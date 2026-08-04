Test – Truxton Extreme (Xbox Series S) : le grand retour d’une légende du shoot’em up

Il y a des licences qui ont marqué toute une génération de joueurs. Truxton, connu sous le nom de Tatsujin au Japon, fait partie de ces monuments du shoot’em up vertical qui ont construit la réputation de Toaplan à la fin des années 80. Trente-quatre ans après le dernier épisode, la série revient enfin avec Truxton Extreme, développé par Tatsujin et édité par Clear River Games. Cette nouvelle aventure abandonne les sprites en 2D au profit d’une réalisation entièrement en 3D tout en promettant de conserver l’ADN de la série. Une promesse ambitieuse qui pouvait faire peur aux puristes.

J’ai testé le jeu sur Xbox Series S, une machine qui s’avère parfaitement capable de faire tourner cette nouvelle mouture dans d’excellentes conditions.

Une modernisation respectueuse de l’œuvre originale

Dès les premières minutes, j’ai retrouvé tout ce qui faisait le charme de Truxton. Les vagues d’ennemis arrivent avec une précision quasi militaire, les projectiles envahissent rapidement l’écran et chaque déplacement doit être parfaitement calculé. Contrairement à de nombreux shoot’em up modernes qui misent sur une avalanche permanente d’effets visuels, Truxton Extreme reste étonnamment lisible.

Le passage à la 3D était probablement le plus gros défi du projet. Heureusement, les développeurs ont fait preuve d’une certaine retenue. Les décors profitent de la profondeur supplémentaire sans jamais gêner la lecture de l’action. Les boss gagnent énormément en présence tandis que les explosions offrent enfin le spectacle qu’elles méritaient.

Cette évolution graphique respecte parfaitement l’identité de la licence et montre qu’il est possible de moderniser un classique sans le dénaturer.

Une prise en main immédiate

L’une des grandes forces de Truxton a toujours été sa simplicité.

On déplace son vaisseau, on tire sans relâche et on récupère différents bonus qui modifient totalement son arsenal.

Le Power Shot reste une valeur sûre, mais j’ai rapidement pris goût au célèbre Thunder Laser, toujours aussi destructeur, ainsi qu’au Truxton Beam, particulièrement efficace contre les boss. Le Homing Shot apporte quant à lui davantage de confort lorsque l’action devient complètement chaotique. Le jeu ajoute également plusieurs armes inédites et une mécanique d’EX Shot qui permet de déclencher des attaques particulièrement puissantes.

Chaque arme possède une véritable personnalité et j’ai souvent changé d’équipement selon les situations. C’est exactement ce que j’attends d’un excellent shoot’em up.

Une difficulté qui ne fait aucun cadeau

Ne vous laissez pas tromper par les premiers niveaux.

Truxton Extreme reste fidèle à ses origines.

Les ennemis deviennent rapidement plus nombreux, les projectiles remplissent l’écran et les boss exigent d’apprendre leurs patterns. Mourir fait partie intégrante de l’expérience.

Pour autant, les développeurs ont pensé aux nouveaux venus.

Le jeu propose plusieurs modes de difficulté ainsi qu’un mode Story plus accessible. Les tutoriels permettent également de comprendre les mécaniques essentielles sans frustration. Les habitués retrouveront évidemment le mode Arcade beaucoup plus exigeant.

J’apprécie énormément cet équilibre entre accessibilité et exigence. Les débutants peuvent découvrir la série tandis que les vétérans disposent toujours d’un véritable défi.

Plusieurs façons de jouer

Le contenu est plus généreux qu’on pourrait le croire.

Le mode Story met en scène trois personnages à travers une narration présentée sous forme de manga animé. Ce n’est évidemment pas l’élément principal du jeu mais cela apporte un contexte agréable entre les missions.

Les amateurs de scoring retrouveront immédiatement le mode Arcade tandis que le mode Arena permet d’enchaîner les défis dans une optique de performance pure.

Le mode Team permet même de jouer à deux en coopération locale, un véritable plaisir pour les amateurs de shoot’em up à l’ancienne.

Le jeu propose également un mode Entraînement, un tutoriel complet ainsi que plusieurs bonus à débloquer comme le Model Viewer ou encore le surprenant village Pipiru qui récompense la progression du joueur.

Une bande-son qui fait honneur à la série

Impossible de parler de Truxton sans évoquer sa musique.

Masahiro Yuge, compositeur historique de la série, signe une nouvelle bande-son particulièrement réussie. Les morceaux mélangent des compositions inédites à des réarrangements des thèmes cultes des épisodes originaux.

Le résultat accompagne parfaitement les affrontements les plus intenses.

Les explosions sont percutantes, les tirs disposent d’effets sonores très convaincants et l’ensemble participe pleinement à l’ambiance arcade.

Avec un bon casque ou un système audio de qualité, le plaisir est décuplé.

Des performances impeccables sur Xbox Series S

La Xbox Series S s’en sort remarquablement bien.

Le jeu reste extrêmement fluide même lorsque plusieurs centaines de projectiles recouvrent l’écran. Je n’ai constaté aucune baisse de framerate notable durant mon test.

Les temps de chargement sont très courts et permettent d’enchaîner rapidement les parties.

Cette fluidité est indispensable pour un shoot’em up où la moindre erreur se paie immédiatement.

Conclusion sur Truxton Extreme

J’attendais beaucoup de Truxton Extreme.

Le retour d’une licence aussi emblématique pouvait facilement tourner à la simple opération nostalgique.

Heureusement, Tatsujin réussit son pari.

Le studio modernise intelligemment la formule sans jamais trahir l’esprit des épisodes originaux. La réalisation en 3D apporte suffisamment de fraîcheur tout en conservant une lisibilité exemplaire. Le gameplay reste nerveux, exigeant et terriblement addictif.

J’ai particulièrement apprécié la variété des modes de jeu, la qualité de la bande-son et les excellentes performances sur Xbox Series S.

Si vous aimez les shoot’em up arcade ou souhaitez découvrir l’un des grands noms du genre dans une version modernisée, Truxton Extreme mérite clairement votre attention. C’est un retour réussi qui prouve que les classiques ont encore toute leur place aujourd’hui.