceptible. Les touches coulissent avec beaucoup de douceur grâce à une lubrification particulièrement réussie.

En jeu, cette faible course permet d’enchaîner les actions avec une excellente réactivité. Les déplacements sont instantanés et chaque commande est exécutée sans la moindre hésitation. Sur Counter-Strike 2 ou Valorant, cette rapidité apporte un réel confort, notamment lors des déplacements rapides ou des changements de direction.

Ce qui m’a surtout surpris, c’est la polyvalence de ces switches. Les modèles très orientés e-sport sont parfois fatigants lorsqu’il s’agit de rédiger plusieurs milliers de mots. Ici, c’est tout l’inverse. J’ai écrit plusieurs articles complets sur ce clavier sans ressentir de gêne particulière. La course réduite accélère naturellement la frappe tout en limitant les mouvements des doigts. Après plusieurs heures de travail, la fatigue est nettement moins présente qu’avec un clavier mécanique traditionnel.

CHERRY annonce par ailleurs une durée de vie de plus de 100 millions d’activations. Même si ce chiffre reste difficile à vérifier dans le cadre d’un test, il témoigne de la volonté du constructeur de proposer un clavier conçu pour durer.

L’Ultra-Wideband, une vraie innovation

La principale nouveauté du K63W Pro Compact reste évidemment sa connexion Ultra-Wideband. Contrairement aux traditionnelles connexions 2,4 GHz, cette technologie exploite un spectre beaucoup moins encombré, réduisant ainsi les risques d’interférences avec les autres périphériques sans fil.

Dans la pratique, les bénéfices sont bien réels. Durant toute ma période de test, je n’ai constaté aucune microcoupure ni aucune perte de connexion. Même avec plusieurs périphériques connectés simultanément, le clavier s’est montré parfaitement stable. Cette fiabilité apporte un véritable confort, particulièrement lors des longues sessions de jeu où la moindre interruption peut rapidement devenir frustrante.

Le clavier prend également en charge un polling rate de 8000 Hz, aussi bien en filaire qu’en sans-fil. Sur le terrain, il serait exagéré de prétendre que tout le monde percevra immédiatement une différence face à un excellent clavier limité à 1000 Hz. En revanche, l’ensemble participe clairement à cette sensation de réactivité permanente. Les commandes semblent instantanées et le clavier disparaît totalement au profit du jeu.

Une autonomie qui rassure

Le K63W Pro Compact embarque une batterie de 6000 mAh, ce qui lui permet d’offrir une autonomie particulièrement confortable. Comme toujours, les chiffres annoncés par le constructeur varient en fonction du rétroéclairage ou de la fréquence de polling utilisée, mais dans la pratique, je n’ai jamais eu l’impression de devoir surveiller constamment le niveau de batterie.

Même avec une utilisation quotidienne mêlant travail et jeu, plusieurs jours se sont écoulés avant que je pense à le recharger. Lorsque cela devient nécessaire, le câble USB-C permet de continuer à utiliser le clavier sans interruption. C’est un détail, mais il participe au confort général.

Un logiciel simple mais efficace

CHERRY Utility permet de personnaliser l’ensemble des paramètres du clavier. Remappage des touches, création de macros, gestion du RGB ou encore modification du polling rate, tout est accessible depuis une interface claire et relativement intuitive.

J’apprécie particulièrement le fait que le logiciel reste léger et ne cherche pas à transformer le clavier en usine à gaz. Quelques options avancées pourraient être un peu plus accessibles, mais dans l’ensemble, il remplit parfaitement son rôle.

Mon avis après plusieurs jours

Ce qui ressort le plus de cette période de test, c’est la cohérence de l’ensemble. CHERRY n’a pas cherché à impressionner uniquement avec une nouvelle technologie. L’Ultra-Wideband constitue bien une véritable innovation, mais elle s’accompagne d’une excellente qualité de fabrication, d’une frappe particulièrement agréable et d’une ergonomie très réussie.

J’ai pris autant de plaisir à rédiger des articles qu’à enchaîner les parties sur différents jeux. Ce n’est finalement pas si courant. Beaucoup de claviers gaming excellent dans un domaine au détriment de l’autre. Ici, le K63W Pro Compact réussit à concilier les deux sans difficulté.

Ma conclusion sur le clavier K63W pro Compact

Avec le CHERRY XTRFY K63W Pro Compact, le constructeur propose bien plus qu’une simple évolution de sa gamme. L’intégration de l’Ultra-Wideband apporte une connexion extrêmement stable qui constitue une véritable avancée pour les périphériques gaming sans fil. Mais au-delà de cette nouveauté, c’est surtout l’excellent équilibre général qui m’a convaincu.

Sa conception gasket mount améliore nettement le confort de frappe, les nouveaux switches MX Low Profile 2.0 offrent une excellente réactivité tout en restant très agréables pour la bureautique, et son format 70 % représente selon moi le meilleur compromis entre compacité et polyvalence. À cela s’ajoutent une autonomie généreuse, une finition exemplaire et un logiciel simple à prendre en main.

Son tarif le destine naturellement aux joueurs exigeants, mais si vous recherchez un clavier gaming compact haut de gamme capable d’offrir d’excellentes performances aussi bien en jeu qu’au quotidien, le CHERRY XTRFY K63W Pro Compact s’impose comme l’une des très belles surprises de cette année.

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